Revue CuriosityStream: le service en ligne pour les fans de science et d’histoire

Si vous souhaitez regarder un service de diffusion en continu différent de ce que vous pourriez trouver sur Netflix, Disney Plus ou Hulu, vous voudrez peut-être consulter CuriosityStream. Ce service de streaming documentaire sur le thème de la science, de l’histoire et de la technologie propose des milliers de titres à regarder. Mais CuriosityStream vaut-il le prix? Découvrez ce que nous pensons dans notre revue CuriosityStream. Si vous souhaitez vous connecter et accéder au service dès maintenant, vous pouvez le faire sur le lien ci-dessous pour aussi peu que 1,66 $ par mois.

Qu’est-ce que CuriosityStream?

Ce service de streaming contient des milliers de documentaires exclusifs et sous licence, dont la plupart couvrent des sujets scientifiques, historiques et technologiques. Le fondateur du service, John Hendricks, a précédemment fondé le réseau de télévision par câble Discovery Channel. CuriosityStream a été lancé pour la première fois en 2015 et compte actuellement plus de 13 millions d’abonnés payants.

Lis: Meilleurs services de streaming

Combien coûte CuriosityStream?

Le service a le choix entre quatre plans. Le plan le moins cher, en termes de combien vous paieriez par mois, est le plan annuel HD. Vous pouvez diffuser le contenu en résolution HD pour seulement 19,99 $ par an. Cela représente environ 1,66 $ par mois. Si vous ne souhaitez pas vous engager, vous pouvez obtenir le plan HD mensuel de 2,99 $ par mois.

Si vous souhaitez mettre à niveau vos vidéos en streaming vers une résolution 4K, le coût de CuriosityStream augmente. Vous pouvez obtenir un plan mensuel de 9,99 $ par mois. Il existe également un plan 4K annuel qui coûte 69,99 $ par an, soit environ 5,83 $ par mois.

Plateformes prises en charge

CuriosityStream est disponible sur presque toutes les plateformes de streaming vidéo. Cela inclut les appareils iOS d’Apple, les smartphones et tablettes basés sur Android, ainsi que les téléviseurs intelligents et les décodeurs Chromecast et Android TV. Des applications sont également disponibles pour les téléviseurs intelligents et les décodeurs Roku. Vous pouvez trouver des applications pour les tablettes Amazon Fire et les téléviseurs intelligents, les bâtons et les décodeurs Fire TV. Il existe également une application CuriosityStream Xbox One et une application CuriosityStream Apple TV. Les téléviseurs intelligents de LG, Samsung, Sony et Vizio fabriqués en 2016 et sont ensuite livrés avec leurs propres applications CuriosityStream. Certains appareils TiVo ont également l’application.

CuriosityStream est disponible pour les appareils PC, via des navigateurs Web comme Chrome, Firefox ou autres via le site CuriosityStream.com. Enfin, le service est disponible en tant que «canal» complémentaire pour Amazon Prime Video, Roku, Apple TV, YouTube TV et Sling TV.

Existe-t-il un essai gratuit de CuriosityStream?

Si vous commandez le service directement depuis son site Web ou ses applications, aucun essai gratuit n’est disponible pour aucun des plans. Cependant, si vous vous inscrivez à CuriosityStream via un canal sur Amazon Prime Video, le canal Roku et d’autres, vous pouvez obtenir un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai pour éviter les frais.

Autres caractéristiques

Les applications CuriosityStream pour iOS et Android prennent en charge la lecture en arrière-plan. Vous pouvez continuer à écouter le contenu d’une émission tout en utilisant une autre application sur votre appareil. Vous pouvez également télécharger des émissions pour les visualiser hors ligne via les applications CuriosityStream pour mobile.

Émissions et films CuriosityStream

Il y a une tonne d’émissions et de films CuriosityStream à diffuser. Voici certains de ses programmes les plus populaires:

Crédit: John Callaham / Autorité Android

Un point dans le temps – La science et l’histoire se combinent avec la mode dans cette série. Les experts tentent de recréer des vêtements et de la mode historiques en utilisant le matériel et les techniques de chaque période.

Crédit: John Callaham / Autorité Android

L’histoire de la maison – L’acteur Nick Offerman raconte cette série. Il revient sur l’évolution du refuge pour les humains. Il examine également comment chaque pièce d’une maison typique (salon, cuisine, chambre, etc.) a influencé nos vies.

Crédit: John Callaham / Autorité Android

L’histoire des mathématiques – L’animateur Marcus du Sautoy examine l’histoire des mathématiques. La série montre également comment les mathématiques continuent d’avoir une influence énorme dans nos vies.

Crédit: John Callaham / Autorité Android

Un monde sans NASA – Beaucoup de gens pensent que la NASA est réservée aux nerds de la science et de la technologie. Cette série tente de montrer l’influence de la NASA dans notre vie quotidienne en imaginant ce que serait la vie sans elle.

Crédit: John Callaham / Autorité Android

Secrets du système solaire – Cette série jette un regard sur l’ensemble du système solaire, raconté via les personnes qui ont été en charge des nombreuses sondes spatiales qui ont été envoyées pour examiner les nombreuses planètes, lunes et astéroïdes de notre système domestique.

Autres questions fréquemment posées

Q: Le prix de CuriosityStream en vaut-il le coût?

LES: Si vous êtes intéressé par les documentaires sur la science, l’histoire et la technologie, le prix CuriosityStream vaut certainement votre argent sur les plans mensuels ou annuels HD. Les plans de streaming 4K sont plus chers, mais encore une fois si vous avez un téléviseur 4K et que vous êtes un fan du sujet, vous voudrez peut-être le vérifier.

Q: Puis-je regarder CuriosityStream sur mon téléviseur?

LES: Comme nous l’avons mentionné précédemment, le service est disponible en tant qu’application autonome pour de nombreux téléviseurs intelligents et plates-formes de télévision intelligente. Il est également disponible sur les boîtiers TiVo, la console Xbox One et bien plus encore.

Q: CuriosityStream est-il gratuit sur Amazon Prime Video?

LES: Bien qu’il soit disponible en tant que chaîne vidéo Amazon Prime, vous devrez payer pour le service après son essai gratuit de sept jours. Cependant, certains programmes sont disponibles gratuitement via Amazon Prime Video, notamment A Stitch in Time.

Q: CuriosityStream est-il sûr?

LES: La plupart du contenu du service est sans danger pour tout le monde. Cependant, certains spectacles et films peuvent être considérés comme inappropriés pour les jeunes enfants. Il y a un mode enfant qui peut être basculé dans les paramètres pour garder certaines émissions hors service.

C’est tout pour notre revue CuriosityStream. En fin de compte, nous pensons que les fans de science, de technologie et d’histoire auront une tonne d’excellents programmes à regarder. Le prix est également correct si vous ne vous souciez pas de la résolution 4K. Le mode CuriosityStream pour enfants gardera également certains programmes à l’écart des jeunes enfants.

Allez-vous vous inscrire au service? Quels programmes diffuserez-vous en premier sur votre appareil mobile ou votre téléviseur?