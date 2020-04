Rick et Morty Sets peuvent revenir au Royaume-Uni & # 039; s E4; Harley Quinn les rejoignant

Dan Harmon et Justin Roilandc’est Rick et Morty devrait revenir à Adult Swim avec la seconde moitié de la saison 4 de cinq épisodes le dimanche 3 mai, mais sa tournée mondiale interdimensionnelle ne s’arrête pas là. Notre duo destructeur devrait revenir sur l’E4 britannique le jeudi 7 mai, et quand le fera-t-il? Ils apportent la comédie à succès DC Warner de Warner Bros. Animation Harley Quinn avec eux. Exprimé par le producteur exécutif Kaley Cuoco (La théorie du Big Bang), la série trouve Harley se démarquant d’elle-même et cherchant à créer sa propre équipe. Son objectif: un set à table en tant que membre de la Legion of Doom. Rick et Morty et Harley Quinn lancement sur E4 le 7 mai à 22h et 22h30, respectivement.

Adult Swim a traité les téléspectateurs d’une bande-annonce pour le retour de la mi-saison plus tôt ce mois-ci, et nous avons eu une multitude de questions dans nos cerveaux depuis. Avec le retour de Snowball, Rick et Morty devront-ils l’aider à repousser une invasion féline? Y a-t-il un rejeton de la Fédération Galactique toujours actif (pensez récent Guerres des étoiles trilogie pour référence), et soutenir les chats dans leur conflit canin? Le combat à l’épée laser entre Beth et Tammy semble pencher de cette façon, mais vous ne pouvez jamais faire confiance à la façon dont les modifications de bande-annonce peuvent nous déranger. Nous ne savons pas vraiment si les arrière-plans correspondent. Tammy faisant connaître sa présence, cela signifie-t-il qu’une observation de Phoenixperson n’est pas trop loin? Est-ce que tout cela rapprochera notre paire de Evil Morty? Après la bande-annonce, regardez les titres des épisodes pour le reste de la saison (avec des points et beaucoup d’appréciation pour la Terminator hommage dans la vidéo d’annonce):

Saison 4, épisode 6 « Never Ricking Morty »

Saison 4, épisode 7 « Promortyus »: Lâchez-moi, broh

Saison 4, épisode 8 « La cuve d’acide Episode »: Celui avec la cuve d’acide, le bouillon.

Saison 4, épisode 9 « Childrick of Mort »: Miracle of life, broh. Toute la famille dans celui-ci, mec.

Saison 4, épisode 10 « Star Mort Rickturn of the Jerri »: La parentalité est folle, mec. Trucs disparaissant directement dans celui-ci.

