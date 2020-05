Revisiter le bijou improbable des années 90 – / Film

L’image d’un fantôme évoque des motifs menaçants et une négativité persistante qui peuvent nuire à une personne vivant autrement en sécurité. Cependant, une fascination morbide pour l’au-delà plane sur notre culture et est restée présente à travers le temps. Cette toile d’araignée d’intrigues fantasmagoriques est intimement tissée dans nos traditions à travers une façade de décor d’Halloween mignon et des films effrayants que le public peut apprécier à une distance confortable pour donner un sens à ce que nous souhaitons comprendre et accepter le plus: la mort.

Une perspective rafraîchissante et innovante sur les fantômes est arrivée en 1939 avec Casper the Friendly Ghost, un jeune et implacable protagoniste désespéré pour un ami et désireux d’être accepté par des gens qui ont par ailleurs peur de sa présence spectrale. Adapté d’un livre de contes en un Noveltoon en 1945 publié par Paramount et des apparitions de bandes dessinées d’abord en 1949 par St.John Publications, puis en 1952 par Harvey Comics, le sympathique fantôme est devenu une franchise robuste. Ce n’était pas»jusqu’en 1995 avec Universal Pictures» libération de Casper que la trame de fond du personnage adorable était étoffée (jeu de mots voulu). Réalisé par Brad Silberling, le film présente une animation CGI révolutionnaire, contient des thèmes matures d’amitié et de deuil, et sert d’amorce parfaite pour les enfants»s introduction au genre d’horreur.

Le film suit Casper et son trio fantomatique d’oncles méchants (Stinkie, Fatso et Stretch) alors qu’ils hantent un manoir balnéaire appelé Whipstaff Manor, une structure magnifiquement décrépite inspirée par l’architecte espagnol Antoni Gaudi grâce au concepteur de production Leslie Dilley. Carrigan Crittenden, affamé de mal et d’argent (Cathy Moriarty) hérite de Whipstaff et recrute le thérapeute paranormal, le Dr James Harvey (Bill Pullman) pour éradiquer les fantômes qui hantent sa propriété délabrée. À son arrivée avec sa fille Kat (Christina Ricci), Casper développe rapidement une adoration pour elle alors qu’elle l’aide à se souvenir de son passé. Alors que leur amitié s’épanouit, le Dr Harvey (dont le nom est un clin d’œil à la bande dessinée) passe son temps à psychanalyser Casper»s oncles turbulents dans l’espoir que ces « vivant avec facultés affaiblies » les individus vont traverser.

Afin de dépeindre les fantômes comme effervescents et éthérés, l’équipe des effets spéciaux a adopté une nouvelle technologie d’imagerie graphique par ordinateur au lieu de recourir à des effets pratiques comme on le voit dans des films antérieurs centrés sur les fantômes comme Esprit frappeur et chasseurs de fantômes. Casper est également le premier long métrage à avoir un personnage entièrement CGI dans le rôle principal. Dans un effort pour donner aux fantômes une apparence plus humaine comme s’ils étaient vraiment vivants à un moment donné, il devait y avoir un élément de réalisme au lieu de simplement imiter la version de bande dessinée des personnages. Une équipe de 25 animateurs d’Industrial Light & Magic a utilisé un logiciel de pointe qui a transformé des expressions faciales prédéfinies pour Casper, qu’ils embelliraient plus tard pour ajouter des nuances. Pour améliorer la caractérisation et l’émotion, des marqueurs sensibles à la lumière ont été attachés à un artiste»le visage de s pour assurer la synchronisation des lèvres. L’équipe de production a utilisé des balles de tennis vertes sur un bâton comme point de référence pour que les acteurs interagissent avec leurs co-stars décédées. L’équipe d’animation a mis 18 mois à réaliser 330 clichés fantômes. Interagir avec leur environnement via CGI a été le principal défi (et réalisation) du film, tandis que James Horner»s une beauté envoûtante ajoute une qualité de conte de fées à Casper»histoire de s.

Les thèmes du Casper La franchise, que le film a embellie, est l’amitié et la perte, en particulier le chagrin. D’une part, l’histoire se déroule dans Friendship, Maine (une métaphore douloureusement évidente). Au début du film, Kat souhaite que son père reste au même endroit assez longtemps pour qu’elle puisse se faire un ami, tandis que Casper regarde la télévision seul d’un air maussade souhaitant un ami lorsqu’il repère le duo père-fille dans un épisode de Copie conforme. Une fois introduits, Kat et Casper commencent à partager leurs expériences de solitude. Kat pleure la perte de sa mère, Amelia (Amy Brenneman) et déplore les abus constants que Casper subit de la part de ses oncles, ainsi que l’incapacité pour lui de se rappeler quoi que ce soit de sa vie de son vivant. « Il»s pas mal, il»s juste un peu triste,« Dit Kat alors qu’ils sont assis au sommet d’un phare surplombant l’océan, Casper»s seule place qu’il a pour lui-même. Ils se lient au sujet de leurs pertes et de leur isolement émotionnel, car il est assez rare que quiconque a connu la mort à un jeune âge trouve quelqu’un qui puisse comprendre ce type de douleur. De plus, il existe un désir plus commun pour les adolescents d’appartenir, d’être accepté et valorisé qui est toujours d’actualité pour le jeune public aujourd’hui.

Diverses manifestations de deuil sont explorées tout au long du film et peuvent toutes être facilement comprises par les jeunes téléspectateurs, ce qui rend Casper succès unique dans ses diverses représentations de la perte, en particulier les étapes du déni et de la négociation. Le Dr Harvey voyage à travers le pays pour chasser les fantômes dans l’espoir de retrouver l’esprit de sa femme tout en concluant des accords avec Kat, qui nie l’existence des fantômes, comme moyen d’accepter ses efforts excentriques. Pleinement conscient de son père»Déni de leur perte, Kat suit cyniquement la balade. Quand elle révèle plus tard son inquiétude à l’idée d’oublier des détails sur sa mère – comment elle appliquerait délicatement du rouge à lèvres ou l’odeur de son petit-déjeuner le matin – Casper est empathique puisqu’il peut»Je ne me souviens de rien de son enfance jusqu’à ce que des reliques dans le grenier exhument plus tard des souvenirs enfouis de sa vie. C’est une chose de craindre la perte d’un être cher, mais cette conversation progressive dans un film pour enfants expose une couche supplémentaire de perte qui n’est généralement pas discutée à travers l’objectif d’un adolescent à l’écran.

Il est divulgué que Casper est décédé d’une pneumonie après avoir joué trop longtemps dans la neige sur un traîneau qu’il avait supplié son père de l’acheter, une demande qu’il regretterait plus tard en raison de son immense culpabilité. Lorsque son père est devenu paralysé par la dépression, Casper dit à Kat, « Je n’ai pas»Je ne sais pas où aller, alors je suis juste resté derrière pour que mon père ne»t être seul. » Ce type de responsabilité empathique est un territoire familier pour tout enfant qui a perdu un parent. Il y a un sentiment de parentification mature dans lequel l’enfant doit grandir et prendre soin de ses parents. Kat vit cela avec son père aussi quand elle lui rappelle qu’il a gagné»t pouvoir à ce jour à moins que les choses ne changent; il a gagné»t trouver sa mère; et lui rappelle une fois qu’il devient lui-même un fantôme qu’il doit rester avec elle pour qu’elle ne le fasse pas»t grandir seul.

Ce sujet plus lourd et humaniste est soutenu par la décision de demander à Casper»Le personnage du personnage a reçu un nom de famille pour la première fois dans l’histoire de la franchise, ainsi que le représenter sous forme de chair à la fin du film. À ce jour, de nombreux fans se souviennent «Heartthrob des années 90, Devon Sawa»s descente romantique dans cet escalier élaboré pendant la danse de l’école. Casper»Le père de s est également donné une histoire plus détaillée lorsque Kat voit des journaux âgés dispersés à travers le grenier prétendant qu’il a perdu la raison après la mort de son fils. Il a inventé « Le Lazare« , une machine destinée à ramener quelqu’un d’entre les morts. Ces réactions au chagrin jouent dans les liens étendus d’amitié et d’empathie tout au long du film et élèvent l’idée d’une version kid-friendly d’une histoire de fantômes en incorporant des réactions à la fois réalistes et farfelues face à la perte d’un être cher. Cependant, le film»Le ventre du sujet sombre est adouci par des allusions de genre qui font office d’amorce pour un enfant»s introduction à l’horreur.

La scénographie minutieusement effrayante et la distribution spectrale de côté, il existe de nombreuses références de genre et «La nostalgie des années 90 enfouie dans le film. Plusieurs allusions viennent du comique Ghostly Trio quand elles prennent la forme de Dracula ou font grogner les portes, devenant convexes comme dans Robert Wise»s La hantise. Dans une scène où le Dr Harvey devient possédé, son reflet dans le miroir alterne entre le Crypt Keeper de Contes de la crypte, Rodney Dangerfield, Clint Eastwood, et Mel Gibson. Tout le concept de ressusciter les morts imprègne tout au long, et le bouton pour démarrer The Lazarus est caché dans un faux Frankenstein livre intégré sur Casper»père»bureau de s. Un prêtre quitte Whipstaff avec la tête tournée vers l’arrière et couvert de vomi vert rappelant L’Exorciste, et là»s même un camée par Dan Aykroyd adapté comme le Dr Raymond Stantz de chasseurs de fantômes.

Il y a 25 ans, en première ce jour-là, les critiques ont eu des réponses principalement négatives au film»s débuts. Bien que les effets spéciaux aient été loués, Leonard Maltin a donné au film une mauvaise critique car il se concentrait sur Casper comme un enfant mort plus qu’un fantôme. cependant, Roger Ebert fait l’éloge du film»s notions philosophiques, en particulier lorsque Casper dit à Kat « Je suppose que quand tu»re un fantôme, la vie ne fait pas»t tant que ça. » Revisiter Silberling»Les débuts effrayants du réalisateur sont un voyage dans le passé rempli d’effets spéciaux qui durent encore plus de deux décennies plus tard. Les blagues idiotes et le scénario fantastique serpentent, mais offrent également des leçons intéressantes pour les jeunes et les moins jeunes. Casper est un conte vivant sur un fantôme amical qui peut tout nous apprendre sur l’amitié et la gentillesse, ainsi que sur l’importance de ne pas laisser de travail inachevé.

