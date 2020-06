Rhea Ripley sur COVID-19, passe à la célébrité, grandissant en Australie

La superstar australienne de la WWE, Rhea Ripley, a révélé comment elle reste concentrée et motivée pour continuer à concourir pendant la pandémie de COVID-19.

Comme beaucoup d’autres sports dans le monde, la WWE s’adapte à de nouvelles façons de continuer à présenter des spectacles sans avoir de fans.

Incapable de diffuser ses spectacles à travers le monde, la société a été contrainte d’organiser des événements en direct et d’enregistrer à huis clos dans son centre de performance à Orlando.

Pour Ripley, dont le premier match sans fans a eu lieu au célèbre événement WrestleMania en avril, elle a admis que c’était « super bizarre » de faire des émissions et des scripts de la WWE qui reposent normalement sur l’utilisation de ses fans pour aider à explorer les intrigues et à pousser les agendas.

Rhea Ripley en action (WWE)

« C’était super bizarre au début », a déclaré Ripley exclusivement Large monde du sport.

« WrestleMania était la première fois que je jouais sans foule. Je pense que je me suis assez bien débrouillé, et nous avons volé la vedette, ce dont je suis très fier.

« Mais c’est très bizarre, sans foule parce que vous les nourrissez beaucoup. Moi étant moi, je nourris beaucoup la foule. »

Ripley a déclaré qu’elle trouve la motivation pour continuer à concourir dans les moments difficiles, sachant que cela apportera un sentiment de soulagement et de joie pour ceux qui luttent pendant la pandémie.

« Je suppose que vous devez vous rappeler qu’il y a des milliers de fans assis à la maison qui ont besoin d’une évasion du monde », a-t-elle déclaré.

Rhea Ripley (WWE)

« Ils ont besoin de quelque chose pour les divertir pendant quelques heures et je dois juste m’en souvenir. Et je syntonise leurs réactions et j’y pense quand je suis sur le ring. »

Dans ce qui a été une carrière assez courte jusqu’à présent, Ripley a pris d’assaut toute la WWE et est l’un des plus grands noms de la série NXT.

Ripley a fait ses débuts sur la marque NXT de la WWE en 2017 et dans son bref passage jusqu’à présent, elle était auparavant devenue la championne féminine NXT et était également la première gagnante du titre NXT UK Women’s.

Rhea Ripley (WWE)

« Passer de la victoire à la NXT UK Women’s champion était fou et j’étais si fière de moi. J’étais tellement humble que tout le monde m’a fait confiance pour cette énorme responsabilité », a-t-elle déclaré.

« Ensuite, entrer dans Royal Rumble, Survivor Series, War Games, devenir la championne féminine de NXT et battre quelqu’un qui était imbattable à Shayna Baszler – c’était absolument fou.

« Si je me disais que quand j’ai commencé à la WWE, je ne l’aurais pas cru. Si je me suis dit quand j’étais enfant, je ne l’aurais pas cru. »

La native d’Australie du Sud a déclaré qu’elle avait été frappée par les légendes avec lesquelles elle travaillait quotidiennement.

Rhea Ripley (WWE)

Elle a révélé que les légendes de la WWE Triple H et Shawn Michaels sont régulièrement à son oreille, la guidant tout au long de son voyage.

« J’ai eu beaucoup de gens qui me donnent des conseils et c’est super fou d’y penser », a ajouté Ripley.

« Avoir des gens comme Triple H et Shawn Michaels au centre de performance, c’est juste fou. Tous les gens autour de moi sont tellement géniaux.

« Ils ont tous vécu cela et ils savent tous tellement de choses et de les avoir tous à me donner leurs connaissances est tellement fou.

« Aller travailler et voir Shawn Michaels – quelqu’un que j’ai vu grandir – combien de personnes peuvent dire cela? Qu’ils puissent voir des gens comme Shawn Michaels au travail et qu’ils puissent apprendre de Shawn Michaels. Pour moi, c’est fou. »

Rhea Ripley en action (WWE)

Encore plus surprenant pour le joueur de 23 ans, c’est à quel point les légendes apparaissent humbles.

Ripley a révélé qu’il fut un temps où elle a été obligée de faire savoir à Michaels à quel point ses conseils étaient importants quand il a dit au jeune Australien qu’elle n’avait pas « à écouter ».

« Je me souviens que Shawn Michaels se promenait et il est venu vers moi et a commencé à me dire des choses.

« Je me dis » Tu n’es pas seulement un vieil homme, tu es Shawn Michaels! Tu es l’un des meilleurs. Bien sûr, je vais t’écouter « . »

Triple H, Shawn Michaels (WWE)

Ayant grandi en Australie en tant que jeune fan de la WWE, l’ancienne championne féminine de NXT a déclaré que sa décision de poursuivre une carrière de catch n’était pas celle que ses amis et ceux de l’école semblaient comprendre.

« En grandissant en Australie-Méridionale, vous n’avez pas vraiment entendu parler de lutte », a-t-elle ajouté.

« Grandir en Australie, c’était vraiment difficile pour moi de regarder la lutte. C’était surtout le week-end à des heures stupides le matin quand je faisais du sport. Sauf si vous aviez Foxtel – et je n’avais pas » Foxtel – c’était très difficile pour moi de regarder la lutte.

« Les enfants de notre ami de la famille, ils ont en fait regardé la lutte et ce sont eux qui m’ont fait participer en me montrant un clip sur YouTube de Triple H et Rick Flair. À l’époque, c’était la meilleure chose que j’aie jamais vue. [I asked myself] ‘Pourquoi n’ai-je pas regardé plus de ça et comment puis-je regarder plus de ça?’

« Finalement, j’ai commencé à le regarder et j’en suis absolument tombé amoureux.

«Il était très difficile de regarder la lutte grandir parce que beaucoup de gens à l’école ne comprenaient pas. Ils n’avaient pas vraiment de lutte et combien c’était important pour moi.

« Ils pensaient juste que c’était idiot, alors j’ai reçu beaucoup de conneries d’amis pour le regarder. Mais en même temps, je m’en fichais parce que c’était quelque chose que j’aimais. Et j’ai l’impression que tout le monde a cette chose qu’ils l’amour et les gens s’en prennent à eux. «

Rea Ripley s’est entretenu avec World Wide of Sports au nom de WWE NXT, qui est diffusé tous les jeudis sur Foxtel