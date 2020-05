Reyna des Whitecaps rompt le protocole de distanciation physique et entre en quarantaine

L’attaquant des Whitecaps de Vancouver, Yordy Reyna, est entré en quarantaine autonome depuis 14 jours et a été condamné à une amende après avoir rompu les protocoles de mise à distance physique.

Reyna a été capturée en vidéo mardi alors qu’elle participait à un match de soccer de ramassage dans un parc de Vancouver.

Le club MLS a déclaré que l’international péruvien de 26 ans faisait un entraînement personnel lorsqu’il a découvert le match. Il connaissait deux des participants et a pris part au jeu pendant environ cinq minutes après avoir été invité à se joindre à lui.

Le jeu était filmé par Global-TV dans le cadre d’un reportage sur les résidents locaux qui ne suivaient pas les directives de distance physique pendant la pandémie de COVID-19. Quelqu’un du club a vu le rapport, qui n’a pas mentionné Reyna mais l’a montré brièvement, et l’a transmis à Axel Schuster, le directeur sportif du club, mardi soir.

« Il a fait une erreur, sans aucun doute. Il était très ouvert sur toute la question », a déclaré Schuster aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi. « Il s’est immédiatement excusé. Il savait qu’il avait fait quelque chose de mal. »

Toujours selon Schuster, l’action de Reyna est inacceptable, en particulier lorsque d’autres ne respectent pas les règles en matière d’éloignement physique à mesure que le temps s’améliore et que le public se lasse des restrictions.

« Nous devons être un modèle », a-t-il déclaré.

« Il est encore plus important que nous prenions la parole et disions » Hé, regardez comment nous faisons ces choses « », a-t-il ajouté. « C’était mauvais pour beaucoup de raisons ce qu’il a fait. Mais à la fin, c’est un être humain. »

Schuster a déclaré que le club avait consulté la ligue avant d’annoncer l’auto-quarantaine et la sanction. Et il a rappelé à ses joueurs « de respecter les règles et de faire très attention ».

La MLS a suspendu la saison en raison de la pandémie de COVID-19 le 12 mars, fermant toutes les installations de l’équipe. Un moratoire à l’échelle de la ligue sur la formation des équipes reste en vigueur le 15 mai et on ne sait pas quand la saison pourrait reprendre.

Mercredi, la ligue a ouvert la porte aux entraînements individuels des joueurs à l’extérieur sur les terrains d’entraînement en équipe, mais uniquement selon des directives strictes. Comme les autres clubs canadiens, les Whitecaps sont en train de consulter les autorités locales et la ligue sur leur protocole pour les entraînements individuels.

Reyna a signé avec Vancouver en janvier 2017 du FC Red Bull Salzburg d’Autriche, en utilisant une allocation ciblée. Il a gagné 713 140 $ US la saison dernière, le quatrième plus élevé de la masse salariale des Whitecaps.

Il a disputé 70 matchs en saison régulière pour Vancouver (dont 55 départs) avec 19 buts et 16 passes. Le Péruvien a inscrit sept buts en 25 matchs la saison dernière.

Le cinq-pieds-sept-145 livres est arrivé à Vancouver avec le surnom de Magic.