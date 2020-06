RHONY: le voyage de Bethenny Frankel pour obtenir des masques pour les travailleurs de la santé

Bethenny Frankel (Photo par Jim Spellman / Getty Images)

Bethenny Frankel a été occupée à poursuivre les EPI pour les travailleurs de la santé, mais ce n’était pas une tâche facile pour l’ancien membre de la distribution RHONY.

Le New York Times a récemment publié un article sur Bethenny Frankel et sa quête de masques pendant la pandémie de coronavirus. L’ancien Real Housewives of New York star n’est pas nouvelle pour aider dans une crise, mais s’est retrouvée au-dessus de sa tête au début de ce voyage. Bethenny faisait de son mieux pour sécuriser les EPI (équipements de protection individuelle) pour les hôpitaux et les travailleurs de la santé dans le besoin, mais c’était plus facile à dire qu’à faire.

Elle a finalement été liée à Jake Uhlenkott, dont le profil Linkedin s’est décrit comme un «agriculteur // consultant en gestion // artiste d’enregistrement». Lorsque le gouverneur de l’État de New York lui a demandé de l’aide pour trouver des masques, elle a pensé qu’Uhlenkott pouvait l’aider. Un publicitaire a envoyé à Bethenny une offre de 500 millions de masques, mais ils n’étaient pas aux États-Unis et ne seraient pas disponibles immédiatement.

Un jour plus tard, il lui a dit qu’il avait trouvé cinq millions de masques fabriqués par le fabricant 3M, l’étalon-or, au Canada. Mme Frankel a confirmé aux représentants de l’État de New York qu’elle était intéressée. Et comme ça, un accord était en cours.

Après avoir demandé des pouvoirs à Uhlenkott pour s’assurer qu’il était légitime et que le PPE était légitime, il a produit des documents qui semblaient vérifier son identité. Bethenny et l’État de New York lui ont envoyé un bon de commande de 82,5 millions de dollars pour 15 millions de masques – mais l’accord était toujours subordonné à l’inspection et à la confirmation de l’existence des masques.

Ce qui s’est passé ensuite, c’est surtout Bethenny qui a demandé à voir le stock de masques et Uhlenkott a activement évité ses demandes. Tout l’intérêt de l’accord était que les masques étaient disponibles et prêts à être envoyés aux travailleurs qui en avaient besoin. Avec le retard prématuré, Bethenny a écrit à Uhlenkott que sa patience était en train de s’amenuiser.

48 heures après cette conversation, Bethenny a reçu la preuve qu’elle avait demandée mais cela n’a fait que confirmer ses craintes. « Monsieur. Uhlenkott a envoyé des photos floues et une vidéo de boîtes dans un entrepôt qui ne ressemblaient pas aux masques sur lesquels ils s’étaient mis d’accord. Mme Frankel était méfiante. « Vous feriez mieux de prouver ce que vous vendez. » « Finalement, il n’y avait pas de masque à se procurer. Uhlenkott a proposé de lui présenter sa «source», Ralph Frengel.

Frengel disposait de 275 millions de masques et finalement, la ville de New York a accepté d’acheter 10 millions de masques pour 66,5 millions de dollars. Frengel, apparemment, a exigé un bon de commande directement de la ville où l’argent serait placé sur un compte séquestre contrôlé par leurs avocats. Bethenny et la ville ont exigé, encore une fois, de voir les masques avant d’aller plus loin. Frengel a déclaré que cela ne valait pas la peine de prouver que les masques étaient réels – et l’accord a de nouveau échoué.

L’auteur du New York Times l’article, Jack Nicas, a contacté Frengel lui-même pour l’article. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vendu des masques, Frengel a répondu: «Je ne pense pas. Il faudrait que je regarde mes dossiers en arrière. » Il a finalement affirmé qu’il était un intermédiaire pour la vente de masques, mais qu’il n’était pas vraiment impliqué. L’accord n’est jamais allé plus loin et Bethenny a continué son voyage pour trouver des EPI.

Bethenny est souvent critiquée dans les médias pour une chose ou une autre, mais personne ne peut nier qu’elle a fait beaucoup pour aider à mettre les masques entre de bonnes mains. Ce jeu du chat et de la souris consistant à essayer de se procurer des masques qui n’existent pas est apparemment assez courant ces derniers temps. 3M a même créé une hotline pour les «activités frauduleuses, les prix abusifs et les produits contrefaits» en raison du problème.

Finalement, Bethenny, BStrong et Global Empowerment Mission ont pu faire don de plus de deux millions de masques et de blouses à des professionnels de la santé dans tout le pays. Ce ne fut pas un voyage facile pour l’ancienne star de téléréalité, mais cela doit certainement être gratifiant d’aider tant de gens. Dites ce que vous voulez de notre magnat de Skinnygirl, mais vous ne pouvez pas nier qu’elle travaille dur pour ce en quoi elle croit.

