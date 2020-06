Richmond tenue à son plus bas niveau en 59 ans lors du massacre du premier trimestre par Hawthorn

Les malheurs du premier trimestre de Richmond ont atteint un niveau record, tenu sans but pour la deuxième semaine consécutive par une équipe de Hawthorn renaissante dans une défaite décevante jeudi.

Une semaine après avoir été tenu à un seul point par Collingwood dans le premier tour, Richmond n’a de nouveau réussi qu’à marquer un solitaire derrière tandis que les Hawks empilaient cinq buts sans réponse pour ouvrir le match, avant de terminer 11. 5. (71) à 5. 9. (39) gagnants au MCG.

Les deux quarts d’ouverture contre les Magpies et les Hawks étaient la première fois que Richmond était tenu sans but en deux trimestres d’ouverture consécutifs depuis 1961.

La superstar manquante Dustin Martin, Richmond a été battue dans la plupart des catégories de statistiques, à savoir surclassées dans les éliminations (95-63), Inside 50s (13-6) dans la strophe d’ouverture.

Jack Gunston célèbre un but dans un premier mandat dominant pour Hawthorn contre Richmond au troisième tour (AAP)

Après que l’entraîneur de Hawthorn, Alastair Clarkson, ait choisi la plus ancienne équipe de l’histoire de l’AFL pour affronter les Tigers, c’est l’un de leurs plus anciens joueurs qui s’est avéré être le destroyer en chef.

L’ailier triple-premier ministre Isaac Smith a illuminé le premier quart avec 12 éliminations, tandis que le retour de Jaeger O’Meara a récolté six éliminations et un but dans la première période.

Le milieu de terrain de Richmond a été décimé par des goûts de O’Meara et Tom Mitchell, avec l’ex-skipper d’Essendon Jobe Watson s’exclamant que les Tigers avaient été « soufflés hors de l’eau » lors d’un commentaire pour Seven.

Clarkson a été chaleureusement félicité après avoir tenu bon sur sa sélection, comme jouer le défenseur Ben McEvoy en défense, une décision qui a porté ses fruits.

Jaeger O’Meara est revenu d’une fracture du visage subie pendant le hiatus et a eu un impact instantané (Getty)

« Clarko, toute la semaine qu’il a tenue. Il a tenu, il n’a pas recouru aux changements », a déclaré le grand Lions Jonathan Brown à Fox Footy.

« C’était l’une de celles où beaucoup de gens se demandaient quelle était la hauteur de leur défense, quel âge ils avaient, mais il a opté pour la même structure.

« Il est revenu à l’attitude. Les milieux de terrain dès le départ, ils ont frappé les milieux de terrain de Richmond dans la bouche et cela a vraiment préparé le match.

« Nous voulons tous la réaction instinctive n’est-ce pas, (en disant) que Clarko existe depuis trop longtemps.

« Ils savent ce qu’ils ont prévu pour la pré-saison, contre Geelong la semaine dernière. »

PLUS À VENIR