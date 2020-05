Revue de l’épisode 1 de la saison 5 de Billions: mieux que la saison dernière

– Publicité –



Revue de l’épisode 1 de la saison 5 de «Billions»: CE QU’IL S’AGIT DE Chuck (Paul Giamatti) et Wendy (Maggie Siff) se séparent; Taylor (Asia Kate Dillon) et l’équipe ont rejoint Axe Capital; Bobby (Damian Lewis) a un nouveau rival et il est encore plus riche – Michael Prince (Corey Stoll) – tandis que Chuck a une nouvelle amie, Catherine Brant (Julianna Margulies, qui rejoint le 4ème épisode.) Pendant ce temps, l’intérêt de Bobby pour l’art se développe, ou un seul artiste en particulier: Nico Tanner (Frank Grillo – Brock Rumlow de «Captain America»). «Wags» (David Costabile) explore son père intérieur.

MON DIS La seule vraie chose que tout passionné de « milliards » désire de cette revue est une réponse cohérente à la suivante: le 5ème est-il meilleur que le 4?

La revue ‘Billions’ Saison 5 Episode 1

Décompactons cette requête, bien qu’autrement ou cohérente, vous allez obtenir votre réponse. Certains hardcore grommelaient à la fin de leur 4e qui, bien que peut-être un sauteur de requin, était un « Caddyshack », avec Chuck Nemesis Bryan Connerty (Toby Leonard Moore) jouant effectivement avec le rôle de Bill Murray, et Chuck comme le gaufre. (Le gopher gagne, comme vous vous en souvenez). Tout était tellement invraisemblable, exagéré, par la suite Taylor rejoint Ax Capital après tout?

Pendant ce temps, le nouveau ennemi de Chuck est celui? Ce qui tourne autour… et autour.

Ce qui apparaît lentement sur le hardcore, c’est que « Billions » est vraiment bien fait de bien des façons plus petites qu’il les avait trompés en leur faisant croire qu’il devait aussi avoir une poignée sur les grandes voies. Qu’il y a une sorte de courbure de cet arc dans cet univers vers la finalité et le sens, et que « Billions » a quelque chose d’important à dire sur les affaires humaines, ou qu’il y a un vrai cœur pour Bobby qui mérite d’être connu, mérite d’être étudié.

Non. Pas de circularité en flexion et pas de cœur sauf pour l’apparent. « Je suis un monstre », explique Bobby dans quelques épisodes. (Uh-huh. Nous comprenons tous). Le 4 a indiqué un vide au cœur du spectacle, où l’écho que nous avons entendu était le son de carnivores rebondissant les uns sur les autres, comme des balles de ping-pong dorées. La formule des «milliards» nécessite des rivalités et des rivalités que nous aurons.

Je vais avec oui – lorsqu’il est placé sous le verrouillage COVID-19 contrairement à New York, c’est le 5e mieux. Nous savons ce qui est important, même si Bobby ne le sait pas. Nous pouvons comprendre la vanité de ces feux de joie et leur petitesse. «Des milliards» «est en fait pratiquement la dépravation du demi-pour-cent, après tout. Bernie Sanders est peut-être un passionné. Il a l’opportunité d’attraper.

Comme toujours, l’artisanat reste superlatif. Quelle autre émission a autant de célébrités new-yorkaises à plusieurs niveaux (et une star britannique cinq étoiles) qui jongleront avec le dialogue si rococo qu’il laisse l’auditeur avec vertige? Quel autre jeu est-ce drôle?

