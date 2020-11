Revue de la saison 4 de la couronne – / Film

La Couronne La saison 4 pourrait être la saison la plus intéressante de l’émission Netflix à ce jour, pour une raison clé: elle semble déterminée à nous faire n’aimer, même carrément détester, chaque membre de la maison de Windsor, de la reine Elizabeth à la baisse. Les saisons précédentes du mélodrame de la monarchie ornée n’étaient pas sans jugement ni critiques pour sa distribution principale de personnages imparfaits, mais dans la saison 4, Elizabeth II et sa famille descendent à leur plus bas niveau alors que la famille royale entreprend de détruire leur nouveau membre, Diana Spencer. Cela fait une saison de télévision sombre, mais fascinante.

La Couronne continue d’être l’un des meilleurs originaux de Netflix car il continue à inclure des épisodes autonomes. Comme Des hommes fous – le spectacle qui semble être La Couronneinfluence principale de la série – la série n’adopte pas l’approche cinématographique de huit heures à laquelle tant d’autres émissions de Netflix succombent. Au lieu de cela, chaque épisode est comme une histoire courte. Certaines des histoires se connectent, mais elles sont également fermement indépendantes. Et la saison 4 apporte des visages historiques encore plus familiers – non seulement c’est la saison qui nous présente la princesse Diana, jouée avec sympathie par Emma Corrin, il présente également le Premier ministre controversé et très détesté Margaret Thatcher, joué par un personnage presque méconnaissable Gillian Anderson.

N’ai pas peur: La Couronne ne fait pas d’excuses pour Mme Thatcher. Essaie-t-il de l’humaniser un peu? Bien sûr – et c’est juste; elle était humaine, après tout. Mais il n’y a pas d’hagiographie à l’œuvre ici – au fur et à mesure que la série progresse, le poste de premier ministre de Thatcher n’apporte rien d’autre que des problèmes au Royaume-Uni et elle est décrite comme dangereusement déconnectée. Anderson joue le personnage comme désastreusement distant – une femme morte de ses propres manières destructrices, les conséquences sont damnées. Quand Thatcher arrive au pouvoir, Elizabeth (Olivia Colman) est optimiste quant à l’idée de travailler avec sa première femme Premier ministre. Mais les rencontres entre Queen et PM sont froides, et il apparaît très vite que les deux femmes n’ont rien en commun. Les problèmes du thatchérisme se répandent dans l’un des meilleurs épisodes de la saison, basé sur un incident au cours duquel un homme du nom de Michael Fagan est entré par effraction au palais de Buckingham non pas une, mais deux fois, en 1982. À cause de sa chance et souffrant du déclin du pays, Fagan finit par avoir une audience inattendue avec la reine dans sa chambre – l’un des nombreux événements qui opposent la reine à Thatcher.

Mais le véritable récit global de la saison 4 est consacré à la romance – ou à son absence – entre Diana Spencer et le prince Charles (Josh O’Connor). Charles reste accroché à la mariée Camilla Parker Bowles (Émeraude Fennell), avec qui il continue d’avoir une liaison. Mais tout le monde autour du futur roi lui dit que la relation est vouée à l’échec. Même Camilla prévient Charles que cela ne fonctionnera tout simplement pas. Charles est encouragé à poursuivre une nouvelle femme pour être sa femme, et il la trouve en Diana Spencer, qui semble encore plus jeune que son âge (elle n’avait que 20 ans lorsqu’elle a épousé Charles). La relation entre Charles et Diana commence apparemment chaleureuse, et Diana devient une sensation dans le pays alors que la romance tourbillonnante fait les gros titres des tabloïds. Pourtant, il devient très vite clair que Charles n’aime pas vraiment Diana, ou même ne se soucie pas du tout d’elle, et leur mariage se transforme en désastre.

Ce désastre n’est qu’exacerbé par la famille royale, qui n’est pas exactement ce que vous appelez une invitation. Au début, ils sont tous très pris avec Diana. La future princesse part à la chasse avec le prince Philip (Tobias Menzies), et l’homme la réchauffe et encourage son fils à se marier. Mais Diana est bientôt coupée, non seulement de ses amis, mais aussi de la famille royale. Ils la séquestrent et ignorent ses tentatives de contact. À maintes reprises, Diana essaie de tendre la main à la reine, pour être complètement ignorée. Ils sont tous tout à fait conscients que Charles poursuit sa liaison avec Camilla, et lorsque des rumeurs commencent à circuler sur le fait que Diana développe un trouble de l’alimentation, c’est avec Charles qu’ils sympathisent finalement.

Et c’est ici où La Couronne commence à révéler les vraies couleurs de la famille royale. Ils sont tout aussi distants que Thatcher – peut-être même pire. La froideur de Thatcher semble presque accidentelle – elle ne semble pas savoir mieux – alors que la famille royale est beaucoup plus calculatrice. Ils traitent Diana avec un manque d’humanité saisissant, au point que cela devient tortueux. Charles, en particulier, devient carrément monstrueux, permettant à O’Connor de s’enfoncer dans la pièce. Il rend le personnage carrément détestable, au point de méchanceté.

Il y a un soupçon de sympathie émanant d’Elizabeth de Colman, mais à la fin, sa famille – et sa lignée – sont beaucoup plus importantes pour elle que la souffrance de Diana. Colman est aussi géniale que jamais, et c’est à son honneur qu’elle parvient à rester quelque peu sympathique même face à toute cette méchanceté. C’est la dernière saison de Colman en tant que personnage (Imelda Staunton prend le relais, et je suis sûr qu’elle sera géniale aussi), et elle nous manquera.

Quant aux nouveaux venus Anderson et Corrin, ils insufflent tous deux une nouvelle vie à la série. Anderson, en particulier, est assez frappante, adoptant une perruque imposante et se déplaçant d’une manière raide et courbée qui la fait paraître deux fois son âge. Et la princesse Di de Corrin est intrinsèquement tragique – elle semble trop humaine et trop vulnérable, ce qui la contraste fortement avec la monarchie rigide et froide. Le fait que nous sachions quel terrible destin l’attend finalement rend son scénario d’autant plus déchirant.

Cette obscurité imminente est finalement ce qui fait La Couronne saison 4 tellement captivante. Nous avons passé trois saisons avec (la plupart de) ces personnages et, à bien des égards, nous avons appris à sympathiser avec eux. Les jeter soudainement sous une lumière aussi négative n’est pas une astuce bon marché; c’est encore une autre façon dont la série a transmis le passage du temps – et la pourriture morale qui peut s’installer dans le cœur endurci de ceux qui exercent le pouvoir. Qui sait à quel point la famille royale sera devenue pire à la fin de la série?

***

La Couronne premières de la saison 4 15 novembre 2020.

Articles sympas sur le Web: