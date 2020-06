Le 27 juillet prochain, si vous êtes un utilisateur de Revolut et que vous y possédez des Bitcoins, vous allez devenir des propriétaires « légaux ». Explications.

Pour prendre soin de sa communauté, Révolut a procédé à quelques changements plus ou moins bénéfiques pour ses abonnés. Si vous avez des cryptomonnaies sur la plateforme, sachez que Revolut a une très bonne nouvelle pour vous.

Vous avez surement déjà dû recevoir un e-mail de la néo-banque britannique. Si ce n’est pas encore le cas, sachez que dans ce mail, elle annonce que tous ses membres actifs devenaient donc propriétaires de leurs actions virtuelles. Toutefois, il ne sera plus possible de faire des paiements par carte en utilisant des cryptomonnaies.

Sur l’application mobile de Revolut, rien ne change par contre. D’un point de vue juridique néanmoins, le titulaire légal des cryptomonnaies détenues par les utilisateurs ne sera donc plus la fintech. Pour les opérations, Revolut ne sera plus « qu’un agent désigné, détenteur des cryptomonnaies des utilisateurs actifs et qui agira au nom des clients pour les transactions ».

Le problème avec la solution que propose Revolut, c’est que les utilisateurs ne peuvent faire des transferts de devises électroniques en dehors de l’application. C’est une des raisons qui rend réticente une partie de la communauté active vis-à-vis de l’offre de Revolut.

Même si les utilisateurs deviennent les titulaires légaux des cryptomonnaies, rien ne dit clairement s’il y aura une possibilité de transférer ces « actifs » vers d’autres portefeuilles extérieurs. La clé privée restera donc la propriété de Revolut. Autrement dit, oui vous serez le propriétaire légal des cryptomonnaies, mais ne les contrôlerez pas.

@RevolutApp I just got this email about your #crypto offerings. As far as I can tell this makes no practical difference? It’s still not my keys, and I can’t transfer to external wallets? Am I missing something? pic.twitter.com/58KgwZdlcU