Revue de l’industrie: Le drame de HBO Finance est plus doux que vous ne l’attendiez

Assez Comment ils bossent absolument, c’est un mystère total. À moins que vous ne soyez déjà familiarisé avec les méthodes du trading desk, aucun Industriescènes de travail de fera la plus mince tranche de sens. Précisément, aucune allocation n’est faite pour mettre à niveau le spectateur chargé de la finance, ce qui pourrait être considéré comme intellectuellement flatteur, mais cela est plus probablement dû au fait qu’il est tout simplement impossible à expliquer aux civils. Vous devrez regarder les scènes de trading comme un chien regardant une conversation humaine: charabia charabia STRESSED VOICE charabia charabia HAPPY VOICE charabia charabia WALK?

Heureusement pour ceux qui ont des difficultés financières parmi nous, il y a beaucoup de sexe et de consommation de drogue entre les erreurs de paie non agricoles mal enregistrées, et tout cela est très facile à comprendre.

Le premier épisode est réalisé par Lena Dunham – dont Filles était clairement une influence sur le ton. Il y a une légère satire au milieu des accords commerciaux de vie ou de mort et du shagging hédoniste, le tout construit sur une base de non-jugement envers ces jeunes qui ont choisi une carrière avec une riche récompense financière mais qui les met sous pression géologique.

Une des raisons de l’approche empathique, sinon tout à fait apologiste de cette émission, de la haute finance et des jeunes qui veulent y travailler, est son inspiration autobiographique. Les scénaristes Konrad Kay et Mickey Down se sont rencontrés à l’Université d’Oxford et ont travaillé dans la banque d’investissement de Londres après l’obtention de leur diplôme. Down a duré un an et Kay a duré plus de trois, mais les deux ont émergé avec une perspective particulière sur l’environnement raréfié et les histoires qu’il pouvait raconter.

C’est un environnement avec une diversité frappante et – comme le disent les écrivains – naturelle en termes d’ethnicité, de nationalité, de sexualité, de classe et de sexe. Les banques d’investissement aiment se qualifier de méritocraties. Soyez le meilleur et gagnez votre place. Industrie pousse utilement cette idée, en explorant dans quelle mesure elle s’applique et ne s’applique pas. C’est une représentation naturaliste du lieu de travail moderne et compétitif avec une texture convaincante. Même si vous n’avez jamais mis les pieds sur un parquet, vous avez probablement partagé une voiture de métro ou une zone fumeurs de pub avec ces personnes. Ils se sentent réels.

