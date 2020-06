Rick et Morty Saison 4 Episode 6 – Terrain, date de sortie et plus de détails ici !!!

Le duo scientifique préféré des fans, Rick et Morty sont revenus avec la deuxième partie de leur quatrième saison après une longue période. Voici un aperçu du 6e épisode de la saison qui est censé être l’un des meilleurs épisodes de tous les temps!

Rick et Morty est une série télévisée de science-fiction animée pour adultes créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Le spectacle a été créé pour Adult Swim qui est un programme de fin de soirée pour Cartoon Network. Le spectacle est classé comme animation pour adultes en raison de son humour noir, de son contenu sexuel, de son langage profane, etc. Le spectacle a eu jusqu’à présent 4 saisons et 41 épisodes. Il a été créé le 2 décembre 2013.

L’émission se concentre sur Ricky Sanchez qui vient chez sa fille Beth après avoir disparu pendant 20 ans. Ricky est un savant fou qui découvre tout, même si c’est dangereux. Ses petits-enfants, Morty et Summer sont ses partenaires dans le crime qui l’aident à faire toutes ses folles expériences scientifiques. Morty, un garçon de 14 ans, est le compagnon de son grand-père Ricky et tous deux passent leur temps également dans leur maison pendant les tâches ménagères et à d’autres moments pour explorer d’autres dimensions.

La saison 4 de l’émission est sortie en deux parties, chacune avec 5 épisodes. La deuxième partie de la 4e saison, qui est le sixième épisode diffusé le 3 mai 2020, a satisfait les attentes des fans après une brève pause.

Dans l’épisode 6, nous voyons Ricky et Morty dans un train spatial qui est considérablement dans une autre dimension. Morty en est effrayé tandis que Ricky est amusé. La partie effrayante, c’est quand les passagers du train commencent à leur raconter des histoires étranges qui les font flipper. La saison 4 de l’émission s’est terminée le 30 mai 2020 et la saison 5 est renouvelée, mais il n’y a toujours pas de nouvelles sur sa sortie et sa bande-annonce.