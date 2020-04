Revue de télévision – Shudder’s Cursed Films Saison 1

Tom Beasley jette un œil au nouveau documentaire du service de streaming d’horreur Shudder, examinant les histoires vraies derrière certains des décors de films les plus connus d’Hollywood…

Tous ceux qui aiment l’horreur de quelque façon que ce soit seront à un moment donné fascinés par les histoires de décors de films maudits. Particulièrement de nos jours, des dizaines de fils scandaleux de possession démoniaque et d’exorcismes sur le plateau sont à quelques boutons de Wikipédia et il est facile de passer des heures et des heures à lire sur les malheurs de diverses productions hollywoodiennes. C’est en fait la prémisse derrière Comment construire une Time Machine série documentaire en cinq parties du cinéaste Jay Cheel Films maudits, qui est maintenant disponible dans son intégralité sur Shudder.

Chaque épisode présente un film différent et les histoires notoires derrière leur réputation, qu’ils soient considérés comme d’origine satanique ou surnaturelle ou simplement des tragédies très humaines. Alors que le ton de l’épisode Le présage s’appuie fortement sur la notion de savoir si les malédictions et les démons sont réels, la tranche s’est concentrée sur Twilight Zone: le film a un crime plus sérieux et plus vrai qui ressemble à la série sur le thème de la lutte de Vice Côté obscur de l’anneau.

Cheel raconte les histoires de ces « malédictions » apparentes avec l’aide d’un cocktail intéressant de têtes parlantes, à la fois basées sur des films et plus highbrow. Il y a des noms de superproductions – le réalisateur Richard Donner apparaît pour discuter Le présage et Linda Blair parle franchement de son expérience sur le tournage de L’Exorciste – jonché, mais la plupart du temps est donné aux experts en horreur et aux universitaires sur la nature de ces phénomènes surnaturels. Cheel trouve très élégamment un équilibre entre passer en revue les détails de ces histoires principalement connues pour les débutants, tout en gardant le rythme et en creusant plus profondément pour ceux qui connaissent déjà les bases.

La série brille vraiment lorsque son accès lui donne l’occasion de se pencher sur la véritable émotion derrière ces histoires sordides. Le spécialiste du maquillage Lance Anderson devient très contrarié en discutant de la mort de Brandon Lee sur le tournage de Le corbeau et le concepteur de production Richard Sawyer pleure ouvertement en racontant l’histoire de l’accident extrêmement tragique sur le tournage de Twilight Zone: le film. En fait, l’une des scènes les plus intrigantes et révélatrices de la série implique Poltergeist III le réalisateur Gary Sherman discutant de la façon dont personne ne voulait terminer le film après la mort de l’enfant star Heather O’Rourke.

Films maudits est moins fort quand il prend des détournements plus voyants en cascades bizarres. L’épisode s’est concentré sur L’Exorciste donne beaucoup de temps à un «vrai» exorciste et des images de ses exploits, plutôt que les problèmes autour du film lui-même, tandis que Le présage épisode est alourdi par des scènes étranges impliquant des magiciens noirs soi-disant authentiques. Au moment où l’un d’eux jette un sort sur un film en production sans nom, la série s’est quelque peu perdue dans son propre ridicule.

Certains épisodes ont clairement une tonne de matériel – le Esprit frappeur épisode est le filigrane élevé de la série – tandis que d’autres ont du mal à remplir le temps. le zone floue Le versement, en particulier, est complété par des divertissements divertissants impliquant l’extraordinaire acteur cascadeur et slasher Kane Hodder et le fondateur de Troma Lloyd Kaufman. Bien que ces deux hommes soient des figures charismatiques avec de belles histoires à raconter, on ne sait pas immédiatement pourquoi leur contribution apparaît au milieu de l’épisode le plus grave de la série. John Landis, qui était le réalisateur sur le plateau tragique, aurait notamment ignoré une demande d’interview.

Malgré ses lacunes occasionnelles, Films maudits fait un travail remarquable pour équilibrer sa responsabilité envers ses sujets et l’intrigue morbide des détails plus sensationnalistes de ces histoires. Il est à son plus fort quand il reconnaît le fait que nous aimons les récits de «malédiction», mais retourne également cela au public pour explorer l’impact dans le monde réel de ce type de théorisation en ligne. Cheel a construit une série convaincante de contes en coulisses qui fascineront les fans d’horreur et éventuellement horrifieront ceux qui, comme le note l’un des universitaires, s’adonnent à l’amour du cerveau humain pour les modèles.

Il n’a peut-être pas toujours le poids moral dont il a besoin et il perd certainement le focus de temps en temps pour explorer les coins les plus fous du fandom d’horreur mais, quand il est à son meilleur, Films maudits est un récit captivant de certains des chapitres les plus sombres de l’histoire du cinéma. C’est parfois horrible, mais vous ne pouvez pas détourner le regard.

Cursed Films est disponible en streaming sur le service Shudder au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne et au Canada.

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suis-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries