Revue «Spelling the Dream»: Chroniques de l’amour des mots indo-américains

– – –

L’histoire Spelling the Dream suit quatre orthographes indo-américaines illustrant comment cette communauté particulière est sur une séquence gagnante aux États-Unis au cours des 12 dernières années. Le documentaire net a quelques rebondissements intéressants. Le réalisateur du documentaire est Sam Rega, car il incite à l’empathie, à l’amour, au bonheur et à un sentiment de motivation pour conquérir le créneau dans lequel on est bon. Le film dont on se souvenait d’un concours d’orthographe est Bad Words réalisé par et avec Jason Bateman. Le film était génial et a été aimé et apprécié par les téléspectateurs.

Revue «Épeler le rêve»:

Les Indiens d’Amérique sont extrêmement privilégiés car ils vivent dans le «plus grand pays du monde». Le documentaire Spelling the Dreams est écrit par la Rega et Chris Weller. La musique est donnée par Zack Wright, cinématographie par Corey Eisenstein, édité par Rega. Le documentaire présente Shourav Dasari, Ashrita Gandhari, Tejas Muthusamy et Akash Vukoti. Les autres membres notables de la distribution sont le Dr Sanjay Gupta et Fareed Zakaria de CNN, le comédien Hari Kondabolu, Kevin Negandhi d’ESPN, Nupur Lala, vainqueur du Scripps National Spelling Bee 1999, etc.

Orthographe du tracé de rêve

– – –

L’intrigue du documentaire tourne autour des voyages de Shourav, Ashrita, Tejas et Akash à l’édition 2017 du concours, leurs hauts et leurs bas, et ce que leur simple participation signifie pour la communauté indo-américaine. Il y a des notions préconçues sur les concours d’orthographe qui sont brisées dans ce documentaire, comme les concours d’orthographe ne sont pas ennuyeux du tout. La deuxième chose qui est dépeinte est que les Indiens-Américains sont toujours sous surveillance, car ils représentent environ un pour cent de la population américaine.

Il y a beaucoup de films et d’émissions de télévision patriotiques qui débordent de nationalisme. Ce documentaire suscitera un sentiment de fierté car il montrera comment les personnes appartenant à ma nationalité trouvent des moyens constructifs de s’épanouir dans ce monde toujours compétitif. Ce documentaire est amusant à regarder.

– – –