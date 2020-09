Revue Nomadland: TIFF 2020 – / Film

«Je ne suis pas sans-abri. Je suis sans maison. Ainsi dit Fern (Frances McDormand), le nomade au centre de Chloé Zhaoest douloureusement belle Nomadland. Fern vit dans sa camionnette maintenant, mais une fois, elle habitait à Empire, dans le Nevada – une ville qui a tout simplement cessé d’exister lorsque sa principale source économique, une usine de plâtre, a fermé ses portes. Maintenant, Fern dérive, effectuant un travail saisonnier pour Amazon et apparemment toujours en mouvement. Toujours à la recherche. Pour quoi? Accueil? Pas exactement. Vraiment, elle est à la recherche de l’Amérique.

À la fois graveleux et magnifique, Nomadland donne à McDormand une autre occasion de nous montrer à quel point elle est une interprète incomparable. McDormand occupe presque toutes les images du film, et son travail ici – subtil, calme, déchirant – est une classe de maître. Fern est souvent calme, mais toujours à l’écoute. Et McDormand sait exactement comment transmettre cela – l’acte d’écouter; l’acte d’empathie. Elle n’est en conflit avec personne. Elle veut simplement exister.

S’appuyant sur le livre de non-fiction de Jessica Bruder, Nomadland est un mélange de fiction et de réalité, Fern interagissant avec des nomades réels, y compris Bob Wells, une sorte de mentor pour les vagabonds du monde entier. Et Charlene Swankie, jouant un nomade nommé Swankie qui est en train de mourir, mais qui est aussi en paix. Swankie parle de descendre une rivière en rafting et d’être submergé par la présence d’un troupeau d’hirondelles qui volent de leurs nids à flanc de falaise, leurs coquilles vides tombant dans l’eau. Plus tard, Swankie envoie à Fern une vidéo de cette chose même, et nous pouvons voir que c’est, en effet, une chose de beauté. Nous comprenons d’où vient cette paix intérieure.

Aucun des habitants de Nomadland sont en colère. Ils ne déplorent pas leur situation actuelle. Ils réfléchissent, et ils sont souvent mélancoliques sur les événements de leur passé, mais ils ne dénoncent pas le monde dans lequel ils se trouvent. Ils n’accusent personne de rien. Ils essaient simplement de s’en sortir. Comme Fern, Nomadland dérives – il se déplace d’un endroit à l’autre, suivant une année entière dans la vie de Fern alors qu’elle navigue dans le pays.

Ce n’est pas une existence idéale, mais il y a la paix ici. Il y a de la beauté. Zhao ne glorifie pas cette vie de gens qui vivent dans des fourgonnettes, dorment dans des parkings et luttent pour s’en sortir. Mais elle ne les juge pas non plus. Le cinéaste laisse simplement le récit et ses habitants parler d’eux-mêmes. Le résultat est quelque chose de tout à fait gracieux. Ce film est bon pour votre âme.

Il y a une ambiance naturelle et documentaire dans les scènes. Aucun dialogue ne semble scénarisé, mais se déroule plutôt comme si Zhao avait surpris tout le monde au milieu d’une conversation. Mis à part McDormand et David Strathairn, jouant un gentil vagabond qui aime Fern, le casting apparaît ici comme authentique. Plus tard dans le film, Fern s’arrête pour donner une lumière à un jeune nomade, et les deux entament une conversation décontractée et douce. À bien des égards, Fern est dans le même bateau que ce jeune homme, et pourtant tout ce qu’elle peut penser à faire est de se renseigner sur sa situation; prendre soin de lui. L’empathie rayonne hors de l’écran d’une manière que je ne me souviens pas avoir vue depuis très, très longtemps – voire pas du tout.

Les dernières années ont beaucoup fait pour souligner la cruauté et l’indifférence de l’Amérique, le pays le plus riche du monde qui laisse inexplicablement sa population mourir de faim et de grattage juste pour passer un autre jour. Cette cruauté n’est pas absente Nomadland, mais ce n’est pas non plus au premier plan. C’est simplement là, une présence indéniable. Et au milieu de cette cruauté, la beauté transparaît. Directeur de la photographie Joshua James Richards capture les paysages traversés par Fern dans de superbes plans larges – l’heure magique joue un grand rôle dans le film, et presque tous les endroits où Fern s’arrête a quelque chose d’époustouflant à voir. Même dans l’hiver rigoureux et froid, il y a un soupçon de chaleur.

Nous avons une idée du passé de Fern en voyageant. Elle peut citer Shakespeare de mémoire. Elle a une sœur vers qui elle se tourne lorsqu’elle n’a pas d’autre choix. Des amis d’une vie apparemment passée la repèrent en public et lui parlent doucement comme s’ils parlaient avec quelqu’un qui venait de traverser une grande tragédie. Fern s’est mariée une fois – le mariage s’est produit alors qu’elle était assez jeune, et son mari est tombé malade et est mort très tôt dans le mariage. Et après cette mort, Fern a simplement … dérivé.

Il y a une version hollywoodienne de ce film dans une réalité alternative, où le film raconte comment Fern se remet sur pied et arrête de vivre dans sa camionnette et fait un acompte sur une nouvelle maison, prête à recommencer. Mais c’est quoi Nomadland est. Il ne s’agit pas de la destination de Fern, mais de son voyage. Zhao n’a pas besoin de grands discours ou de moments où l’histoire nous tient la main et nous explique pourquoi Fern fait ce qu’elle fait. Le faire serait bon marché et malhonnête, et Nomadland n’a aucun intérêt à cela. Il sait que pour certaines personnes – des gens comme Fern – il n’y a pas de véritable destination. Il n’y a pas de fin en vue. Comme Bob Wells lui dit, il ne dit jamais un dernier adieu à ses camarades nomades lorsqu’ils se séparent – il leur dit simplement qu’il les verra plus tard.

Et cette route continue. Pour Fern, cela ne s’arrête jamais. Même quand elle fait une halte dans sa vieille ville maintenant morte, un fantôme hante son propre passé. McDormand porte le poids de centaines de milliers de kilomètres sur son visage alors qu’elle regarde vers le paysage qu’elle a indiqué. Il y aura des moments difficiles à venir. Mais il y aura aussi des moments comme ces hirondelles au bord de la rivière. C’est un pays méchant et cruel – mais il y a de la beauté cachée quelque part là-bas, en attente d’être trouvée.

/ Classement du film: 10 sur 10

