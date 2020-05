Revue vidéo – Netflix’s Hollywood

EJ Moreno revient sur la première saison de Hollywood de Ryan Murphy…

Ryan Murphy est de retour avec une toute nouvelle mini-série pour Netflix. Hollywood prend les histoires et la réalité que nous connaissons des années 40 et nous donne un « Et si? » scénario. Dans cette revue vidéo, EJ explique pourquoi cette émission fonctionne si bien et pourquoi il pense que c’est la meilleure émission de Ryan Murphy depuis un certain temps. De la narration de l’histoire de Rock Hudson à la création d’un film qui mettra le feu à l’industrie, Hollywood est un spectacle audacieux qui essaie de montrer un moment dans l’industrie qui n’était pas normalement trop gentil.

« HOLLYWOOD suit un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils tentent de se rendre à Tinseltown – peu importe le coût. Chaque personnage offre un aperçu unique derrière le rideau doré de l’âge d’or d’Hollywood, mettant en lumière les systèmes et les biais injustes à travers la race, le sexe et la sexualité qui continuent à ce jour. «

Hollywood présente un casting de stars qui comprend Darren Criss, Samara Weaving, Holland Taylor, Dylan McDermott, Queen Latifah, Jim Parsons et Patti LuPone. Sa sortie est prévue pour le 1er mai.