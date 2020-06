RHOC: Les dames se filment elles-mêmes et se rattrapent à six pieds l’une de l’autre

Le streamer mobile court Quibi a prévu la série de compétition Vraiment propre (w / t) d’Authentic Entertainment et Shine TV, tous deux faisant partie du groupe Endemol Shine.

Dans Vraiment propre (w / t), trois concurrents «obsédés par la saleté» sont mis au défi au cours de deux tours de compétition: «The Scrub» et «The Shining». Se déroulant sur ce que Quibi a surnommé le «studio au plancher le plus brillant de l’histoire de la compétition», les candidats se mesureront les uns aux autres, le vainqueur de chaque épisode étant déterminé par un test de gants blancs et de lumière noire.

« Chacun jure par sa propre technique en matière de nettoyage », a déclaré Helga Eike, présidente d’Authentic Entertainment. «Pour la toute première fois, nous mettrons au défi ces héros de l’hygiène autoproclamés de mettre leurs compétences à l’épreuve. Quoi de plus satisfaisant qu’un bon avant et après? »

Tanya Shaw, MD de Shine TV a ajouté: «Le nettoyage est quelque chose que nous faisons tous, certains avec plus de rigueur que d’autres, mais que faut-il pour être le meilleur? Travailler avec Authentic pour Quibi signifie que nous pouvons répondre à cette question à l’échelle mondiale… et obtenir d’excellents conseils en cours de route. »

Eike et Sara Reddy sont des producteurs exécutifs pour Authentic Entertainment, basée à Los Angeles, qui a produit des émissions pour Discovery Channel, Food Network, TLC, History Channel, FYI, National Geographic et Showtime, pour n’en nommer que quelques-uns.

Shaw est producteur exécutif pour le producteur britannique factuel populaire Shine TV, qui a produit des formats tels que Hunted (Channel 4), L’île avec Bear Grylls (Canal 4) et Le casse (Sky1).

La société est également productrice de MasterChef (BBC1), Celebrity MasterChef (BBC1) et MasterChef: Les professionnels (BBC2).

Quibi lance le 6 avril avec une liste de 50 titres, dont un nombre important de séries documentaires et non scénarisées.