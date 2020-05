Revival Movie Coming From Mike Flanagan – / Film

Mike Flanagan avait déjà une main dans deux différents, mais excellent, Stephen King films, et maintenant il va faire un tour du chapeau. le Jeu de Gerald et Docteur sommeil directeur est signé pour écrire et éventuellement diriger La relance, basé sur le roman de King du même nom. Flanagan travaillera à nouveau avec un producteur de longue date Trevor Macy, avec la mise en place du projet chez Warner Bros.

THR a le scoop sur le La relance film, qui aura Docteur sommeil L’équipe Mike Flanagan et Trevor Macy s’attaquent à nouveau au travail de Stephen King. Flanagan écrit le script avec une option de mise en scène tandis que Macy produira via leurs Intrepid Pictures, avec Warner Bros. en distribution. Je dois dire que je suis heureux que Warner soit toujours prêt pour que Flanagan travaille dans le monde de King, même après Docteur sommeil sous-performé au box-office.

La relance est l’un des derniers livres de King – il a été publié en 2014. Et en ce qui concerne le travail de l’auteur d’horreur du 21e siècle, c’est certainement l’un des meilleurs du groupe. L’histoire est inspirée en partie par Frankenstein, mais c’est censé être une version de Frankenstein vu par les yeux d’un étranger qui regarde dedans. Voici le synopsis:

Le nouveau ministre est venu à Harlow, dans le Maine, lorsque Jamie Morton était un garçon en train de se battre avec ses petits soldats sur la pelouse. Le jeune révérend Charles Jacobs et sa belle épouse ont redonné vie à l’église locale et ont captivé leur congrégation. Mais avec Jamie, il partage une obsession secrète – un tirage si puissant qu’il aurait des conséquences profondes cinq décennies après la tragédie bouleversante qui a retourné le prédicateur contre Dieu, et longtemps après son dernier sermon cinglant. Maintenant, Jamie, un guitariste rock nomade accro à l’héroïne, rencontre à nouveau Charles Jacobs. Et quand leur lien devient un pacte au-delà même de la conception du diable, Jamie découvre que le mot la relance a de nombreuses significations…

Un gros morceau de La relance est en fait plus un drame qu’un film d’horreur, car il suit Jamie Morton de l’enfance à l’âge adulte et se concentre sur ses diverses tragédies personnelles et démons. Cependant, le troisième acte du livre pénètre dans un territoire d’horreur à part entière et se rend dans des endroits extrêmement troublants. Je suis un grand fan de King, et je ne claque pas facilement, mais je vais admettre la dernière section de La relance m’a donné la chair de poule.

Je suis fan de Flanagan depuis des années et même si Docteur sommeil n’a pas été un succès retentissant, je pensais que c’était une putain de belle adaptation du livre de King. Une version cinématographique potentielle de La relance travaille depuis quelques années avec Josh Boone – qui fait un remake de King’s Le stand pour CBS All Access – attaché pour faire le film. Ce n’est pas une offense pour Boone, mais je suis beaucoup plus heureux que ce projet soit désormais entre les mains de Flanagan.

