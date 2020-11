Revue de Godfall | Repaire de geek

Avec un mouvement d’évasion, une parade et un bouclier pour bloquer (plus lancer des attaques après un temps de recharge), il y a un peu de variété et le combat se sent généralement bien, mais cela ne se sent jamais génial. D’une part, même si vous pouvez vous verrouiller sur un adversaire en appuyant sur le joystick droit, il n’y a aucun moyen de basculer le ciblage sur un autre ennemi. Et il n’est pas rare d’affronter cinq ou six ennemis lourdement blindés à la fois. La caméra a également tendance à se concentrer uniquement sur Orin et un seul ennemi, le laissant ouvert aux attaques sous d’autres angles. Et bien que Godfallde le combat semble solide au départ, il se révèle non poli plus tard dans le jeu lorsque les ennemis peuvent rapidement vous entourer et réduire votre santé.

Date de sortie: 12 novembre 2020Plates-formes: PC (révisé), PS5Développeur: Counterplay GamesEditeur: Gearbox PublishingGenre: Action RPG

Mais Godfall’s le plus gros problème est le manque de variété. Bien sûr, il y a beaucoup de butin, mais seulement cinq types d’armes: l’épée longue, la grande épée, l’arme polaire, le marteau de guerre et les doubles lames. J’ai ramassé de nombreuses armes différentes au cours de ma partie, et même si une épée longue se sent très différente d’un warhamer ou deux lames, je n’ai jamais remarqué beaucoup de différence d’une épée longue à l’autre, à part les cosmétiques.

De même, il existe une douzaine de «plaques de valeur» ou ensembles d’armure différents qui peuvent être déverrouillés au cours du jeu. Bien qu’ils aient tous l’air très cool, la seule différence entre eux est une puissante capacité d’Archonte, et même dans ce cas, il n’y a que deux capacités différentes. L’un lance une attaque de dégagement de zone. L’autre invoque trois alliés. La seule vraie différence est l’effet élémentaire associé à chaque ensemble d’armures. Au moins, il existe un arbre de compétences assez large qui offre une quantité décente de personnalisation.

Cependant, le plus gros contrevenant est la conception de la mission. Bien qu’il existe trois royaumes distincts avec les thèmes de la terre, de l’eau et de l’air, les missions se déroulent à plusieurs reprises dans les mêmes zones et nécessitent rarement plus que suivre un point de cheminement pour vaincre un ennemi puissant. Une fois que vous êtes présenté à chaque nouvelle zone, il est temps de broyer quelques-unes de ces missions pour obtenir le nombre requis de «sceaux» pour affronter les quatre lieutenants de Macros avant la confrontation finale avec lui. Au moins, les combats de boss offrent un peu de variété, ainsi que des pics de difficulté substantiels.

Une fois que vous avez terminé, la seule vraie raison de continuer à jouer est de chercher un meilleur équipement, mais quand tout semble si similaire, il n’y a pas beaucoup d’incitation à continuer à jouer. Les missions peuvent être jouées en ligne avec deux autres personnes, mais malheureusement, il n’y a pas de matchmaking à la sortie, alors j’espère que vous avez quelques amis avec une PlayStation 5 ou un PC assez puissant pour fonctionner. Godfall.

