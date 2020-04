Revue de jeu vidéo

Red Stewart examine Half Past Fate pour PC (Steam)…

Quand j’étais au collège, j’ai suivi un cours de journalisme qui avait souvent des discussions de groupe. Au cours d’une de ces réunions, nous avons pu parler de la difficulté d’interviewer ou même de parler à nos voisins ces jours-ci. L’une de mes camarades de classe était une jeune femme qui avait immigré d’Irak, et elle a noté à quel point elle était surprise du niveau d’isolement en Amérique – de retour dans sa ville natale, il était courant, selon elle, de tout savoir sur tout le monde dans son quartier. dans la première année.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Les personnes nées dans les générations des années 2000 peuvent croire que c’est la norme, mais mes camarades de génération Y se souviendront sans doute des premiers jours de notre enfance: quand nous n’avions pas peur d’aller faire des tours ou de nous traiter seuls; lorsque des communautés entières se sont réunies pour accueillir les nouveaux arrivants ou pleurer le décès de membres existants; quand il n’était pas inhabituel de rencontrer quelqu’un dans la rue pour la première fois et de l’inviter immédiatement chez vous. Je parle, bien sûr, de la période précédant les tragiques attentats du 11 septembre: le jour qui a commencé la fin des années 90 et le début de l’isolement, de la prudence et de la lassitude générale de ceux qui vous entourent.

Je sais qu’il semble étrange d’ouvrir cette critique sur une tangente nostalgique sombre, mais en jouant Destin à une heure et demie, la dernière version du développeur Serenity Forge et de l’éditeur Way Down Deep, j’avais l’impression d’entrer dans une chambre d’écho anachronique; une capsule temporelle régressive si vous voulez. C’est un jeu vidéo qui est si désespéré de revenir à cette époque de l’innocence, mais ne peut pas aider à sortir comme un enfant de la génération Y sautant de haut en bas avec ses doigts se bouchant les oreilles. Mais même avec ces défauts narratifs, une boucle de gameplay furieuse l’empêche d’être agréable – c’est la réponse courte. Si vous voulez une réponse plus longue, lisez la suite.

Étant donné que j’ai commencé par parler de l’histoire, je devrais développer mes réflexions sur les raisons pour lesquelles je pense que c’était une erreur. Voir, Destin à une heure et demie suit six personnes apparemment aléatoires qui se réunissent en huit ans. Je dis apparemment parce que les degrés de séparation entre eux sont si minimes que vous pouvez presque les appeler une version alternative de Famille moderne.

En ce qui concerne les histoires de tranche de vie, ce n’est pas un mauvais concept, mais là où il vacille, c’est dans son dialogue et ses interactions avec les personnages. Pour la plupart de son jeu, Destin à une heure et demie traite le monde dans lequel vous vivez comme ce paradis de la civilité, où la majorité de la population est soit heureuse, disposée à vous aider, ouverte à être prêchée, soit d’humeur claquante pour la conversation.

Au premier niveau, par exemple, vous essayez de devancer plusieurs personnes dans un café, et ne le savez-vous pas, tous sont prêts à se retirer sans trop de résistance – essayez de le faire dans le monde réel, je vous défie. Dans une autre scène, vous demandez à des gens au hasard dans un quartier au sujet de cette fille que vous cherchez – qui, dans leur bon sens, donnerait deux huées au sujet de la quête d’amour d’un gars au hasard? Et encore une autre partie vous a, le patron d’une entreprise sur le point d’une réunion importante, traitant poliment avec un ensemble d’employés incompétents: l’un a abandonné son chien qui aboie dans le couloir, un autre est entré malade et a égoïstement saboté le thermostat, et une autre erreur un parfait inconnu pour la clientèle – oui, vous essayez de faire tout cela sur votre lieu de travail et voyez si vous n’êtes pas immédiatement réprimandé ou carrément en conserve.

Chaque scène contient des soi-disant individus grossiers, mais ils sont délibérément présentés comme des stéréotypes odieux qu’ils se sentent hors de l’ordinaire. Ce n’est pas que les gentils étrangers n’existent pas, c’est qu’ils sont exemptés.

Maintenant, je m’arrête de faire une déclaration absolue parce que, dans le dernier tiers de Destin à une heure et demie, l’histoire commence enfin à prendre un aspect plus réaliste. Nous obtenons une plus grande diversité de personnalités PNJ qui ressemblent au type d’humains que vous attendez à trouver dans un endroit donné. Cependant, étant donné que vous devez passer beaucoup de temps à arriver à ce point, cela en fait un peu théorique. Le fait est que, sur les douze chapitres, tous sauf trois sont tellement trempés dans ce type de salubrité sirupeuse qu’il ne semble pas naturel.

Et je sais que les gens me diront que les jeux vidéo sont censés être des formes d’art évasion, ce avec quoi je ne suis pas en désaccord, mais quand le facteur écoeurant est tellement présent dans votre visage, cela ne peut qu’être critiqué. Je ne dis pas que les scénaristes devaient injecter une fiole de cynisme dans l’intrigue, mais ce que je dis, c’est que lorsque vous définissez un titre dans un contexte semi-réel, vous devez avoir un équilibre. Même dans Traversée d’animaux, l’une des franchises les plus relaxantes de tous les temps, vous avez des difficultés telles que le paiement des impôts, la propagation des contagions, le traitement de la dette et le traitement des boursiers furieux. Dans Destin à une heure et demie, quelqu’un peut se faire renverser du café et du vin plusieurs fois et être toujours disposé à s’excuser auprès de l’auteur.

Peut-être que cela ne me dérangerait pas la plupart du temps si les échanges verbaux avaient été exceptionnels, mais malheureusement le résultat final est un sac mitigé. Destin à une heure et demie est une simulation de marche 2D, ce qui signifie que son plaisir repose sur une bonne écriture, mais les conversations que vous avez avec d’autres PNJ ne ressemblent pas à des confabs naturelles. J’ai noté ci-dessus que les gens que vous rencontrez sont prêts à aider ou simplement à discuter avec votre personnage, et cela prête intrinsèquement à leurs mots une couverture trop optimiste. En dépit de frapper une personne pour la toute première fois, ils vous divulgueront des secrets, répondront à vos demandes de renseignements hors de propos ou même expliqueront quelque chose sur le lieu particulier dans lequel ils résident. Cela semble rarement naturaliste, au lieu de se plier à l’idée que la gaieté existe partout où vous regardez.

Il y a des moments où le script devient vraiment ironique: il reconnaît que ce que vous, ou quelqu’un d’autre, faites est hors de l’ordinaire. Par exemple, une section a un vendeur qui vous donne de l’argent pour lui acheter un burrito dans le camion de nourriture à proximité, ce qui incite votre avatar à se demander pourquoi il ferait confiance à une unco complète avec son argent. Il y a un certain nombre de moments comme ceux-ci dispersés dans le récit, mais ils sont trop clairsemés pour en faire l’intention des développeurs (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un titre conscient de soi).

Cela n’aide pas non plus que les acteurs ne soient pas des êtres tridimensionnels. J’ai dit auparavant qu’il y en avait six, mais il convient de noter que deux d’entre eux ne sont jouables que dans un niveau chacun. Le premier est Rinden, un romantique désespéré qui essaie de voir le bien à chaque instant de la journée; Vient ensuite Jaren, un joueur de weab happy-go-lucky; puis il y a Bia, une jolie étudiante qui espère devenir photographe; Mara, la fondatrice d’une entreprise énergétique; Ana, une jeune femme à l’esprit indépendant qui ne sait pas ce qu’elle veut faire dans la vie, et enfin Milo, une compagne calme mais profonde qui aspire à devenir documentariste.

Comme vous pouvez le constater, ce sont tous des archétypes que nous avons vus sous une forme ou une autre dans divers médias, comme Rinden étant l’idéaliste pathétique popularisé par les films de Frank Capra ou Jaren le nerd épris de culture pop que vous trouverez dans n’importe quel anime de l’école Shounen. . Bien sûr, l’originalité de nos jours ne vient pas de l’invention de nouvelles idées mais de la réinvention d’idées existantes. Les écrivains voulaient évidemment prendre L’amour en fait prémisse et le combiner avec le schéma de déplacement du temps de Quand Harry rencontre Sally…– montrer différents couples destinés l’un à l’autre ayant de multiples rencontres avant d’accomplir finalement leur sort. Dans Le destin à moitié passé c’est Rinden x Mara, Jaren x Ana et Bia x Milo.

Ce type de narration est difficile à réaliser dans un film étant donné la courte durée, mais les jeux vidéo ont théoriquement plus de latitude car vous consacrez des heures supplémentaires à l’effort à accomplir. Cependant, malgré Destin à une heure et demie me prenant plus de sept heures pour terminer, personne n’a reçu d’attributs supplémentaires. Le problème ici n’est pas qu’il n’y a pas de place dans ce récit pour étoffer qui que ce soit, c’est que le format n’est pas bien utilisé. Tant d’efforts ont été déployés pour rendre tous les protagonistes sympathiques que l’équipe de rédaction a oublié de leur donner une saveur: ils sont fades. Développer la relation d’Ana avec ses parents, par exemple, aurait pu conduire à des développements intéressants, surtout quand il a laissé entendre qu’elle avait grandi fidèle aux traditions. Rien de tel ne se produit. Sur les six personnes à votre disposition, seul Milo a montré une certaine profondeur: une conversation que Bia a avec lui en fin de compte révèle qu’il déteste secrètement son travail parce qu’il craint les effets qu’il a sur les téléspectateurs impressionnables. Mais parce que les écrivains ont estimé qu’il valait mieux le faire marmonner et parler en phrases courtes et retirées toute sa vie, nous n’en avons pas assez de ces aperçus tout au long de ses différentes apparitions.

Ce qui fait plus mal à l’histoire, cependant, c’est qu’elle échoue simplement en tant que récit de multi-paramours. Les relations de Rinden et Mara sont nulles – son objectif central est de poursuivre Mara dans la poursuite de Rinden dans l’espoir d’avoir un partenaire financier pour son entreprise, ce qui la fait se révéler à la fois effrayante et désespérée. Bia et Milo avaient le plus de potentiel, car nous verrions hypothétiquement deux amis proches se rendre compte qu’ils se conviennent l’un à l’autre au fil des ans, mais à cause des énormes décalages horaires, nous ne voyons jamais cette amitié se développer en dehors de petites conversations réflexives entre les deux, ce qui donne intrinsèquement l’impression que quelque chose manque. Jaren et Ana sortent à la recherche de la meilleure courtoisie du leur étant un temps semi-réel, mignon, mais Jaren transformer sa recherche en une grande odyssée était juste… .odd? Il a ses moments à coup sûr, mais votre kilométrage variera selon la façon dont vous percevez le niveau d’irrévérence dans le ton de la livraison de Jaren.

Je sais que je suis une nancy négative, alors permettez-moi de terminer cette section sur une note positive – s’il y a un endroit où les écrivains excellent, ce serait avec l’interaction de l’élément. Lorsque vous recevez un nouvel objet dans votre inventaire, vous pouvez le montrer à un PNJ: 99% du temps, cela génère une goutte de texte unique de leur part, la plupart humoristiques. Parfois, vous obtiendrez une réponse générique pré-rendue, mais ce n’est pas l’exception, mais la norme. Honnêtement, je me suis retrouvé à revenir en arrière à travers les mondes chaque fois que je recevais un nouveau bijou, juste pour voir comment les personnages précédents réagiraient. Quand je continuais à remettre des pièces de réparation de pneus à un arboriculteur à proximité, par exemple, il faisait des blagues sur le thème de la voiture! Sans aucun doute un signe de véritable dévouement de la part du personnel.

Les interactions d’objets font un bon segway à la catégorie gameplay. Je vais répéter, Destin à une heure et demie est une simulation de marche, ce qui signifie qu’il n’y a pas grand-chose ici par nature. Le but est de progresser du début d’un niveau jusqu’à sa fin en parlant et en aidant les gens. Malheureusement, Serenity Forge a décidé que la meilleure façon de différencier leur titre des autres jeux de ce genre était d’incorporer un format de quête de récupération pour chaque section, et je ne sais vraiment pas ce qu’ils pensaient en faisant cela. Chaque niveau dépasse le plaisir, car vous passez la majeure partie de votre temps à aider les gens avec les tâches les plus complexes auxquelles vous pouvez penser.

Vous voulez connaître le vrai nom d’Ana? Oh, bien sûr, tout ce que vous avez à faire est de faire en sorte que le patron de cette fille amoureuse quitte le bâtiment dans lequel il travaille car il déteste commodément SON patron et ne partira que si son défi de ramen épicé organisé par le magasin de nouilles à proximité est surmonté (pourquoi les deux les tourtereaux ne parlent pas seulement en dehors du travail, ça me dépasse). Envie de vous faufiler par Mara au restaurant? Bien sûr, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un fedora d’un gars qui ne le donnera que s’il obtient un rendez-vous avec une femme intellectuelle, et ne verriez-vous pas, il y a un professeur d’histoire de l’art qui dîne commodément au même endroit qui était commodément se leva de l’étudiante qu’elle était censée enseigner là-bas (quel genre de professeur dérangeant voudrait même enseigner à un élève dans un restaurant?).

Je pourrais continuer mais je ne veux pas donner trop de spoilers. Le fait est que les scripts ici sont vraiment mauvais. Il serait au moins tolérable que les choses soient présentées dans un format satirique, comme le sont certaines lignes de dialogue, mais la plupart sont prises au sérieux par les protagonistes. Maintenant, les situations se tempèrent dans le dernier tiers de Destin à une heure et demie, comme je l’ai déjà dit, où vous commencez à avoir des circonstances plus sensibles, comme Jaren passant le temps en aidant Milo avec un pneu crevé, mais c’est trop peu trop tard. Quand un jeu vous donne envie Wind Waker’s (GCN) Triforce Quest, vous savez que cela a mal tourné.

Heureusement, les niveaux eux-mêmes sont au moins beaux à parcourir, et cela a à voir avec la palette. Destin à une heure et demie est, sans aucun doute, l’un des rares jeux auxquels j’ai joué qui a réussi à utiliser une esthétique multi-chroma, avec une couleur après couleur remplissant l’écran. De la rue à l’architecture en passant par la nature à l’extérieur, toutes les teintes se marient si bien ensemble. Et les gens doivent comprendre que ce n’est pas une chose facile à retirer – regardez à l’extérieur de votre fenêtre et vous verrez que les solides existent rarement dans le monde floral ou artificiel: les couleurs se mélangent intrinsèquement si organiquement que nous ne prenons pas de deuxième regard car il est universel. Les feuilles vertes ont des brins jaunes et rouges marquant les nervures de la tige en eux; les routes ont des morceaux de blanc et de gris éparpillés à l’intérieur de l’asphalte; le bois et la brique sur les bâtiments sont un tissage de brun, marron et noir, et rien de tout cela ne prend même en compte les métaux précieux qui vivent à l’intérieur de tout.

Je note tout cela parce que Destin à une heure et demie parvient à se sentir comme une représentation pixelisée d’un monde photoréaliste; que, malgré le grand nombre d’entre eux qui remplissent l’écran, les pigments ne sont pas gênants. C’est un témoignage du savoir-faire des graphistes.

Le style artistique lui-même est une chose intéressante. C’est comme si un environnement 2D était tourné avec une caméra 3D: les personnages et la plupart des objets à l’intérieur sont plats, mais la façon dont les lieux s’ouvrent lorsque vous vous déplacez ou à l’intérieur d’eux semble entière si cela a du sens. Imaginez le Paper Mario série, mais au lieu de tout ce qui semble mince comme une tranche ou de transition avec des plis, il y a une rondeur comme s’ils étaient une entité stéréoscopique entière.

Un autre exploit graphique dont je dois faire l’éloge extrême est les ombres. Comment une société indépendante a réussi une excellente cartographie des ombres me dépasse – chaque singleton à l’écran, que ce soit les protagonistes, un PNJ ou même un objet au premier plan, a une ombre qui se synchronise avec tout ce qu’ils font, jusqu’à la fin pour uniformiser le flux des cheveux! Et quand vous entrez dans la silhouette d’un autre corps, devinez quoi? Votre ombre disparaît aussi simultanément que vous le souhaitez. J’étais absolument impressionné par cela et heureux que Serenity Forge ait pris le temps d’incorporer cet aspect.

Malheureusement, le paysage sonore fonctionne à l’autre bout du spectre de qualité. Il n’y a pas de voix, laissant de la musique et des effets sonores, et les deux ne sont pas bons du tout. La partition, attribuée au compositeur nommé Max Messenger Bouricius au générique, est banale. Sur la base de la qualité de la puce, cela ressemble à quelque chose que vous entendriez dans un jeu NES à l’ancienne comme Harvest Moon avec tous ces hauteurs de registre et notes, ce qui n’est pas intrinsèquement mauvais, mais étant donné la quantité de logiciels de musique à bas prix ou même gratuits, je ne sais pas pourquoi quelqu’un recourrait à cette condition obsolète en dehors de vouloir peut-être recréer une ancienne harmonie. Quoi qu’il en soit, il n’y en a pas beaucoup – j’ai entendu peut-être 3 à 4 pistes pendant tout le jeu, dont une n’a été jouée que pendant des battements émotionnels spécifiques, et toutes étaient odieuses. Ils jouent trop fort, ne correspondent pas à l’atmosphère ou à l’humeur à l’écran et sont finalement distrayants.

J’insiste sur la qualité vocifère car le mixage est terrible – j’ai dû aller dans les réglages et baisser la musique au-delà de 50% juste pour entendre le SFX, même si ce n’est pas comme si vous manquiez quelque chose d’important en le faisant comme les effets audio sont encore plus génériques que le score. Tout ce que vous entendrez, à la fois ambiant et marginal, est un bruit de stock joué en boucle, du vent, des aboiements de chiens et des volutes d’oiseaux aux bips et aux boops, aux sifflements et aux cordes de guitare. Le pire délinquant, cependant, sont les traces. Non seulement tout le monde marche a le même son (même s’ils portent tous des chaussures différentes), mais les bruits de pas ne sont même pas synchronisés avec le mouvement du joueur!

Donc, en conclusion, je ne peux malheureusement pas recommander Destin à une heure et demie. L’idée de base sous-jacente aurait pu être agréable, mais le fait d’écrire avec enthousiasme pour montrer une cordialité irréaliste l’a ruinée dès le départ. Combinez cela avec des personnages aimables mais non distinctifs, un plan gimmicky timekip et des recherches fastidieuses à gogo et vous avez quelque chose qui n’est pas une expérience amusante. Bien que je dis toujours de soutenir les développeurs indépendants, je ne peux pas approuver un jeu avec lequel je ne me suis pas amusé. Même si je l’ai fait, vous n’obtiendrez qu’un peu plus de 7 heures de plaisir avec un produit de 20 $, ce qui tombe sous mon ratio de 1: 30 minute.

Avantages:

+ Niveaux élégants et créatifs

+ Grands effets d’ombre

+ Personnages sympathiques

Les inconvénients:

– Histoire défectueuse

– Score médiocre

– SFX horrible

– Récupérez des quêtes dans CHAQUE niveau

Évaluation – 4/10