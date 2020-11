Richards Keys fait exploser l’attaquant de Tottenham lors de la victoire à Brighton et revendique un «  acteur  » – .

in

Londres, ANGLETERRE – 01 NOVEMBRE: Adam Lallana de Brighton et Hove Albion commet une faute sur Harry Kane de Tottenham Hotspur, entraînant une pénalité lors du match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Brighton & Hove Albion au stade Tottenham Hotspur le 01 novembre 2020 à Londres, en Angleterre . Les stades sportifs du Royaume-Uni restent soumis à des restrictions strictes en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois de distanciation sociale du gouvernement interdisent aux fans à l’intérieur des sites, ce qui entraîne des matchs à huis clos. (Photo de John Walton –

Richards Keys a dit beIN SPORTS 11 (11/01/20 à 21h20) qu’il était « déçu » par l’attaquant de Tottenham Harry Kane pour la façon dont il est descendu pour gagner son penalty hier soir.

Les Spurs ont reçu un coup de pied en première mi-temps lorsque l’arbitre a jugé qu’Adam Lallana avait commis une faute sur Kane juste à l’intérieur de la surface – Keys a critiqué l’incident et a expliqué à quel point les footballeurs du match d’aujourd’hui ressemblaient davantage à des « acteurs ».

L’équipe de Jose Mourinho a fini par obtenir les trois points contre Brighton, avec un certain nombre de décisions controversées prises pendant le match, y compris un appel de pénalité contre l’équipe à l’extérieur et le but égalisateur de Tariq Lamptey malgré une faute dans l’accumulation.

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

Mais pendant le match, Keys, ancien présentateur de Sky Sports, a estimé que Kane descendait facilement à « deux ou trois » occasions.

« Il l’a fait deux ou trois fois aujourd’hui Kane », a déclaré Keys. «Je suis déçu.

«D’accord, il a remporté un penalty et Mourinho sera ravi de l’avoir fait. Il revient à nouveau. Les joueurs sont plus des acteurs de nos jours que des footballeurs.

«C’est une chose que nous n’aurions pas dû avoir parce que Lallana sait qu’il a été victime d’une faute.

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

En vérité, l’arbitre sur le terrain Graham Scott a produit une performance choquante et il sera heureux que Gareth Bale soit sorti du banc pour obtenir les trois points pour l’équipe locale afin d’éviter un drame supplémentaire après le match.

Alors que Brighton pensera qu’ils auraient dû avoir leur propre pénalité en première mi-temps, le but de Lamptey n’aurait pas dû tenir car c’était une faute sur Pierre-Emile Hojbjerg dans la course au but.

Jeudi, Mourinho n’était pas trop satisfait de la performance de ses joueurs et il a exprimé son sentiment clair envers eux tous – mais les joueurs qui sont ses habitués, ils ont produit la marchandise hier et ont poussé l’équipe à la deuxième place du tableau de la Premier League.

