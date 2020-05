Revue vidéo – Capone (2020)

EJ passe en revue le nouveau film de Josh Trank, Capone…

Capone, 2020

Écrit et réalisé par Josh Trank

Avec Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan, Kathrine Narducci, Jack Lowden, Noel Fisher, Tilda Del Toro, Al Sapienza, Mason Guccione, Jhemma Ziegler et Wayne Pére

Avec Josh Trank retournant à la chaise du réalisateur et Tom Hardy livrant une de ses performances typiquement très médiatisées en tant que truand tristement célèbre Al Capone, notre critique EJ est entré dans Capone avec de grands espoirs. Malheureusement, ces espoirs ont été rapidement déçus avec la direction douloureusement moyenne de Trank et Hardy faisant l’un de ses pires virages depuis un certain temps. Rejoignez EJ pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui aurait pu être fait Capone un meilleur film.

Jadis homme d’affaires impitoyable et bootlegger qui dirigeait Chicago avec une poigne de fer, Alfonse Capone était le gangster le plus tristement célèbre et le plus redouté des traditions américaines. À 47 ans, après près d’une décennie d’emprisonnement, la démence pourrit l’esprit d’Alfonse et son passé devient présent. Des souvenirs déchirants de ses origines violentes et brutales se fondent dans sa vie éveillée. Alors qu’il passe sa dernière année entouré de sa famille avec le FBI à l’affût, ce patriarche malade a du mal à placer la mémoire de l’emplacement des millions de dollars qu’il a cachés sur sa propriété.

Capone est maintenant disponible sur demande.