Revue vidéo – Disney’s Artemis Fowl (2020)

EJ Moreno passe en revue la dernière sortie du film Disney + Artemis Fowl…

Avec du matériel source qui offre beaucoup de divertissement, Artemis Fowl a un bon film à la base. Malheureusement, les effets visuels terne et les performances d’acteur étranges de tout le monde enlèvent de l’expérience globale. Rejoignez notre hôte EJ Moreno alors qu’il plonge dans la dernière version de Disney +. Une fois destinés au grand écran, les récentes fermetures de théâtres ont conduit Artemis Fowl pour faire ses débuts très retardés sur le service de streaming.

Regardez la critique ci-dessous et assurez-vous de vous rendre sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et de contenu exclusif…

Disney’s Artemis Fowl, basé sur le livre bien-aimé d’Eoin Colfer, est une aventure fantastique et envoûtante qui suit le voyage du génie de 12 ans Artemis Fowl, descendant d’une longue lignée de cerveaux criminels, alors qu’il cherche à trouver son père qui a mystérieusement disparu. Avec l’aide de son fidèle protecteur Butler, Artemis part à sa recherche et, ce faisant, découvre une ancienne civilisation souterraine – le monde incroyablement avancé des fées. Déduisant que la disparition de son père est en quelque sorte liée au monde féerique secret et reclus, Artemis astucieux concocte un plan dangereux – si dangereux qu’il se retrouve finalement dans une périlleuse guerre d’esprit avec les fées toutes-puissantes.

Artemis FowJe présente un casting qui comprend Ferdia Shaw, Judi Dench, Josh Gad, Lara McDonell, Tamara Smart et Nonzo Anozie. Le film verra son Disney Plus + mondial le 12 juin.