Revue de scènes de batterie dans les films, comparaison de films en direct et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou de tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, un batteur professionnel analyse des scènes de batterie de films comme Coup de fouet, Drumline, Le monde de Wayne, et plus. De plus, écoutez en tant que maquilleur oscarisé Nicki Ledermann parle de son travail sur Joker, Le diable s’habille en Prada, Le plus grand showman, et plus. Et enfin, découvrez les différences entre John Carptnerde Ils vivent et Ray Nelsonla nouvelle qui l’a inspiré.

Tout d’abord, GQ a fait appel au batteur professionnel Thomas Pridgen de The Mars Volta pour décomposer les scènes de batterie de films. Voyez ce qu’il a à dire sur la façon dont les acteurs font semblant de jouer (ou réellement) de la batterie dans des films comme Coup de fouet, Drumline, Demi frères, Le monde de Wayne, Ceci est une prise spinale, Rhapsodie bohémienne, Cette chose que tu fais!, Les rois Mambo, et Vice versa.

Ensuite, Vanity Fair a fait appel à une maquilleuse oscarisée Nicki Ledermann pour parler de son travail au fil des ans sur des films comme Bonheur, Le diable s’habille en Prada, Enchanté, Le plus grand showman, et Joker, ainsi que des émissions de télévision comme Sexe et ville, Boardwalk Empire, et Le Knick. Découvrez quelques-unes des astuces du métier et comment elle a réussi certains looks.

Enfin, CineFix se penche sur la satire de science-fiction de 1988 Ils vivent et voit comment il se compare à la nouvelle originale de Ray Nelson Huit heures du matin, ainsi que la bande dessinée qui l’a adapté. Il y a en fait beaucoup de différences, car la nouvelle de Nelson ne compte que 1800 mots, alors John Carpenter avait beaucoup de place pour développer les prémisses, ainsi que le personnage principal.

