Revue Game & Watch Super Mario Bros

Balle aussi, bien qu’incroyablement simple selon les normes d’aujourd’hui, reste une façon amusante de passer quelques minutes à rechercher des scores élevés. Bénéficiant de deux modes de jeu où vous devez voir combien de lancers vous pouvez gérer entre deux ou trois balles, Balle a été vu pour la dernière fois via une réédition du Club Nintendo pour célébrer le 30e anniversaire de Game & Watch il y a quelques années, donc c’est agréable de le revoir dans un meilleur package. De plus, alors que Nintendo aurait facilement pu le présenter avec un nouveau style graphique et l’appeler un jour, cette version de Balle reproduit fidèlement l’aspect traditionnel de l’écran LCD vert / noir.

Il a fallu beaucoup d’amour pour faire Game & Watch: Super Mario Bros. la célébration ultime de Mario, et vous n’avez pas besoin de regarder plus loin que la façon dont la fonction d’horloge numérique a été intégrée. Accessible via son propre bouton dédié entre les options Pause et Game Select, c’est ici que vous pouvez profiter d’une série de vignettes de couleur qui changent en fonction de l’heure de la journée. Parfois, vous pouvez voir Mario courir, le voir éviter diverses catastrophes, tout comme le paysage change à chaque pression de bouton supplémentaire. L’horloge numérique est pleine de secrets cachés et d’oeufs de Pâques comme celui-ci. C’est clairement le domaine où les concepteurs de Nintendo ont reçu la licence pour expérimenter et s’amuser.

D’un point de vue purement esthétique, la nouvelle unité est incroyablement lisse, recréant la forme et le design de base de l’original Jeu et montre: balle ordinateur de poche seulement maintenant avec une plaque frontale en métal brossé doré bordée d’un châssis en plastique rouge (rappelant le Famicon japonais). Les boutons du visage utilisés pour basculer entre les jeux et accéder à l’horloge sont pour la plupart satisfaisants, tout comme les boutons principaux A et B. Le D-pad est la vedette absolue, cependant, utilisant un seul morceau de plastique qui est réactif et l’emporte facilement sur les boutons directionnels éclatés du commutateur. Les puristes de Nintendo voudront jouer Super Mario Bros. ici au lieu de la console hybride.

Mes mains ne sont pas les plus petites, j’avais donc au départ assez peur de savoir à quel point je tenais le Game & Watch: Super Mario Bros. serait pendant de longues sessions de jeu. Avec une charge moyenne de 3,5 heures via un câble USB-C, l’ordinateur de poche a une autonomie d’environ 8 heures, donc j’étais prêt à faire mal aux paumes pendant les tests. Pendant mon temps avec lui, cependant, j’ai testé le confort de l’unité en deux rafales de quatre heures et je n’ai jamais eu de problème. En outre, au niveau de luminosité le plus élevé, il parvient à peu près à durer aussi longtemps que prévu. Les joueurs vétérans finiront probablement Super Mario Bros. bien avant que la batterie ne s’épuise et que les navetteurs puissent se reposer en sachant que 8 heures sur une charge complète sont plus que suffisantes.

Les trois jeux sonnent également très bien grâce à un haut-parleur mono en plein essor intégré dans le coin supérieur gauche de l’ordinateur de poche. Certes, ce fameux thème de chip-tune ne sortant que d’un côté était un peu gênant au début, mais il est assez fort pour que je m’y habitue finalement. Si vous étiez un fanatique de Nintendo espérant jouer Super Mario Bros. ou Les niveaux perdus en utilisant des écouteurs, vous serez déçu. Fidèle à la tradition, l’unité ne dispose pas d’une entrée jack 3,5 mm.

