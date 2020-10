Revue des chercheurs de vérité: un hommage britannique affectueux à l’horreur

Frost joue Gus Roberts, un ingénieur haut débit avec sa propre chaîne YouTube paranormale – The Truth Seeker du titre – et un deuil passé. Gus vit avec papa Richard (Malcolm McDowell, s’amusant clairement à l’arrière) dans une atmosphère de négligence bénigne et d’insultes. Au travail, Gus est jumelé à contrecœur avec le débutant Elton (Samson Kayo), un jeune qu’il introduit dans le monde de la chasse aux fantômes.

La sœur d’Elton, Helen (Susan Wokoma), est également dans l’ensemble, une autre fan de YouTuber et de science-fiction agoraphobe dont le cosplay gagnerait un concours, si elle pouvait réellement assister à un concours. Lors de leurs tournées, Gus et Elton tombent sur Astrid (Emma D’Arcy), une jeune femme qui a besoin de leur aide. Julian Barratt, Kevin Eldon et Morgana Robinson, ainsi que quelques autres belles surprises, complètent le tout. C’est un casting sympathique de personnages étranges et de visages familiers et bien-être.

La prémisse d’installation à large bande est utile qui maintient Gus et Elton sur la route, visitant une série d’endroits, chacun avec ses propres histoires fantomatiques. Le boss Dave (Simon Pegg) est le Charlie de leurs anges, les envoyant en mission quotidienne à travers le pays. Le rôle largement statique de Pegg le tient à l’écart du personnage péripatéticien de Frost, ce qui décevra quiconque espère plus de la chimie de la trilogie Cornetto de la paire. Chercheurs de vérité n’est pas dans ce monde. Si vous voulez une comparaison, c’est plus proche du road movie alien loufoque Paul que les collaborations dirigées par Frost et Pegg avec Edgar Wright.

Comme on peut s’y attendre de ces créateurs, il est imprégné d’hommage à la culture pop. Le plus grand hommage est au favori de Frost et Pegg Les X-Files, qui prête Chercheurs de vérité sa structure sérialisée avec mythologie globale. Les histoires de la semaine se révèlent progressivement être plus que de simples curiosités et se combinent pour alimenter un seul récit qui aboutit à une course contre la montre pour vaincre un méchant.

Cela fait énormément d’histoire. Les épisodes de 25 minutes ont une quantité stupéfiante de mythologie à expliquer, ce qui oblige chaque script à passer plus de temps sur l’exposition que sur des blagues. Les coups prometteurs au pathétique ne permettent pas suffisamment d’espace dans l’édition, et le produit final semble quelque peu essoufflé et hyperactif.

