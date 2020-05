Revue de jeu vidéo – Elite Dangerous: Fleet Carriers

Rob Lake examine Elite Dangerous: Fleet Carriers…

Au cours des deux dernières semaines, j’ai eu la chance de participer au deuxième test bêta de la mise à jour de Fleet Carrier qui arrivera bientôt dans l’espace sim Elite Dangerous. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un examen au sens traditionnel, il s’agit d’un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque le navire arrive Elite Dangerous en juin 2020.

Le Drake-Class Carrier – plus communément appelé «Fleet Carrier» est la dernière création de la Brewer Corporation dans le jeu et c’est la première incursion de la société dans la construction navale. Le transporteur est le navire le plus grand et le plus cher actuellement disponible en Elite Dangerous et coûte un oeil arrosant 5 000 000 000 de crédits. Cependant, ce n’est que le montant de base et associé à l’achat de services optionnels tels qu’un chantier naval et des baies de maintenance, vous pouvez facilement ajouter quelques zéros supplémentaires au numéro d’origine.

Le Drake-Class Carrier est à juste titre classé comme un navire de classe Capital. Cela signifie qu’il se comporte légèrement différemment des navires normaux que les joueurs peuvent piloter. Les pilotes sont actuellement limités à posséder un seul porte-avions et ils ne le pilotent pas directement comme un navire conventionnel. Chaque transporteur possède 16 aires d’atterrissage au total: 8 grandes, 4 moyennes et 4 petites. Le propriétaire contrôle les autorisations d’ancrage et peut restreindre les personnes pouvant être ancrées. Cela peut être basé sur un certain nombre de facteurs tels que l’adhésion à la flotte et si le joueur a un niveau de recherche actif sur son navire. Les navires sont également livrés avec une capacité de charge totale stupéfiante de 25 000 tonnes, qui est utilisée pour stocker des marchandises et accueillir l’infrastructure optionnelle qui peut être acquise. Défensivement, un Fleet Carrier est également équipé de 20 emplacements de tourelles de défense pour repousser tous les attaquants, bien qu’ils ne puissent pas être détruits.

Comme les autres navires de la classe Capital, le Fleet Carrier est équipé d’un entraînement Frame Shift de la classe Capital. Il a une portée de saut maximale de 500LY et a une capacité de 1000 tonnes de carburant Tritium. Le transporteur peut accéder à n’importe quel système disponible et les propriétaires peuvent planifier un saut à tout moment à condition de disposer des ressources nécessaires.

Les sauts peuvent être tracés à la fois à travers la carte système et la carte galaxie et les deux ont des résultats différents. Si vous tracez un parcours via la carte du système, vous pouvez sélectionner une planète dans le système comme destination. Cependant, si la carte Galaxy est utilisée, le transporteur arrivera à un endroit aléatoire dans le système. Une fois que le propriétaire a planifié un saut, il y a une période d’accumulation de 15 minutes précédant immédiatement le saut, suivie d’une période de refroidissement de 5 minutes après la fin du saut. Pendant la période de construction, le Fleet Carrier diffuse une annonce à l’échelle du système informant les pilotes locaux du saut imminent, et une source de signal apparaît dans le système de destination pour indiquer où le Fleet Carrier arrivera. Ceci est pratique pour les pilotes qui peuvent être amarrés au Carrier après avoir été transférés jusqu’à 500LY de leur système domestique. Chaque saut effectué par le navire administre également une petite usure du navire, ce qui entraîne des frais d’entretien supplémentaires de 1 000 crédits, ce qui contribue également aux coûts de fonctionnement globaux du transporteur.

Les transporteurs de flotte ont un coût d’entretien hebdomadaire à partir de 5 millions de crédits, ce qui augmente jusqu’à 25 millions pour un transporteur entièrement modifié. Ceci est payé chaque semaine sur les crédits disponibles des propriétaires ou via les tarifs mis en place pour les services disponibles. Si le propriétaire prend du retard avec les paiements d’entretien et que son transporteur de flotte accumule 250 millions de crédits de dette, le transporteur sera marqué pour le déclassement et sera finalement mis au rebut. Les propriétaires peuvent également déclasser volontairement leur opérateur et le faire via le menu de gestion. Une fois qu’un transporteur entre dans son statut «en attente de déclassement», le propriétaire dispose alors d’une à deux semaines pour régler les affaires du navire et transférer tous les composants stockés du navire. Les autres joueurs qui ont des objets dans les baies de stockage seront également informés du statut de déclassement en attente et pourront récupérer leurs effets personnels. Si un propriétaire fait déclasser son navire, il ne lui est pas interdit d’acheter un autre transporteur de flotte et peut le faire immédiatement s’il le souhaite.

Ainsi, comme mentionné ci-dessus, un Fleet Carrier peut être équipé de services optionnels qui peuvent contribuer à l’entretien des navires. Ceux-ci se présentent sous la forme de:

Ravitailler

réparation

Arsenal

Tenue

Chantier naval

Bureau de rachat

Cartographie universelle

Entrepôt sécurisé

Tous les nouveaux services que les propriétaires souhaitent installer sur leur navire peuvent être achetés via le service d’administration des transporteurs et ceux-ci peuvent être trouvés dans certaines stations. Une fois qu’un service a été activé, il deviendra actif immédiatement et entraînera des coûts de fonctionnement complets dès le départ. Il convient également de noter que le transporteur lui-même doit également faire partie du même système pour que les services soient fournis. L’administration des opérateurs peut également être utilisée pour vendre des modules et réapprovisionner les services existants.

Avec le bon ensemble de tarifs en place et avec le Fleet Carrier positionné dans un système peuplé, il n’y a aucune raison pour que le navire ne puisse pas essentiellement payer lui-même.

Il n’est malheureusement pas possible d’acheter le Carrier à partir de n’importe quel système. Un Starport qui prend en charge le Fleet Carrier peut être identifié via un Carrier Construction Dock qui est toujours stationné à quelques kilomètres. Une fois acheté, le support sera placé dans le système, prêt à être déployé.

L’introduction des porte-avions de classe Drake est une nouvelle idée dont Elite Dangerous monde. La vue de l’abandon de Witch-Space (Hyperespace) sur le chemin de l’un de ces vaisseaux gargantuesques est une merveille. Alors que le coût d’achat coûtera déjà plus cher que la plupart des pilotes (moi y compris), de grands groupes tels que les Fuel Rats bénéficieront de manière exponentielle d’avoir un ou deux transporteurs en leur possession. Bien que le porte-avions de classe Drake ne soit pas un vaisseau conçu pour le combat, il n’en a pas besoin. Avec d’autres vaisseaux remplissant déjà ce rôle de combat.

Le Fleet Carrier viendra à Elite Dangerous 9 juin et ne nécessite pas l’achat de l’extension Horizons pour y accéder.

Avantages:

+ Vaisseau spatial géant!

+ Avec la bonne configuration, vous pourriez gagner beaucoup de crédits.

Les inconvénients:

– Coût déjà hors des prix du joueur occasionnel.

-Pas assez d’emplacements d’achat.

Testé sur Xbox One X (également disponible pour PS4 et PC).

L’accès à la version bêta a été fourni par l’éditeur.

