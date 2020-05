Revue de Westworld: la théorie de la crise finale de la saison 3 va sur la terre brûlée

Westworld officiellement terminé leur troisième saison, et ils ne sont assurément pas sortis avec un gémissement, mais dans la vraie mode HBO, ils nous ont laissé un coup. Si vous avez ouvert cet article sans être rattrapé, vous pouvez continuer à lire, mais vous pouvez être un peu perdu en ce qui concerne les thèmes et les points de l’intrigue. C’est vraiment une heure de télévision solide et vaut bien la montre. Mais je ne suis pas ici pour vous faire la leçon sur vos habitudes de visionnage; Plongeons-nous dans nos pensées sur la finale, d’accord?

Tout d’abord, couvrons les bases: la cinématographie est de premier ordre, elle est fraîche mais jamais de manière expérimentale; on avait toujours l’impression de savoir exactement ce qu’ils faisaient et de l’exécuter parfaitement. Ensuite, la cohésion de tout: tout fonctionne de manière transparente pour créer non seulement le monde, mais aussi pour ajouter de la profondeur et de la dimension aux personnages avec un signe de tête subtil vers les réalisations que nous n’avons pas encore rassemblées dans le spectacle. Cela signifie des costumes, des décors, des accessoires, des acteurs de fond – tout est parfait, comme d’habitude.

Maintenant, je veux parler des costumes de cette saison en particulier pendant un moment: ils sont à un certain niveau les mêmes, mais les mécanismes ont changé. Les costumes ne sont plus codés en noir et blanc – dans le parc, vous aviez un chapeau noir (les méchants) ou un chapeau blanc (les gentils), et à travers la série, vous pouviez généralement dire si vous le recherchiez . Ils ont complété les personnages, mais maintenant nous voyons Dolores et Caleb en noir, Charlotte en blanc et champagne, et Jimmy principalement en blanc. En prime, Ashley et Bernard restent dans leurs costumes classiques en noir et blanc la plupart du temps quand nous les voyons. Est-ce que cela correspond à la dichotomie du bien et du mal que nous avons connue auparavant? Est-ce en arrière? Je pense qu’ils ont délibérément inversé les choses pour montrer les zones grises de la moralité; aucun personnage (ou personne d’ailleurs) n’est totalement bon ou mauvais; nous existons tous entre les nuances.

Je pense que le « codage couleur » de cette saison joue avec la perception – tout le monde aime se voir comme étant du bon côté, mais peut-être que Dolores et Caleb ont l’impression de trahir leur genre, et ils portent du noir pour se fondre dans le les ombres et faire ce qui doit être fait pour le plus grand bien. Charlotte-host (alias Halores) est dans des couleurs plus claires jusqu’à l’attentat à la voiture piégée, dans lequel elle commence à porter des couleurs plus sombres jusqu’à la toute fin de la scène, qui un peu plus tard la montre en noir uni. Cela pourrait-il la préfigurer en tant que méchante pour la saison prochaine? De même que Dolores, Jimmy est dans sa combinaison blanche de l’hôpital psychiatrique pour la majorité du temps que nous le voyons, qui est d’un blanc éclatant. Cela nous dit qu’il sent fermement qu’il est du côté droit, et plus il essaie de faire la « bonne chose », plus ses vêtements sont trempés de sang et éclaboussés.

Je pourrais me plaindre de l’artisanat de ce spectacle toute la journée, mais il y a une chose majeure qui est une constante qui ne doit absolument pas être négligée. Les performances de chaque membre de la distribution étaient sublimes – les acteurs de fond ont peuplé un monde crédible de révolte et ont préparé le terrain pour la distribution principale pour amener les scénarios et les arcs de personnages en cercle complet créant un voyage narratif parfait, et les cascades et les effets visuels ont travaillé ensemble faire la même chose qui a vraiment aidé à donner vie à tout cela.

Les futurs spectacles de Westworld peuvent être crédibles parce qu’ils ne seront pas différents des nôtres

WestworldLa représentation de l’avenir est différente de celles présentées (plus récemment en Télécharger, que j’ai regardé le week-end), mais curieusement, ils sont assez semblables sur papier. Un monde où la technologie est extrapolée à un point naturel: les assistants intra-auriculaires à commande vocale de Siri, les sociétés de données et de technologie géantes qui régissent tout, les voitures autonomes, l’architecture élégante – c’est la vision générique « moderne futuriste » de l’avenir. Alors, pourquoi a-t-on l’impression que Westworld a raison alors que tous ceux qui le font donnent l’impression d’être hokey et seront regardés comme les vues d’avenir extrêmement datées du passé? Oui, je te regarde, Star Trek. Je ne suis pas totalement sûr, mais je pense que ça pourrait être parce que Westworld nous y a facilité; dès la première saison, ils ont clairement indiqué que ce n’est pas seulement une décennie plus tard, c’est bien l’avenir. La technologie semble naturelle mais toujours fantastique, donc la suspension de l’incrédulité ne vous en demande pas tellement – ils savent que vous devez accepter l’IA humaine imprimée en 3D, donc ils veulent que le reste du monde se sente accessible.

Maintenant, restez avec moi pendant que j’apporte cela dans le monde réel, et enlevez vos chapeaux en aluminium pour l’amour de Dieu, vous avez l’air ridicule. cependant, Westworld a fait une société future qui semble réelle et tellement crédible car elle compare et extrapole un peu trop précisément notre société actuelle pour le confort. Non, nous ne sommes pas soumis aux données dures et froides d’une machine, et nous ne serons pas évanouis par certains criminels pour compte d’autrui via une application, mais nous faisons confiance aux algorithmes et nous leur fournissons volontiers nos données. Je ne dis pas que nous troquons notre avenir pour un quiz Buzzfeed pour savoir quelle Disney Princess vous êtes, mais je dis que nous devons être plus conscients des conséquences et des forces les plus importantes en jeu ici. Westworld fait allusion au fait que notre Rheobaum actuel est les médias, ce qui a du sens en tant que comparaison et allégorie. Non, ça ne veut pas dire que Anderson Cooper va apparaître chez vous avec un appareil de contrôle mental et vous forcer à faire quoi que ce soit, mais il énonce un système dangereux qui pourrait détruire la société et notre liberté, perçues ou non.

Mais notre société s’est développée pour obtenir le chemin Westworld le dépeint, j’aime le voir comme un avertissement pour nous que si nous ne faisons pas le changement, l’humanité souffrira – il n’y aura pas de Dolores pour nous sauver, pas de soulèvement de l’hôte pour nous faire prendre conscience de la façon dont nous sommes dépendants devenir sur la technologie; personne ne vient nous sauver de ce que nos créations de convenance feront de notre société. L’humanité doit reprendre notre droit à un choix absolument libre – pas une perception de liberté qui a gouverné quelque chose ou quelqu’un d’autre.

Pardonnez ma légère tangente ici, mais au cas où vous ne seriez pas au courant de la chanson qui joue à la fin de l’épisode, c’est « Brain Damage » de Pink Floyd, et il se trouve que c’est l’un de mes favoris absolus. La chanson raconte comment les nouvelles tordent nos pensées pour s’adapter à son propre agenda, mais c’est vraiment l’agenda des fous que nous avons volontairement laissé entrer dans nos maisons et dans nos têtes. Il est incroyablement approprié pour la saison et résume le message et la sensation de l’épisode, mais il est également emblématique pour WestWorld en ce sens qu’il joue les paroles de la chanson – au moins le pont.

« Et si le barrage s’ouvre plusieurs années trop tôt // Et s’il n’y a pas de place sur la colline // Et si ta tête explose avec des pressentiments sombres aussi // Je te verrai du côté obscur de la lune. »

En écoutant ces paroles tout en voyant l’avenir de cette technologie – Delos, Incite, Rheobaum – conçue, il y a une puissante catharsis dans tout cela. Nous ne pouvons peut-être pas changer le monde en ce moment de manière aussi radicale, mais nous pouvons commencer par poser des questions et réfléchir de manière critique à qui nous donnons nos choix libres.

Dans l’ensemble, l’épisode de ce soir et toute la saison 3 de Westworld a été une montre absolument incroyable. C’était d’actualité, mais pas de manière apparente – et cela a prouvé qu’il résistait à l’épreuve du temps: il a été développé, créé et terminé avant même que le monde ne sache à quoi ressemblerait une pandémie, et d’une certaine manière, il a l’impression d’avoir été conçu subtilement pour nous donner l’espoir et l’étincelle d’excitation dont nous avons besoin pour continuer. Cela me donne l’espoir que les spectacles peuvent aller de l’avant et rester brillants; cela me donne l’espoir que l’humanité est suffisamment solide pour survivre à tout ce qui lui est jeté. Après tout, l’espoir n’est qu’une autre façon de voir la beauté du monde qui nous entoure. Je choisis de voir la beauté de ce monde par opposition à la laideur.

