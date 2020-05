Revue vidéo – Les tourtereaux (2020)

EJ Moreno sur le nouveau film Netflix, Les tourtereaux…

Clouer la comédie romantique parfaite n’est pas une tâche facile. Trouver cet équilibre entre nous faire aimer le couple au centre du film et fournir des hijinks comiques peut être difficile pour la plupart, mais pas Les tourtereaux. Rejoignez notre critique EJ Moreno alors qu’il se penche sur la dernière de Netflix, une comédie à éclater avec deux des meilleurs qui travaillent aujourd’hui. Sérieusement, si vous n’étiez pas sur le train Issa Rae et Kumail Nanjiani avant Amoureux, vous serez après cette folle hilarante.

Regardez la critique ci-dessous et assurez-vous de vous rendre sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et de contenu exclusif…

Un couple (Issa Rae et Kumail Nanjiani) vit un moment décisif dans leur relation où ils sont involontairement impliqués dans un crime bizarre. Alors que leur voyage pour effacer leurs noms les mène d’une situation extrême – et hilarante – à la suivante, ils doivent comprendre comment eux et leur relation peuvent survivre la nuit.

Les tourtereaux est sorti le 22 mai, uniquement sur Netflix!