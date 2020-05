Revue de jeu vidéo – La persistance

Rob Lake examine The Persistence…

J’ai toujours été un aspirant à l’horreur de la science-fiction. Des films tels que Extraterrestre et Horizon de l’événement figurer en haut de mon top dix. Le thème de l’espace est un livre ouvert. Dans la vraie vie, nous ne savons pas tout sur l’espace et pour l’instant cela ouvre beaucoup d’incertitude et de malaise.

L’histoire de le Persistance est une affaire assez simple. La Persistance a été prise à la suite d’un trou noir qui a fait des ravages à bord. L’équipage est mort et nous sommes ramenés à la vie par l’ingénieur Serena Karim, qui a besoin de notre aide pour réparer la stardrive du navire pour échapper à l’influence du trou noir. Cependant, cela est encore plus compliqué du fait que les modules de pont souffrent de leur propre dysfonctionnement. Chaque fois que nous utilisons un téléporteur, le pont actuel change de position et, à son tour, la structure entière du navire est en constante évolution. Pour ajouter du glaçage à notre gâteau, la machine à cloner qui nous a ramenés à la vie a également mal fonctionné et en créant notre nouveau corps, elle a commencé à produire des clones bâclés horriblement mutés de l’ancien équipage qui hantent maintenant le navire.

The Persistence est un vaisseau spatial massif composé de quatre ponts. Chaque deck comprend un certain nombre de pièces et abrite l’objectif principal de ce deck. Les ponts eux-mêmes sont un dédale de couloirs et de conduits de service qui relient les chambres les unes aux autres. Des salles telles que des postes médicaux, des zones de loisirs et des gymnases donnent un bref aperçu de la vie de l’équipage avant que le trou noir ne gâche tout. Parfois, nous pouvons tomber sur une salle d’histoire qui ouvre un extrait de savoir ainsi que la possibilité d’un autre corps pour nous de contrôler. Alors que chaque pont a son propre objectif, comme la réactivation des navires A.I. ou la mise sous tension du réacteur, vous n’avez pas de limite de temps pour atteindre cet objectif, et vous êtes libre d’explorer comme vous le souhaitez.

Les couloirs et les chambres sombres et souvent remplis de dangers sont jonchés de toutes sortes de butins à récupérer. Un mécanisme de butin principal est les cellules souches, qui sont utilisées pour améliorer notre corps hôte de différentes manières. Cela peut être réalisé en utilisant un appareil qui récolte les cellules souches directement des différentes horreurs qui parcourent The Persistence. Une fois récoltés, ceux-ci peuvent ensuite être utilisés pour améliorer nos attributs de base tels que la santé, la furtivité, la force et la matière noire, ce qui augmente ensuite nos chances de survie. Les puces FAB sont une autre monnaie utilisée pour acheter des fournitures et des mises à niveau auprès des nombreux fabricants qui jonchent les ponts. Chaque amélioration d’armes ajoute de la puissance et des munitions aux armes et aux grenades.

Il existe également des schémas de différentes raretés, qui peuvent ensuite être utilisés pour créer des améliorations pour les capacités de votre combinaison. Les meilleurs d’entre eux se trouvent dans les salles de défi disséminées sur la carte qui doivent être battues pour déverrouiller la caisse de butin à l’intérieur. Certaines de ces caisses contiennent également des clés Porter qui vous permettent d’ignorer les decks que vous avez déjà joués, devenant un incontournable pour les répétitions.

le Persistance se vend comme un jeu d’horreur furtif mais cela n’est vrai que pendant les premières heures. Avant que votre personnage ne soit suffisamment amélioré, chaque rencontre est une affaire prudente, mais une fois investi dans quelques améliorations et capacités de personnage, les aspects d’horreur furtive diminuent.

Le combat est assez simple. Vous avez des attaques de base qui dépendent de l’arme qui est équipée et vous avez également une réserve de matière noire. La matière noire est utilisée pour alimenter vos pouvoirs spéciaux qui sont constitués d’une capacité de super sens et d’un téléporteur à courte portée. Dark Matter peut être amélioré et peut être fait en utilisant des cellules souches. Notre arme principale porte bien son nom de «récolteuse» et est notre façon de récolter les cellules souches. En vous faufilant derrière un ennemi, vous pouvez l’attaquer avec le Harvester. Le moissonneur s’attache ensuite à l’arrière de leur cou et aspire leurs cellules souches avec une baratte sinistre, semblable à un foret. Il existe une grande sélection d’armes disponibles et chacune est passionnante à utiliser. L’un de mes préférés à utiliser était le sérum Ivy qui injecte un médicament altérant l’esprit dans votre cible qui convertit instantanément même les plus redoutables ennemis en un allié fidèle qui vous protégera de leur vie.

Une fois que vous vous serez habitué aux mécanismes du jeu et que vous aurez appris à utiliser votre Super Sense pour repérer les menaces cachées, vous vous sentirez bientôt assez courageux pour sortir de l’ombre. Rien ne vous empêche de vous engager sur la route furtive, mais une grande partie du plaisir réside dans la découverte et l’expérimentation de l’arsenal d’armes disponibles.

le Persistance n’est pas le plus joli jeu à regarder – certaines de ses textures sont basiques et les ennemis peuvent commencer à se sentir plutôt pareils. Contrairement à cela cependant, l’audio est superbe et aide à rendre le monde du jeu réel et authentique. Parfois, des panneaux lâches brillent et les hurlements et les gémissements d’ennemis éloignés font un excellent travail pour vous empêcher de mourir dans vos traces.

Malgré le bon départ du jeu, une fois que vous avez atteint le Deck 4, le ton semble changer. Les chambres sont plus vides et il y a un schéma de rencontres forcées. Tout cela conduit à un point culminant à la fois sans incident et court. Pour moi, c’était comme si FireSprite était à bout de souffle et que les joueurs de confiance devaient être effrayés bien avant ce point.

La persistance est un excellent achat pour les fans d’horreur. Vous pouvez voir que beaucoup de soin et d’attention ont été consacrés à l’élaboration du monde. Les éléments Roguelike profonds signifient que chaque jeu est différent et chaque erreur peut s’avérer coûteuse. Il m’a fallu environ 11 heures pour terminer ma première partie et j’ai laissé de nombreux clones morts dans mon sillage. Vous mourrez et vous mourrez beaucoup, mais, les niveaux générés par la procédure signifient que la frustration de plusieurs décès ne s’infiltre pas vraiment. Bien que vous puissiez passer directement à l’objectif, le Persistance est un jeu de persévérance et avec un peu, vous pouvez aller loin.

AVANTAGES:

+ Horreur de science-fiction

+ Utilisation intelligente de la mécanique roguelike

+ Facteur de rejouabilité

LES INCONVÉNIENTS:

– Changement de gameplay sur le pont 4

– La conception ennemie est la même

Testé sur Xbox One X (également disponible pour PS4 et Nintendo Switch)

Rob Lake – Vous pouvez me suivre sur Twitter ou Twitch pour plus de chat sur les jeux vidéo et les bandes dessinées.