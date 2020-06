Rick et Morty saison 5 : La sortie pour bientôt

Aux États-Unis, la saison 4 de Rick et Morty a été diffusée le 31 mai et a ravi tous les fans. Et voici qu’arrivera bientôt la saison 5. D’après le scénariste et producteur James Siciliano, l’écriture est terminée et la production progresse.

La série est devenue la référence absolue dans le domaine des séries d’animation humoristique depuis sa création en 2013. Il est temps de faire le point sur les aventures de Rick et Morty après le succès de la saison 4.

Un petit résumé de la série hors du commun

Selon James Siliciano, la saison 4 est un « reset » avec la séparation de Beth et Jerry. Elle était composée de 10 épisodes, répartis en deux temps. C’est un show quasiment hors du commun. Dan Harmon et Justin Roiland ont conçu des personnages fous, mais qui ont tout de suite attaché le public avec le monde de Rick et Morty. Bien qu’ils soient des personnages déjantés vivant des aventures hors du commun, il existe un esprit de famille dans lequel les fans s’identifient. Rick, Morty, Beth et Jerry incarnent la vraie nature humaine, avec nos joies et nos peines, nos craintes et nos certitudes. James souligne aussi que la série s’adresse aux femmes grâce à Beth et Summer, des femmes fortes auxquelles peuvent s’inspirer les jeunes filles.

Clap de fin pour la saison 4 de Rick et Morty, mais la série est loin de se terminer

Le dernier épisode a été diffusé par la chaîne Adult Swim le 1er juin dernier en France et la cinquième saison est déjà en cours de production. Durant l’interview du producteur et scénariste James Siliciano pour Allociné, celui-ci a affirmé que : « Toute la saison 5 est déjà écrite et nous avançons rapidement. Ce qui a changé avec la pandémie, c’est que nos réunions de travail sont virtuelles. » Si la date de diffusion n’est pas encore confirmée, cela reste tout de même une bonne nouvelle pour les fans qui attendent généralement deux ans entre chaque saison. Cette fois, il est certain que l’attente ne sera pas longue, toutefois, pour avoir le cœur net, le mieux est de patienter jusqu’aux nouvelles déclarations officielles d’Adult Swim. Il y a fort à parier que les équipes seront plus motivées à booster la cadence avec les commandes de plus de 70 épisodes effectuées par Adult Swim après la saison 3. Avec dix épisodes par saison, la série a donc de quoi tenir encore d’autres saisons sous réserve d’un renouvellement de contrat. Le producteur James Siciliano confie encore : « Nous avons du temps devant nous et pas mal de saisons supplémentaires. Au final, il n’y a pas de véritable plan de bataille, mais nous avons de la marge pour pouvoir continuer comme bon nous semble pendant un moment… Un long moment ! »



Dan Harmon et Justin Roiland mènent le projet, on les retrouve aussi dans la voix de certains personnages. Les détails de l’aventure de cette nouvelle saison restent mystérieux, il faudra donc patienter un peu pour connaître ce que l’avenir nous réserve.

Adult Swim est, notons-le, une chaîne culte américaine créée en 2001. Encore peu connue en France, c’est grâce à elle que l’on a pu connaître des bijoux de l’animation comme Final Space, Robot Chicken, Mr Pickles ou bien The Venture Bros. Depuis 2019, la chaîne Adult Swim a pris possession de Toonami tous les soirs de 23 h à 2 h du matin.

Elle retransmet en continu ses plus gros succès, mais aussi diverses séries exclusives et inédites. Vous pouvez suivre la quatrième saison inédite de Rick et Morty à partir de novembre sur la chaîne. Elle débarque aussi sur Netflix et les 5 premiers seront disponibles le 16 juin. En revanche, il n’y a pas encore de date précise pour la seconde partie.