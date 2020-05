Revue vidéo – SCOOB! (2020)

EJ Moreno sur le dernier long métrage Scooby-Doo, SCOOB!…

Dans ce que EJ décrit comme une «lettre d’amour à toutes choses Hanna-Barbera», Scoob! est le film familial parfait. Rejoignez notre critique alors qu’il se penche sur les dernières nouveautés du Warner Animation Group, le premier projet de Warner Bros à se diriger directement vers la VOD lors des fermetures en cours. Bien qu’EJ préfère avoir vu cela sur le plus grand écran possible, voyez pourquoi il pense que c’est un incontournable pour les fans de Scooby-Doo de tous âges.

« SCOOB!»Révèle comment Scooby et Shaggy, des amis de toujours, se sont rencontrés pour la première fois et comment ils se sont joints aux jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former le célèbre Mystery Inc. Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang affrontent leur plus grand, le plus difficile mystère jamais: un complot pour libérer le chien fantôme Cerberus sur le monde. Alors qu’ils se précipitent pour arrêter ce «dogpocalypse» mondial, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin épique plus grand que quiconque ne l’imaginait.

SCOOB! comporte une distribution de voix qui comprend Zac Efron (Fred), Amanda Seyfried (Daphne), Gina Rodriguez (Velma), Will Forte (Shaggy) et Frank Welker (Scooby-Doo) mènent la distribution vocale aux côtés de Tracy Morgan (Captain Caveman), Kiersey Clemons (Dee Dee Skyes), Mark Wahlberg (Blue Falcon), Jason Isaacs (Dick Dastardly), Ken Jeong (Dynomutt), Iain Armitage (Young Shaggy), Mckenna Grace (Young Daphne), Pierce Gagnon (Young Fred) et Ariana Greenblatt (Jeune Velma).