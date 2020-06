Rick et Morty La saison 4 a récemment terminé sa première !!! Découvrez tout sur la dernière saison !!!

La sitcom animée Rick et Morty avait réussi à capturer le cœur de millions de personnes depuis ses débuts en 2013. La série animée n’a pas besoin d’être présentée car elle a déjà réussi à devenir un phénomène culturel au fil des ans. La saison 4 a récemment été diffusée. En savoir plus sur la dernière saison de Rick et Morty

Date de sortie

En mai 2018, Adult Swim a confirmé la saison 4 de Rick et Morty. La série animée est initialement sortie dans Adult Swim Network. Il est également disponible sur le service de streaming Netflix. La saison 4 a été initialement publiée le 10 novembre 2019. La saison 4 se compose de dix épisodes qui sont divisés en deux parties. Chaque partie contient cinq épisodes.

La première partie a été publiée en novembre 2019 et s’est terminée le 15 décembre 2019. La deuxième partie a été publiée le 3 mai 2020 et s’est terminée le 31 mai 2020.

Les épisodes sont à savoir « Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat, The Old Man and the Seat, One Crew over the Crewcoo’s Morty, Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty, Rattlestar Ricklactica, Never Ricking Morty, Promortyus, The Vat of Acid Episode, Childrick de Mort. ‘

Casting et personnages officiels de la saison 4

La saison 4 présente des personnages Rick Sanchez, Jerry Smith, Summer Smith, Beth Smith, Space Beth, Morty Smith, Judge, Monogatron Leader, Monogatron Queen, Glootie, Tony, Vermigurber’s Child, Elon Tusk, Miles Knightly, Ventriloquiver, Talking Cat, Balthromaw, Testicle Monster # 1, Testicle Monster # 2, Story Lord, Jesus Christ et Dr. Wong. Les voix-off des acteurs principaux sont assurées par Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammar, Sarah Chalke et Sherri Shepherd.

Intrigue

La saison 4 s’est poursuivie avec plus d’aventures de Rick et Morty. Ils ont voyagé sur une planète extraterrestre pour en savoir plus sur leur avenir. Connectez-vous à Netflix pour voir comment l’histoire s’est déroulée à la fin. La saison 5 de la série est en cours et est attendue par les fans prochainement.