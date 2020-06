Revisiter Up and Away, le vieux film de super-héros de Disney – / Film

(Bienvenue à Sortir du coffre de Disney, où nous explorons les joyaux méconnus et les catastrophes oubliées actuellement en streaming sur Disney +.)

On ne peut nier l’énorme popularité du genre super-héros. Ce qui était autrefois un marché très spécialisé domine désormais l’industrie du divertissement, des films aux émissions de télévision, et c’est en partie grâce à Marvel Cinematic Universe que le genre a explosé comme il l’a fait. De nos jours, peu importe le type d’histoire de super-héros que vous aimez ou votre âge, il y a quelque chose pour vous, de la bombe Avengers des films, des histoires animées intelligentes comme My Hero Academia.

Tout cela pour dire que Up, Up And Away n’est pas exactement Fin du jeu, mais c’est un film de super-héros pour enfants étrangement divertissant qui demande: et si chaque propriété de super-héros partageait un univers et Superman pouvait être ami avec les Quatre Fantastiques?

The Pitch

Avant Tim Burton Homme chauve-souris, puis immédiatement après son succès, le type de films de super-héros que nous avons obtenus était des films d’aventure campy à petit budget avec des tenues ringardes et moins que des intrigues stellaires. Les enfants en particulier n’avaient pas beaucoup de choix, avec de nombreux films de super-héros de l’époque suivant le ton sombre et sombre du film de Burton.

On pourrait en dire autant des films de super-héros centrés sur les personnes de couleur. Des décennies avant d’avoir vu Wakanda pour la première fois sur grand écran et avant que Wesley Snipes ne commence à chasser les vampires Lame, les super-héros noirs étaient rares. Il n’était pas basé sur une propriété connue, et il n’a pas engendré de franchise, mais le film culte de Robert Townsend The Meteor Man n’en est pas moins entré dans l’histoire en 1993 quand il est devenu le premier film avec un super-héros noir. The Meteor Man a donné au public une aventure de science-fiction qui était enracinée dans des problèmes de la vie réelle comme la violence des gangs et le trafic de drogue dans le quartier tout en faisant appel aux familles.

Il n’est donc pas étonnant que Townsend ait été choisi par Disney pour réaliser un film encore plus familial pour sa jeune série de films originaux de Disney Channel. Le résultat est essentiellement un téléviseur conçu pour la télévision Ciel haut à propos d’une famille de super-héros et d’un enfant qui se sent comme un étranger et doit apprendre à s’accepter.

Le film

Pour éliminer les mauvaises choses: oui, il s’agit clairement d’un film original de Disney Channel. Le budget n’est pas particulièrement important, les costumes ont l’air bon marché et le scénario n’était pas exactement Ibsen – sans surprise, car il a été écrit par le scénariste derrière Hannah Montana: le film, et Camp Rock 2: The Final Jam (bien qu’il ait également écrit les bonkers et sous-estimé Cendrillon III: une torsion dans le temps).

Up, Up And Away suit une famille de super-héros. Le père (Townsend, qui dirige également le film) peut voler et passe par Bronze Eagle. La maman (Alex Datcher) est super forte et est connue sous le nom de Warrior Woman. Sur les trois enfants, l’aîné (Kasan Butcher) est super rapide et contrôle l’électricité, et le plus jeune (Arreale Davis) donne à Cyclope une course pour son argent avec sa vision de la chaleur. Mais l’enfant du milieu, Scott (Michael J. Pagan) n’a aucun pouvoir, bien qu’il provienne d’une longue lignée de héros surpuissants.

L’intrigue de méchant est aussi des années 90 qu’ils viennent. La famille n’a pas affaire à des super-vilains ou à des génies maléfiques, mais à un groupe d’activistes environnementaux qui veulent utiliser des CD-ROM pour laver le cerveau des enfants et les faire manger correctement et nettoyer les rues – vous savez, des trucs diaboliques. Mais l’un des militants a rapidement eu d’autres idées, comme Malcolm (Kevin Connolly dans son pré-Entourage jours) décide d’utiliser le programme pour inciter les enfants du premier cycle du secondaire à voler leurs parents. Si ce n’était pas tout, le grand point culminant du film implique un coup de pied de football qui sauve la journée, de toutes choses.

Bien sûr, le film est amusant et la distribution d’ensemble fait un excellent travail, mais ce n’est pas pourquoi vous devriez regarder Up, Up And Away. La raison de regarder le film devient claire lorsque grand-mère Doris (Joan Pringle) et grand-père Ed, alias Steel Condor (Les Jeffersons Sherman Hemsley), venez nous rendre visite. Au milieu d’une scène, grand-mère mentionne avec désinvolture qu’ils ont eu Spider-Man et Mary Jane pour le dîner l’autre jour. En effet, des années avant que Disney n’acquière Marvel et ne crée un empire cinématographique, ils ont fait un film qui vivait au sein de son propre MCU, car ils mentionnent également les Fantastic Four et vous pouvez brièvement voir à quoi ressemble Invisible Woman et Mr. Fantastic lors d’une fête d’anniversaire ( quand Bronze Eagle rencontre-t-il les Avengers, Disney?).

Mais ce n’est pas tout. Pas cinq minutes plus tard, grand-père commence à parler de la façon dont ce devait être un super-héros à l’époque, avant de commencer une querelle de plusieurs décennies avec «Clark se blottit au milieu du front Kent». Up, Up And Away, bien qu’ils n’aient rien dans le générique pour noter qu’ils ont autorisé les droits des personnages de super-héros populaires, ont réussi à faire quelque chose que les sociétés de plusieurs milliards de dollars n’ont pas été en mesure d’accomplir: réunir DC et Marvel pour une expérience cinématographique comme aucune autre.

L’héritage

Bien que The Meteor Man a reçu une série limitée à 6 numéros produite par Marvel comics, Up, Up And Away n’a jamais eu de suivi ou de matériel dérivé, malgré son monde incroyablement grand plein d’histoires de super-héros qui sont malheureusement restées indicibles. Bien sûr, le genre des super-héros était un peu différent quelques mois plus tard, lorsque le premier X Men est sorti dans les théâtres.

Disney a essayé cette même formule quelques années plus tard avec Ciel haut, qui a encore une fois raconté l’histoire d’une famille de super-héros très célèbre dont le fils n’a malheureusement aucun pouvoir (et ce film a un casting incroyablement talentueux et une partition de Michael Giacchino!).

Hors du casting principal, Robert Townsend ne s’est pas retiré du genre super-héros, car l’acteur / réalisateur est devenu un personnage récurrent sur Éclair noir, ouvrant la possibilité d’un univers encore plus grand. Bien sûr, vous pouvez maintenant vivre l’histoire de Bonkers Up, Up And Away pour vous-même sur Disney + et décidez si c’est un meilleur croisement que Infinity War ou pas.

