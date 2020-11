Revue d’Assassin’s Creed Valhalla | Repaire de geek

Les raids et les assauts sont naturellement ceux où vous vous livrerez le plus de combats, ce qui est l’épine dorsale de ce titre plus que tout autre de la série. Eivor peut utiliser n’importe quelle combinaison d’épées, de boucliers, de fléaux, de masses, de haches et plus encore dans ses deux mains, et vous pouvez débloquer une foule de capacités pour déchaîner l’enfer sur vos ennemis. Il existe des capacités de mêlée, qui vous permettent de précipiter les ennemis et de les claquer contre les murs ou de les jeter du haut des falaises, de lancer un barrage de haches sur leurs crânes, de les attaquer et de les jeter sur d’autres ennemis, et bien plus encore. Et puis il y a des capacités à distance, comme celle qui vous permet de ralentir le temps pour réussir des tirs parfaits, de prendre le contrôle direct de la trajectoire d’une flèche tirée, de marquer plusieurs cibles pour un assaut de projectile rapide, etc. monde ou via le vaste arbre de compétences du jeu, dont la myriade de nœuds vous permet d’augmenter vos statistiques et de bénéficier de divers buffs.

Date de sortie: 10 novembre 2020Plates-formes: PC (révisé), XSX, PS5, XBO, PS4, StadiaDéveloppeur: Ubisoft MontréalÉditeur: UbisoftGenre: Action-aventure

Il existe une tonne de façons différentes d’incarner la violence dans le jeu, chaque arme et capacité étant renforcées par de jolies animations de personnages. Le combat est amusant et fluide, mais il manque également de sens de la tactilité, de cette sensation d’impact croustillante et dégoûtante que vous obtenez dans des jeux comme Dieu de la guerre ou même Doom éternel. Il y a de la flottabilité dans le combat au corps à corps qui est difficile à cerner mais qui a certainement rendu le combat un peu moins satisfaisant que je l’aurais souhaité.

Il y a aussi un gameplay furtif, bien sûr, ce qui est typique Assassin’s Creed tarif. J’aime toujours me faufiler derrière les ennemis dans les hautes herbes et les éloigner rapidement avant que leurs copains puissent m’apercevoir, mais le combat au corps à corps et à distance dans ce jeu est si efficace et primordial pour l’expérience que je me suis retrouvé à utiliser la furtivité beaucoup moins souvent que dans d’autres jeux de la série, ce qui, je suppose, est approprié puisque, eh bien, Eivor est un Viking intrépide qui brise des crânes pour gagner sa vie.

L’exploration est un élément crucial de tout jeu en monde ouvert et à cet égard Assassin’s Creed Valhalla est fantastique. J’adorais galoper à travers la campagne à cheval et boire dans les lieux picturaux, puis répandre le sang de mes ennemis partout sur eux comme un Jackson Pollock assassinant en masse. Un signe d’un grand jeu en monde ouvert pour moi est à quel point je me retrouve à errer et à m’engager dans n’importe quelle quête ou activité qui se présente à moi, par opposition à voyager rapidement comme un fou juste pour parcourir l’histoire principale et obtenir c’est fini avec. Dans Valhalla, J’étais un vagabond passionné, ce qui témoigne à quel point un monde de jeu fascinant Ubisoft a créé.

Peut-être la meilleure chose Assassin’s Creed Valhalla est le sens de la continuité du monde du jeu. Parce que vous analysez constamment les territoires de l’Angleterre à tant de niveaux, cela commence à ressembler à un endroit non seulement énorme, mais plein de gens, d’événements, de royaumes et de machinations qui tous s’influencent, se poussent et se tirent mutuellement. Dans l’intimité, vous explorez à pied la campagne anglaise et ses rivières et affluents. À un niveau plus macro, vous examinez les royaumes sur la carte de l’alliance, étendant lentement votre influence. Et puis il y a votre chasse aux différents membres de l’Ordre et aux nombreux artefacts disséminés dans le monde. Chacune de ces activités vous connecte au monde du jeu d’une manière différente et approfondit votre compréhension de celui-ci, et cela peut devenir profondément immersif.