Revue vidéo – Shirley (2020)

EJ Moreno passe en revue le nouveau thriller psychodrame, Shirley…

Elisabeth Moss est de retour avec son deuxième film passionnant cette année après L’homme invisibleet elle ne retient rien. Rejoignez notre hôte EJ Moreno alors qu’il plonge dans le nouveau thriller inspiré de l’horreur, Shirley. De l’évidence “Qui a peur de Virginia Wolf« Vibre à la sexualité d’une pièce de Tennessee Williams, c’est un incontournable pour les fans de cinéma et d’horreur. Shirley est l’un des premiers prétendants aux prix de l’année, Moss étant un shoo-in pour toutes les conversations de la meilleure actrice.

Regardez la critique ci-dessous et assurez-vous de vous rendre sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et de contenu exclusif…

L’écrivain d’horreur de renom Shirley Jackson est sur le point d’écrire son chef-d’œuvre lorsque l’arrivée des jeunes mariés bouleverse sa routine méticuleuse et exacerbe les tensions dans sa relation déjà tumultueuse avec son mari courageux. Le couple d’âge moyen, enclin aux barbouillages impitoyables et aux copieux cocktails de l’après-midi, commence à jouer sans merci avec le jeune couple naïf à leur porte.

Shirley est dirigé par Josephine Decker et met en vedette Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Logan Lerman et Odessa Young. Il est désormais disponible sur Hulu aux États-Unis et disponible à l’achat partout ailleurs.