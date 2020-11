Revue PS5 de Demon’s Souls – Vous êtes mort … à nouveau (PS5)

C’était aussi rapide que la première mort qui m’a instantanément renvoyé aux souvenirs de l’original Les âmes du démon. Je n’ai fini par jouer le titre 2009 qu’en 2011, mais l’expérience ardue d’obtenir le trophée Platine a satisfait mon besoin de Âmes genre pour la prochaine décennie. J’ai raté Âmes sombres, Âmes sombres II, Âmes sombres III, et oui, j’ai même manqué Bloodborne malgré y avoir accès gratuitement sur PlayStation Plus. (D’accord, j’ai joué le Âmes-inspiré Sekiro.) Oui, je sais que le genre s’est amélioré sur plusieurs de ses points faibles au fil du temps, mais quand même, le retour à Les âmes du démon m’a hanté à l’approche de la sortie de la PS5.

À vrai dire, j’avais voulu autre chose – n’importe quoi d’autre – de Bluepoint. J’ai le plus grand respect pour le travail de ce développeur dans la refonte des classiques avec amour, et j’avais à cœur Metal Gear Solid ou Légende du dragon, ou un certain nombre d’autres rumeurs sauvages sur ce sur quoi l’entreprise aurait pu travailler. Les âmes du démon était certes mon dernier choix de tous les titres rumeurs parce que je sentais le Âmes le genre se jouait un peu.

Et pourtant, le développeur fait un argument fort pour revenir au jeu qui est à l’origine du genre de jeux «Souls-like», des titres à la fois si frustrants et difficiles à obtenir un immense triomphe, ne serait-ce que pour quelques victoires, survivre et déterminer où aller ensuite. Sur la même pièce, Les âmes du démon ne ressemble pas tout à fait à un retour en arrière, mais à un tout nouveau jeu conçu spécifiquement pour la PS5, pour présenter le nouvel ordre de Sony d’une manière qu’aucun autre jeu ne le fait encore, et que peu d’autres jeux le feront jamais.

Similaire au pedigree construit sur le L’ombre du colosse remake, un jeu qui a pris un jeu PS2 conçu avec amour et qui l’a fait paraître entièrement frais et original sur la PS4, Bluepoint respecte à la fois la vision de la version originale tout en la mélangeant de manière transparente à la nouvelle génération afin que vous ne soyez pas plus sage que ce n’était pas un jeu complètement nouveau et original. C’est en grande partie grâce à un certain nombre d’améliorations de la qualité de vie qui aident à contourner certaines des luttes les plus inutiles présentes dans l’original, tout en étant facilement le meilleur jeu sur la PS5.

Revue PS5 de Demon’s Souls – La beauté dans la désolation

Les âmes du démon est absolument magnifique en un coup d’œil, il suffit de regarder une capture d’écran ou une vidéo rapide du jeu, mais le diable démon est dans les détails. Complexes jusqu’au dernier morceau de décombres et de décomposition, les environnements dominent autour de votre personnage avec une majesté sombre, instillant à la fois un sentiment d’émerveillement extraordinaire et une peur intense. Les ennemis sont présentés avec une fidélité jamais vue auparavant, détaillée non seulement en apparence, mais en réponse et réaction perceptibles à votre personnage pendant les combats.

Et puis, ce sont les minuscules détails visuels. Pas seulement les reflets dans l’eau grâce à la technologie de traçage de rayons de la PS5, mais la façon dont elle réagit lorsque vous y entrez. Les effets de particules des objets endommagés et des affrontements avec les ennemis. Les textures des pierres individuelles qui composent un grand château. Demon’s Souls avait un style visuel très particulier, ce fantasme gothique sombre, se délectant de la désolation du monde. Bluepoint capture la magie de ce sentiment oppressant à la pelle, que ce soit dans le Nexus, le palais bolétarien, la vallée de la souillure ou la tour de Lettonie.

contrairement à Spider-Man: Miles Morales, où j’ai préféré le mode 30 fps avec des détails visuels beaucoup plus élevés (4K, lancer de rayons, réflexions, etc.), Les âmes du démon est beaucoup mieux expérimenté à 60 fps avec 1440p mis à l’échelle à 4K. La baisse de résolution n’est vraiment pas une grande différence par rapport au 4K natif, et pour moi, le jeu semble (et joue) pire à 30 fps. C’est un jeu qui exige absolument le mode performance – qui est activé par défaut – et vous ne perdez aucun détail visuel en l’utilisant.

S’il y a un «inconvénient» à la direction de Bluepoint lors de la refonte de ce classique, ce sont certaines libertés artistiques que le développeur a prises en donnant à certains ennemis et personnages de nouveaux relookings. Les puristes décrieront les nouveaux looks, et certains d’entre eux ressemblent sans doute à des tropes de RPG Dark Fantasy plus génériques que la vision originale de FromSoftware, mais c’est un petit pinailleur, et un que peu de gens sauf le plus inconditionnel des Les âmes du démon les fans remarqueront même.

Revue PS5 de Demon’s Souls – Vous êtes mort

La mort est courante dans Les âmes du démon. Tu vas mourir. Vous mourrez beaucoup. En fait, vous mourrez tout autant aux ennemis de la base et aux dangers environnementaux (la chute de rebords placés de manière trompeuse dit bonjour) que vous le ferez à l’un des imposants boss plus grands que nature. En tant que progéniteur des jeux Souls, oui, Les âmes du démon est notoirement difficile. Et pourtant, avec de la pratique, de l’expérience et en choisissant les bonnes capacités et l’équipement, vous pouvez surmonter rapidement des obstacles apparemment insurmontables. 11 ans plus tard, la magie du Âmes games, c’est toujours votre propre croissance en tant que joueur, en apprenant et en comprenant comment le monde, les ennemis et les mécanismes de jeu fonctionnent tous de concert. Les batailles de boss sont des symphonies de l’impossible, plus époustouflantes que jamais grâce à la PS5 et à toute la magie que les développeurs de Bluepoint produisent là-bas.

Les âmes du démon est toujours un RPG, et vous développerez également votre personnage. C’est ici que quelques modifications ont été apportées à la formule originale, supprimant certains des éléments les plus chronophages et les plus désagréables, même si cela peut encore être une sorte de mouture. Les jeux Souls ont parcouru un long chemin au cours de la dernière décennie, et Bluepoint a tenu à au moins réduire certaines des aspérités qui concernaient moins la difficulté et plus un mépris flagrant du temps du joueur. Pourtant, ils ont réussi à conserver l’âme du jeu en son cœur, les changements étant relativement minimes pour que, encore une fois, rien d’autre que les fans les plus inconditionnels ne les remarque de manière réaliste en un coup d’œil.

Les âmes du démon sur PS5 est une toute nouvelle vision d’un classique, qui a capturé les cœurs, les esprits et les frustrations de nombreux joueurs il y a plus de dix ans. Bluepoint conserve son pedigree de respect de l’original tout en faisant paraître la nouvelle mise à jour entièrement fraîche. Si tu as manqué Les âmes du démon la première fois, ou peut-être si vous voulez simplement revivre de vieux traumatismes, le remake de la PS5 est une excellente pierre angulaire à traverser pour les nouveaux arrivants et les vétérans bolétariens. Qui savait que l’un des meilleurs titres de lancement de PS5 viendrait de la récupération de la foudre dans une bouteille qui a frappé en 2009? Vous êtes peut-être mort de nouveau, mais Les âmes du démon vit grâce à Bluepoint et à la PS5.

