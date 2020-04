Revue de jeu vidéo – SoundSelf: un technodélique

Shaun Munro examine SoundSelf: un technodélique…

Avec les circonstances mondiales actuelles encourageant tout le monde à rester en sécurité sur leurs jeux vidéo plutôt que de profiter du soleil à l’extérieur, il n’y a vraiment aucune autre excuse pour laisser votre casque VR amasser de la poussière dans le coin de votre pièce par une chaude journée.

Et étant donné le stress collectif dans lequel le monde est actuellement soumis, une expérience de méditation VR est exactement ce que le médecin a ordonné – en particulier pour ceux qui sont encore sous le choc de l’exaltation de Demi-vie: Alyx.

Se vantant d’être «le premier jeu vidéo mesuré pour produire des états de conscience altérés», SoundSelf: un technodélique est une application de méditation – jouable à la fois «à plat» et en réalité virtuelle – qui a terminé son financement Kickstarter il y a plus de 7 ans, et est maintenant enfin disponible pour tous.

Je dis « jouer », mais il convient de souligner que SoundSelf est l’un des nombreux hybrides exploratoires de jeu et d’application du média VR; il n’y a pas d’objectifs conventionnels, au-delà de la simple fin de la période de méditation que vous vous êtes fixée.

Après que la voix apaisante de « Sophia » guide l’utilisateur à travers les premiers exercices de respiration, SoundSelf »Le crochet principal se dévoile, les participants étant encouragés à utiliser leur propre voix pour manipuler les visuels à l’écran et à leur tour les guider vers le ciel.

Alors que vous êtes projeté dans un monde kaléidoscopique de formes et de sons, votre propre bourdonnement, vos vocalisations et même votre propre respiration influenceront précisément ce dont vos yeux et vos oreilles sont témoins. C’est un concept bien sûr et qui impressionne de manière sporadique et éphémère dans son trébuchement, mais pour la plupart SoundSelf »Le manque complet de contenu et la présentation incohérente le rendent plutôt à moitié cuit.

En tant que victime d’anxiété, l’introduction apaisante du jeu laisse place à une expérience de base relativement banale qui n’offre pas beaucoup plus qu’une modulation visuelle assez rudimentaire. Entendre votre propre voix filtrée à travers des synthétiseurs est au moins une astuce, mais le son et les visuels semblent insuffisants par rapport à de nombreuses autres applications de méditation VR; Je me sentais trop souvent comme si je regardais un économiseur d’écran Windows Media Player décent.

Les fonctionnalités de base peuvent également être légèrement frustrantes; bouger la tête de plus de quelques centimètres est un moyen facile de déclencher un fondu au noir, et le manque général de fonctionnalités est un certain défaut fatal. Le menu principal devrait contenir au moins certaines options de personnalisation de base telles que des filtres ou d’autres choix de musique, sans parler de la possibilité de désactiver les préambules du pré-éclairage.

Mais le sentiment dominant est que SoundSelf ne me détendait que parfois, et souvent tout le contraire; il y avait des cas où la musique bourdonnante jouait comme vaguement inquiétante, me plaçant immédiatement dans l’espace de tête d’un film de David Lynch plutôt que quoi que ce soit proche d’une expérience franchement transcendante.

À l’heure actuelle, cela ressemble à une démo technologique, une application gratuite ou économique plutôt qu’un jeu qui, étonnamment, se vend 24,95 £ sur Steam. Bien qu’il y aura certainement ceux qui se connecteront avec SoundSelf »s voyage consciencieux dans sa propre conscience, il est finalement tout simplement trop flagrant pour suffire – ou justifier ce prix incroyablement élevé.

Avantages:

+ Quelques visuels trippants.

+ Manipulation soignée de la voix du joueur.

Les inconvénients:

– Qualité d’image décevante.

– Pas aussi relaxant qu’on pourrait l’espérer.

– Manque d’options de personnalisation.

– Extrêmement limité pour le prix.

Évaluation: 5/10

Évalué sur Oculus Rift.

