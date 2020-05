Revue finale de la saison 6 de Flash

Jessie Robertson revient sur la finale de la saison 6 de Flash…

La finale de la saison n’avait pas vraiment le sentiment de la plupart des finales de la saison (est-ce que quelque chose est aussi bon et fou que la finale de la saison 1?), Mais c’est où nous en sommes en ce moment. Le monde est dans un endroit étrange et c’est ce qu’il est en ce moment. Malgré cela, j’ai vraiment apprécié cette saison dans l’ensemble, en particulier la seconde moitié. Mettre fin à la saison sur un cliffhanger n’est pas la pire chose qui puisse arriver. Enfer, beaucoup de spectacles faisaient exactement cela à chaque saison. Donc, avec beaucoup d’attention sur Iris pendant la saison, puisqu’ils n’avaient tout simplement pas le matériel pour le filmer, Iris a été fait l’objectif pour le moment de fin de saison.

Cet épisode était beaucoup plus concentré que la plupart de la saison et je dis que cela signifie que tous nos personnages principaux sont maintenant réduits en un groupe fini, avec Caitlin aidé par sa maman (et la maman de Frost), Joe en protection des témoins, Cisco en Atlantis et Iris et les autres dans le Mirrorverse, il n’y a pas beaucoup d’autres pistes d’histoire à suivre. Cela étant dit, je dirai que la façon dont cette histoire de Frost s’est déroulée est sacrément unique en termes de personnages dans une émission de télévision. Cela peut parfois sembler déroutant, mais Frost et Caitlin étant des individus uniques en eux-mêmes, mais partager le même corps est une jolie idée et Danielle Panabaker fait un si bon travail avec les deux personnages.

Donc, le problème au centre de la finale est qu’Eva vient après que Carver et Barry, à son grand regret, doivent protéger Carver. Tout cela se termine par une énorme bataille à McCulloch Industries, enduite d’une lumière rouge alors que nos héros combattent les « assassins légers » nouvellement transformés sous la direction d’Eva. Plus tôt dans l’épisode, Barry était tenté de prendre une offre de Mirror-Singh pour remettre Carver et ils lui rendraient Iris. Cela se joue plus tard, dans une grande scène héroïque, alors qu’Eva avait Carver en vue, Barry l’a défendu après que Nash lui ait demandé ce que dirait Iris lorsque vous lui avez dit comment vous l’aviez récupérée. Il est poignardé comme un coussin à épingles avec des éclats de verre, mais cela ne dissuade pas Eva car elle en enfonce juste un tout au long du corps de Flash dans la poitrine de Carver, le tuant.

Eva revient pour reprendre McCulloch Industries en tant que PDG, épinglant le meurtre de Carver sur Sue Dearbon, qui vient d’effacer le nom de ses parents du chantage de Carver, et Iris est toujours piégée dans le Mirrorverse alors que Team Flash s’est réunie pour retrouver leur perdue proches, car Iris devient invisible. Ok, c’est un cliffhanger !! C’est là que notre saison se termine et ce n’est pas négatif. Des choses se sont passées ici! Carver a péri, Eva en est à ses nouveaux assassins légers sans plus de clones miroirs alors que Team Flash se prépare pour le prochain combat. Ce fut un épisode parfaitement fin avec une grande continuité.

Qu’en est-il de quelques réflexions sur la finale? Je n’ai pas fait ça depuis longtemps:

– Eva a un costume de super-vilain !!

– Nash pourra-t-il un jour briser le bouclier d’Allegra? Il semble qu’à la fin de l’épisode, il ait peut-être enfin commencé

– «Il y a beaucoup de méchants ici» – Ralph dans l’entrepôt du trou noir

– Ils ne mentionnent pas le compteur de force de Flash, mais Flash n’a plus assez de puissance pour souffler un simple feu avec ses bras de tornade.

– Les assassins légers vivaient ensemble dans une maison chic juste en attendant leurs missions?

– J’ai aimé le rappel que Nash peut toujours entendre les autres puits

– L’effet de bande dessinée de la grande scène de combat était tellement cool et tellement agréable à ajouter à cette finale

– « Chéri je suis rentré! » Eva a cloué cette ligne de supervillain au fromage

– Joe est de retour, merci le seigneur!

Évaluation – 8/10 – Épisode solide et solide qui ne ressemble pas vraiment à une finale, mais a laissé suffisamment de bonnes histoires et a vraiment utilisé les personnages qu’ils devaient utiliser

Jessie Robertson