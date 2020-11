Rian Johnson partage la vidéo virale du dernier fan de Jedi – / Film

Rian Johnson est un vrai soldat sur Twitter depuis trois ans. Malgré la quantité exorbitante de haine que son film de 2017 Guerres des étoiles: Le dernier Jedi a reçu de certains cercles, Johnson l’a pris comme un champion, répandant l’humour et la bonne volonté avec ses partisans, et ignorant principalement les trolls qui s’entassent dans ses réponses. Mais même Johnson a besoin de soutien de temps en temps et d’une vidéo virale d’un Dernier Jedi Un fan qui a fait connaître la grandeur du film avec le conseil municipal de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, a fourni au cinéaste exactement cela.

«Les élections présidentielles sont importantes, mais nous prenons tous conscience que pour que de réels progrès se produisent, il est si important de s’engager et de s’impliquer au niveau local», a tweeté Johnson facétieusement, dans un retweet d’une vidéo d’une réunion du conseil municipal de Sioux Falls . Maintenant, dans la plupart des autres circonstances, Johnson, qui parle beaucoup de politique sur Twitter, aurait probablement sincèrement exprimé ce sentiment. Mais la vidéo était en fait d’un Star Wars: Les derniers Jedi fan, que nous connaissons uniquement sous le nom de «Kyle», exprimant son soutien au film et veillant à ce que «ce soit sur le disque de la ville que Le dernier Jedi est le meilleur Guerres des étoiles film. »

Les élections présidentielles sont importantes, mais nous prenons tous conscience que pour que de réels progrès se produisent, il est si important de s’engager et de s’impliquer au niveau local. https://t.co/0ijbVffgo4 – Rian Johnson (@rianjohnson) 19 novembre 2020

Johnson était probablement très flatté, mais la surprise la plus agréable qui ressort de cette très courte vidéo de 8 secondes est que l’un des membres du conseil était d’accord avec l’affirmation de Kyle, répondant rapidement: «Je suis d’accord. Merci, Kyle.

C’est une si belle bouffée d’air frais au milieu de toute la haine qui (vraiment géniale) Star Wars: Les derniers Jedi en quelque sorte encore reçoit, trois ans après sa sortie en salles. Bien que Kyle ait peut-être relancé par inadvertance le discours au vitriol avec ce coup doux et bien intentionné. Le conseil municipal de Sioux Falls voudra peut-être se préparer à recevoir des courriels en colère.

