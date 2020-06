Revue de jeu vidéo – Timelie

Harrison Abbott examine Timelie…

Abordons l’éléphant dans la pièce à l’avance: Timelie n’est pas une faute de frappe. C’est l’orthographe correcte de ce casse-tête isométrique, qui a apparemment été nommé dans le but exprès de contrarier quiconque doit écrire à ce sujet. Je veux dire, le premier brouillon de mon examen est jonché de lignes rouges ondulées parce que Microsoft Word est catégorique que je dois sûrement avoir fait une erreur. Le référencement est également un cauchemar, Google présumant automatiquement que vous recherchez le film Gerard Butler Chronologie à partir de 2003 à la place. En fait, pour trouver la putain de chose sur un navigateur, vous devrez saisir son surnom complet suivi du mot «jeu», juste pour prouver que vous le pensez vraiment.

Ce sera vraiment dommage si cette marque problématique condamne Timelie à l’obscurité parce que, malgré le titre maladroit, c’est assez fantastique. Bien sûr, l’offre indépendante porte bon nombre des caractéristiques typiques de son genre (un style artistique épuré et non texturé, une partition minimaliste et une narration sans dialogue), mais elle parvient à dépasser la concurrence grâce à sa vanité centrale amusante et à ses essais inventifs.

Le récit, tel qu’il est, tourne autour d’une jeune fille qui se réveille dans une installation ambiguë décorée de pièces d’échecs surdimensionnées, de monolithes ésotériques et de hiéroglyphes abstraits qui s’illuminent en sa présence. En quittant ce que nous supposons être ses quartiers, l’enfant découvre qu’elle a la domination sur l’écoulement du temps et se lance ensuite dans un voyage pour localiser quatre artefacts imprégnés d’une sorte de pouvoir mystique. En cours de route, elle fait équipe avec un minou mignon (qui a une signification non divulguée pour l’intrigue), est traquée par une armée de droïdes de sécurité et doit dépasser une force mystérieuse qui semble ronger le passé lui-même. Un peu comme Les Langoliers.

Comme l’indique sans aucun doute ce synopsis extrêmement vague, le jeu a une prémisse très cryptique, qui sert en grande partie de cadre pour relier les 40+ étapes que vous traverserez. Il y a des allusions floues à des thèmes plus larges et un symbolisme plus profond qui sous-tendent toute l’expérience (avec toutes les images d’oiseaux en cage et les échecs inexplicables), mais ce n’est pas un fil vraiment convaincant en soi. Cela ressemble plutôt à la toile de fond obligatoire d’un clip vidéo cool, dans la mesure où il est utilisé pour propulser les choses avec suffisamment de flair artistique pour vous garder raisonnablement investi.

C’est probablement pour le mieux que les développeurs ne se concentrent pas trop sur l’intrigue ou les personnages, car ils ne sont clairement qu’un moyen pour arriver à une fin. En effet, chaque fois qu’ils essaient d’étoffer les choses (comme dans le point culminant prolongé), c’est presque toujours au détriment du jeu, car le rythme s’arrête complètement et vous devenez finalement impatient de revenir à l’attraction principale: les puzzles.

Heureusement, ces énigmes intelligentes valent largement la peine de passer à travers des cinématiques fastidieuses. Ils sont variés, ils sont satisfaisants et, surtout, ils respectent votre intelligence. Pour vous donner une idée approximative de ce qui vous attend alors, vous êtes essentiellement chargé de guider l’enfant à travers un certain nombre de «royaumes» via un système de mouvement basé sur des tuiles, dans lequel chaque action a une dépense de temps correspondante. Donc, le défi consiste essentiellement à tracer le chemin le plus efficace possible pour qu’elle s’échappe de la pièce avant le sablier est sec.

Au début, ce travail est relativement simple, cependant, comme avec tout bon jeu de puzzle, les complications se superposent progressivement à la formule rudimentaire et votre tête va bientôt tourner en essayant de garder une trace de toutes les variables concurrentes en jeu. Par exemple, vous pourriez être accusé d’avoir évité une patrouille de robots tout en reconstruisant un pont, en activant divers mécanismes et en discernant comment déverrouiller les portes dans le bon ordre. Et ces machines Rube Goldberg méticuleusement conçues ne deviennent plus complexes que plus tard, lorsque vous êtes également obligé de microgérer simultanément les mouvements d’un chat errant.

Le crédit est dû, le compagnon félin a au moins quelques astuces dans sa propre manche, comme la façon dont il peut créer des distractions en miaulant (vous permettant ainsi d’attirer les ennemis dans des pièges ou sur des plaques de pression) et de vous faufiler à travers les puits de ventilation afin de atteindre des zones auparavant inaccessibles. Pendant ce temps, la fille peut utiliser ses cadeaux de manipulation temporelle pour reconstruire certaines structures et désactiver l’étrange androïde, ainsi que pour interrompre ou rembobiner la progression si vous bousiller. Naturellement, les niveaux vous obligeront à utiliser les capacités des deux personnages en conjecture l’un avec l’autre car, même lorsqu’ils sont séparés sur des îles différentes, leurs scénarios sont totalement interdépendants.

Pour avoir une idée de ce qu’implique un « royaume » typique, vous pouvez commencer par manœuvrer habilement vos avatars autour d’un escadron de patrouilles de robots, avant de les diviser afin que la fille puisse interagir avec un clavier et ouvrir un nouveau passage pour le chat. Ce dernier devra alors attirer l’attention d’un gardien afin qu’il ne soit pas obligé de surveiller un couloir particulier. La fille peut ensuite réutiliser le clavier susmentionné pour enfermer le robot dans une pièce, après quoi le chat peut s’évader à la hâte par un évent bien placé.

Certes, il est assez difficile de visualiser sans matériel de référence approprié, mais le rythme est très intuitif et une fois que vous atteindrez le point culminant, vous coordonnerez les opérations avec une précision suisse. En parlant de cela, après avoir terminé une étape, vous avez la possibilité de vous délecter de son exécution sans faille, grâce à une relecture ininterrompue qui supprime toutes les pauses et le rembobinage. Tout comme dans Très chaud, observer votre plan directeur sans accroc est une caractéristique profondément enrichissante et vous fait vous sentir comme un virtuose furtif (même si cela vous a pris 20 minutes en réalité pour réussir le test).

Si je me plaignais du gameplay, ce serait que les solutions peuvent parfois être délicates. Parfois, même la moindre erreur de calcul peut entraîner la chute de tous les dominos à la fois, quelle que soit la qualité de l’organisation du reste de votre système. Heureusement, les développeurs vous offrent un filet de sécurité pour prévenir de telles catastrophes, sous la forme d’une fonction de rembobinage qui vous permet de faire défiler les événements comme si vous regardiez une vidéo YouTube. Avec cette ressource vitale à votre disposition, vous n’aurez jamais à vous soucier de recommencer juste parce que le chat a procédé une nanoseconde trop tôt. Au lieu de cela, vous pouvez simplement revenir en arrière à l’instance en question et retarder votre commande jusqu’à ce que le moment opportun se présente.

En bref, le mécanicien est un véritable sauveteur et vous empêche de devenir trop frustré ou de ressentir le besoin de faire une pause. À son tour, l’élan ne s’arrête jamais vraiment et vous vous retrouverez rapidement pris dans cette boucle addictive « juste un niveau de plus » qui vous permet de terminer le jeu en une seule séance (sur cette note, cela prend environ 3 heures pour dépoussiérer toute la campagne, bien que vous soyez incité à revoir les chapitres au moyen de défis secrets).

En tout, Timelie est un formidable casse-tête qui perfectionne l’équilibre en vous obligeant à vous concentrer, sans jamais vous laisser perplexe. Les énigmes sont intelligentes, les réponses sont logiques et il y a une courbe de difficulté bien jugée qui vous tient en haleine tout au long. S’il n’y avait pas quelques erreurs de qualité de vie ici et là, à côté d’une histoire assez ennuyeuse, ce serait un incontournable certifié. Dans l’état actuel des choses, c’est toujours l’un des meilleurs jeux de réflexion auxquels j’ai fait face depuis des années.

AVANTAGES:

+ Mécanique agréable

+ Des puzzles remplis

+ Fonction de relecture instantanée gratifiante

LES INCONVÉNIENTS:

– Des cinématiques narratives et intrusives sans engagement

Évaluation: 8/10



Testé sur PC.

Une copie de révision a été fournie par l’éditeur.

Harrison Abbott