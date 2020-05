Revue de jeu vidéo – Reversion: Chapitre 3

Red Stewart examine Reversion: Chapter 3 – The Return for PC (Steam)…

Les titres d’aventure pointer-cliquer sont un incontournable du jeu sur ordinateur depuis l’époque du DOS, leurs mécanismes simples les rendant accessibles aux joueurs de tous âges et de toutes expériences. Malheureusement, ce processus de production relativement facile leur a également donné la réputation d’être des pinces à sous. Après tout, ce n’est pas difficile de gifler quelque chose sur GameMaker et de le proposer au public à 1,00 $ la pop. Steam, étant la plate-forme de distribution numérique de facto pour les jeux PC, a été inondé de tels shovelware, ce qui rend difficile pour les fans du genre de trouver des produits de qualité.

Développé et publié par 3f Interactivo et Soluciones 3f S.R.L., Reversion: Chapitre 3 – Le retour est la troisième et dernière entrée d’une série qui a réussi à se démarquer dans sa foule compétitive (ou au moins à générer suffisamment de revenus pour deux suites!). La question est, est-ce que ce succès signifie qu’il vaut la peine de plonger dans, ou est-ce un cas de battage publicitaire éclipsant la qualité? La réponse courte est que cela n’en vaut pas la peine, mais pour la réponse plus longue, lisez la suite.

Lors de l’analyse de suites ou de préquelles, la première question que chaque critique doit se poser est la suivante: à quel point est-il nécessaire de passer par les prédécesseurs? Non seulement nous devons voir à quel point l’histoire bat en eux, mais si le suivi a corrigé des problèmes inhérents à leurs systèmes de jeu.

Après avoir fait exactement cela en préparation de « The Return », je peux dire avec certitude que ce n’est pas nécessaire dans ce cas, à savoir parce que l’histoire en eux était si ennuyeusement minimisée et compressée qu’elle était inexistante. Dans un avenir dystopique, le premier jeu («The Escape») vous incarnait comme un jeune homme anonyme qui se réveille dans un hôpital de la ville de Buenos Aires, dont vous apprenez rapidement qu’il est sous le contrôle d’un fou connu sous le nom de Sergio ( divulgué via un grand dépôt d’exposition par le médecin qui vous traite). Recherché par les gardiens, votre objectif était de s’échapper de l’établissement avec une autre patiente. Lors de la deuxième sortie («The Meeting»), cette femme refuse avec frustration de vous dire quoi que ce soit sur vous-même avant de vous lancer à la recherche d’un membre de son équipe, qui lutte contre le régime de Sergio. Vous passez la meilleure partie de «The Meeting» à faire des tâches stupides pour des gens ingrats, avant de vous rendre finalement dans le repaire secret de la Résistance, où vous regagnez certains de vos souvenirs.

Encore une fois, peu d’histoires se sont produites dans les trois tiers, mais si vous étiez même un peu inquiet de manquer quelque chose d’intégral, vous n’avez pas à vous inquiéter. Dès le début, « The Return » donne un récapitulatif fort de ce qui s’est passé auparavant, non seulement pour que ses prédécesseurs sonnent beaucoup mieux écrits et exécutés qu’ils ne l’étaient, mais aussi pour vous dire tout ce que vous devez savoir. Certes, vous manquerez quelques hochements de tête aux entrées précédentes, comme voir une poubelle que vous mettez en feu pour distraire certains gardes, mais cela ne vaut vraiment pas la peine de l’excursion.

En poursuivant directement à partir de là, on vous donne enfin un nom et une histoire: vous êtes un scientifique appelé Christian qui a construit un appareil de téléportation avec votre meilleur ami et professeur Nicolas. Cette machine a cependant échoué en raison d’un sabotage présumé, créant un portail qui vous a envoyé tous les deux dans un avenir proche. Nicolas a passé son temps à aider la Résistance et à essayer de reconstruire le moteur. Votre objectif est maintenant de trouver les composants manquants afin d’aider Nicolas à retourner dans le passé et d’empêcher que cela ne se produise (bien qu’ils spécifient que cela créerait simplement une chronologie secondaire, rendant la quête de Christian intrinsèquement égoïste, car il s’agit à peu près de le retour pour lui-même).

« The Return » est la première fois que cette série approfondit réellement un récit, et, avec cela, je comprends maintenant pourquoi ils l’ont évité au préalable: les scénaristes ne sont tout simplement pas bons. À moins qu’il y ait eu des problèmes de localisation (ce qui ne serait pas surprenant étant donné la pléthore d’erreurs de frappe dans les traductions de texte), je n’ai jamais compris s’ils voulaient être sérieux ou ironiques avec leur histoire. On nous dit à plusieurs reprises que Sergio est ce dictateur fou qui emprisonne, torture et ruine la vie de la plupart des citoyens. Cependant, lui et ses gardes agissent si idiotes qu’ils ne se sentent jamais menaçants. Buenos Aires serait bloquée, mais les rues sont complètement désertes en dehors de quelques PNJ obligatoires pour la progression de l’histoire. On ne peut pas raconter une histoire sérieuse sur les souffrances du prolétariat tout en les faisant gouverner par un despote bouffon et sa bande d’idiots.

Vos alliés ne sont malheureusement pas meilleurs. Nicolas est un scientifique à note unique qui se révèle pathétique et apathique, ne voulant rien faire de proactif, sauf vous donner des poches de données à travers plus de clichés d’exposition. Pablo est un nerd stéréotypé, plein d’attitudes prétentieuses et prétentieuses à gogo – il y a en fait une scène où il refuse de vous donner les informations dont vous avez besoin (pour, vous savez, le succès de la Résistance) à moins que vous ne lui apportiez quelque chose à manger.

Ensuite, il y a Victoria, la femme sans nom des entrées précédentes, qui ne fait littéralement rien du tout – il y a même un gag récurrent dans lequel Christian demande aux autres pourquoi elle se tient là au lieu de l’aider dans son odyssée, ce que les auteurs pensaient être drôle mais en réalité se détache comme un eyeroll induisant en ce qui concerne sa stupidité (pourquoi ne pas avoir Sergio la tuer au début si vous n’alliez pas faire quelque chose d’important avec elle? Cela aurait fourni l’histoire avec des enjeux, a fait Sergio un antagoniste semi-compétent, et s’est débarrassé d’une personne inutile).

Enfin, les PNJ susmentionnés disséminés à travers Buenos Aires ont des personnalités à divers degrés, allant d’agréable à énervé, mais crédit pour la diversité entre eux.

Heureusement, Christian lui-même est assez sympathique, ce qui en fait un protagoniste valable pour rester jusqu’au bout. Il a une faible conscience de lui, comme s’il savait qu’il y avait quelque chose de fondamentalement idiot dans l’avenir dans lequel il est arrivé.

Mais dans l’ensemble, l’histoire n’est pas intéressante. En ne s’engageant pas dans la satire, les éléments sérieux se sentent ternes, et en ne s’engageant pas sur un ton sévère, les aspects frivoles se sentent à leur place. Étant donné que nous parlons d’une aventure dans le temps, il est vraiment triste que les écrivains n’aient pas pu proposer un récit engageant.

Graphiquement, le Réversion la franchise n’a pas été mauvaise. Je compare le style artistique à la sitcom animée Archer, mettant en vedette des personnages de dessins animés dessinés avec des contours légèrement en gras dans une palette de couleurs secondaires en sourdine. Tout le monde ressemble à une personne réaliste, mais l’esthétique est clairement destinée à évoquer les sprites des années 90 comme si Monkey Island série ou même Sam et Max prennent la route.

L’un des ajouts les plus importants, cette fois-ci, est la présence de cinématiques. 3f Interactivo et Soluciones 3f S.R.L. doit avoir eu une augmentation de budget car ceux-ci sont très beaux à regarder; ils sont réalisés dans le style des bandes dessinées animées, mais présentent le même talent artistique que le jeu normal, ce qui signifie que les transitions vers et depuis (malgré un certain décalage) semblent naturelles.

Les principes de la vieille école guident également l’animation, qui est très limitée (ironiquement aussi Archer). Non pas que vous ayez besoin de mouvements importants pour ces types de jeux, mais chaque fois que Christian attrapait des choses ou marchait à l’autre bout d’une pièce, c’était visiblement un mouvement retravaillé.

Le son continue cette même limitation, ce qui est dommage car je me souviens en fait de ces anciens titres d’aventure ayant de bons paysages sonores – c’était l’une des choses que vous deviez faire un peu d’effort dans la journée étant donné que vous n’alliez pas avoir beaucoup de l’extravagance graphique. Certes, je pourrais simplement souffrir de nostalgie, mais, peu importe, Réversion n’a pas mis beaucoup d’efforts ici. Tout sonne comme un simple bruit de stock, chaque élément similaire a le même son, et il n’y a même pas de pas! Je ne me souviens pas non plus avoir entendu quoi que ce soit atmosphérique, comme des oiseaux ou des parasites de la technologie.

La partition, du compositeur Emiliano Saenz, est en fait assez bonne, mélangeant la musique et les instruments hispaniques (comme les guitares flamenco) avec le synthé sombre occasionnel. En particulier, sa chanson pour l’écran de titre, qui a été la même pour chaque entrée, est ridiculement accrocheuse. Malgré ces éloges, il y a un problème inhérent à ses compositions en ce qu’elles sont trop axées sur la zone. La même piste jouera exactement dans la même zone, peu importe quand vous y entrerez – elle recommencera au début si vous partez et revenez.

Ce type de réglage statique convient aux plates-formes pures qui consistent à amener le joueur du point A au point B – vous avez juste besoin de quelque chose à jouer en arrière-plan. Le problème ici est double: premièrement, vous devez souvent revenir dans des zones pour obtenir de nouveaux éléments ou parler à nouveau à une personne, donc avoir une mélodie immuable est répétitif et paresseux, et deux, Réversion est un titre basé sur une histoire, ce qui signifie que la musique doit changer avec le ton du récit. Lorsque vous accédez à une région pour la première fois, par exemple, la musique fonctionne très bien, mais revenir à cette consonance invariante est un peu troublant lorsque vous devez le faire encore et encore.

Le doublage est TRÈS aléatoire. Stefan Martello est l’acteur crédité de jouer Christian, et je dois dire qu’il a vraiment grandi dans le rôle. Quand je l’ai entendu pour la première fois dans « The Escape », je ne pensais pas qu’il convenait à la pièce, faisant un bon travail en lisant les lignes, mais sa voix ne fonctionnait pas si cela avait du sens. Cependant, Christian ayant finalement reçu plus de personnalité cette fois-ci, je ne pouvais pas imaginer mieux. Il incarne parfaitement le personnage et fait un excellent travail en prononçant des mots espagnols, ainsi qu’en alternant son ton en fonction de qui il parle ou de la situation à portée de main.

Cette excellence est contrée par de nombreux autres, qui donnent souvent l’impression de faire des impressions de personnages de films des années 80 (ce qui ne serait pas surprenant, étant donné le nombre de références de la culture pop à des médias comme Guerres des étoiles, Indiana Jones, et Retour vers le futur). Nicolas, pour commencer, se détache comme un clone de Doc Brown, tandis que Sergio sonne comme Beetlejuice après des années de fumage de chaînes. Ces derniers cas de rétrogradation exagérée ne seraient pas mauvais si « The Return » devenait une parodie complète, mais parce qu’il suit une ligne étrange, il semble au mieux maladroit.

Enfin, nous avons le gameplay, qui n’allait jamais être une grâce salvatrice. Comme je l’ai dit ci-dessus, les aventures graphiques n’ont intrinsèquement pas de mécanique complexe – elles consistent uniquement à examiner des objets, à en mettre certains dans votre inventaire et à les utiliser pour résoudre d’éventuels puzzles. Malgré cette simplicité, « The Return » rend les choses plus difficiles que nécessaire pour avoir la courtoisie d’implémenter une touche de double-clic: vous devez appuyer deux fois sur le bouton gauche de la souris pour afficher le menu d’options par objet interactif / sujet (examinez, prenez ou, si possible, parlez), puis appuyez à nouveau sur le bouton pour faire votre choix. Le double-clic peut ne pas sembler être un gros problème, mais lorsque vous devez le faire pour tout, cela peut avoir un petit grincement de doigt, et c’est regrettable car il y avait une solution facile pour cela: faites du bouton droit de la souris celui pour le menu. Le pire, c’est que c’est un problème que j’ai eu depuis « The Escape » – les développeurs auraient pu mettre en place une solution simple étant donné qu’ils avaient l’argent pour les cinématiques précitées.

Les énigmes elles-mêmes étaient correctes en ce qui concerne le genre. Il y avait des moments où je sentais que la solution était un peu artificielle pour trouver comment faire fonctionner un ou plusieurs articles ensemble, mais dans l’ensemble, c’était résoluble, et on vous donne un système d’indices au cas où vous seriez coincé . Et au crédit des développeurs, les articles d’occasion sont pour la plupart retirés de votre inventaire, par rapport aux titres précédents où vous étiez obligé de transporter presque tout (ce qui rend le filtrage de votre inventaire un frein).

Mais c’est le meilleur éloge que je puisse donner Reversion: Chapitre 3 – Le retour. Après deux entrées décevantes, je ne m’attendais pas à grand-chose, puis j’ai été frappé par ce récapitulatif d’ouverture et j’ai changé d’avis: en étant plus axé sur l’histoire, cette série avait une chance de se terminer sur une note positive. Malheureusement, la façon dont les développeurs / éditeurs ont procédé pour étendre la campagne était défectueuse, le ton incohérent étant le principal problème. Ajoutez à cela un jeu de voix aléatoire, un son minimal, une musique mal implémentée et un système de pointer-cliquer légèrement énervé et vous avez un jeu défectueux qui ne résiste pas bien, seul ou en guise de finale d’une trilogie.

Il m’a fallu environ 5 heures pour battre « The Return », ce qui fait que son prix demandé de 10,00 $ en vaut la peine techniquement. Mais comme je l’ai souligné dans le paragraphe d’introduction, c’est ainsi que ces jeux vidéo narratifs fonctionnent – ils sont rapidement fabriqués au juste prix pour les rendre intéressants à explorer pour les joueurs occasionnels ou dévoués. Mais ce n’est pas parce que quelque chose est rentable que cela en vaut la peine, et c’est le cas avec le Réversion la franchise. Je ne peux pas le recommander, même s’il atteint mon ratio.

Avantages:

+ Design artistique agréable

+ Excellente performance de plomb par Stefan Martello

+ Thème principal

Les inconvénients:

– Décalages tonaux

– Personnages latéraux peu aimables

– Voix incohérente

– Aucune amélioration de gameplay par rapport à ses prédécesseurs

– Paysage sonore basal

Évaluation – 4/10

Red Stewart