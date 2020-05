Revisiter la cour des hiboux de BATMAN avec SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO

Crédit: Greg Capullo (DC)



Crédit: Greg Capullo (DC)



L’ère « New 52 » de DC est venue et disparue, mais sans doute l’impact le plus retentissant – et le succès critique – de cette époque a été celui de Scott Snyder et Greg Capullo. Homme chauve-souris courir. Maintenant que ces deux se préparent à se réunir une dernière fois pour Dark Nights: Death Metal # 1 le 17 juin, nous avons pensé que nous reviendrions avec ces deux-là sur la façon dont tout a commencé – et l’acte d’ouverture qui a tout commencé: «La Cour des Chouettes»

Batman pensait qu’il connaissait Gotham comme le dos de sa main, mais que 2011-2012 a révélé de vieilles blessures portées par la ville depuis des générations – une blessure qui se connecte non seulement à la famille Wayne, mais aussi à Dick Grayson. Et comme Snyder nous le dit, cela a été inspiré par ses propres sentiments à propos de grandir à New York et comment cela a changé – et ses propres sentiments d’inadéquation à l’idée de remporter le titre phare de DC et de lancer une retcon audacieuse et large de la DCU dans son ensemble.

« À certains égards, ‘The Court of Owls’ a illustré tout ce que nous espérions accomplir avec le lancement du ‘New 52’ ‘ », a déclaré Dan DiDio, alors co-éditeur de DC, à Newsarama. « C’était un nouveau concept frais qui s’intégrait parfaitement à la légende et aux traditions de Batman. Les idées derrière cette histoire étaient si vastes que nous savions qu’elle avait la chance de dépasser le titre principal. »

Avec près de 10 ans d’histoire et de collaboration entre ces questions et aujourd’hui, Snyder et Capullo ont tiré le rideau sur la façon dont cela s’est produit, leurs propres disputes amères les unes avec les autres et DC, et en réfléchissant sur le produit fini ici maintenant en 2020.

Scott Snyder et Greg Capullo au Comic-Con International: San Diego 2019 Crédits: Scott Snyder



Newsarama: Greg et Scott, y a-t-il eu une pression étant donné que c’était le premier événement multisegment du « New 52. ». Vouliez-vous en faire un événement multisegment ou était-ce le plan de cet éditorial?

Greg Capullo: Probablement pour Scott. J’ai de la chance de pouvoir garder un œil sur la seule balle, le livre sur lequel je travaille.

Scott Snyder: Tout était beaucoup de pression juste parce que j’étais encore si vert. Faire « Court of Owls » en premier lieu a été un très gros obstacle pour moi simplement parce que j’étais terrifiée d’être Homme chauve-souris, Batman # 1et Bruce Wayne étant Batman.

Crédit: Jock (DC)



Je viens de faire « The Black Mirror »[dans[inDetective Comics]et cela seul était bien plus que ce que j’étais prêt à affronter à ce moment-là. J’avais été embauché pour faire des sauvegardes sur Detective Comics tandis que Paul Dini faisait les fonctionnalités. Ensuite, Paul a eu un autre concert et sorte de nulle part m’a demandé si je serais prêt à écrire l’intégralité de la fonctionnalité et de la sauvegarde pendant un an Détective.

Ce travail était plus que ce que je pensais être offert par DC. Je pensais qu’il me faudrait des années pour gagner une chance de pouvoir écrire dans le monde des chauves-souris. Et Batman étant mon personnage préféré, j’étais complètement convaincu que j’étais loin d’être prêt à prendre quelque chose comme un long métrage – avec Batman, que ce soit Dick Grayson ou Bruce Wayne. Et Dick Grayson n’a pas été plus facile car il porte son cœur autour de sa manche. Le fait qu’il était terrifié d’être Batman et j’étais terrifié d’écrire Homme chauve-souris rendu beaucoup plus facile. Il vous dit tout ce qu’il pense et ressent pour que je puisse le traiter et le parcourir assez facilement sur la page.

Bruce Wayne est beaucoup plus difficile. Vous obtenez ses émotions par la réticence à en parler et à exprimer d’autres personnes avec réfraction presque par procuration. Comme Alfred disant: « Vous devez être contrarié Maître Bruce. » et puis, vous savez, il est bouleversé, des choses comme ça.

Crédit: Greg Capullo (DC)



Le fait est que j’avais vraiment peur quand je suis venu Homme chauve-souris puis découvert qu’il était Batman # 1. Le succès de « Court of Owls » par le numéro 3 ou # 4 m’a vraiment choqué. Je me souviens que nous sommes allés à, je pense que c’était C2E2, je ne me souviens pas à quelle convention, mais je suis allé à une convention avec DC et quelqu’un est venu habillé en Talon et je n’ai jamais rien vécu de tel, évidemment – ce genre de fandom . [DC Editor-in-Chief] Bob Harras, qui se tenait juste là avec [then-DC co-Publisher] Dan Didio a déclaré: « On dirait que nous allons devoir faire un croisement. »

J’écrivais juste l’histoire et je savais qu’il y avait un point d’action où les Talons attaquent la ville qui pourraient être utilisés pour un croisement. Mais je pense qu’étant venu de pros et étant vraiment épris des aspects collaboratifs de la bande dessinée et ayant toujours voulu travailler dans le groupe Bat, mon sentiment était que si nous faisions un crossover de la seule façon que je serais à l’aise, c’était juste de donner un invite qui a permis aux créateurs de faire quelque chose de mieux pour leur propre livre.

Donc, pour aller à quelqu’un comme Gail Simone sur Fille chauve-souris et dire « Vous pouvez choisir un Talon de n’importe quelle époque, de n’importe quelle population – tant qu’ils suivent certaines directives et assassin, ils ont été formés par la Cour. Vous les rendez pertinents pour votre histoire et les situez, mais tout ce que vous pensez serait émotionnellement et physiquement défiez votre héros dans toute la mesure du possible pour créer tout ce que vous voulez, n’importe quel type de Talon. «

C’était une explosion à cet égard et la façon dont les gens se sont montrés à la hauteur. Comme Jimmy Palmiotti à Justin Gray à Gail à Kyle Higgins. C’était très amusant! C’était donc mon premier goût de collaborer à plus grande échelle, cela m’a donné envie de faire plus pour quand nous en sommes arrivés à des choses comme Dark Nights: Métal et toutes les choses que je fais maintenant.

Nrama: Vous avez mentionné Kyle Higgins, qui a écrit « New 52 » Nightwing Titre. Dans quelle mesure avez-vous travaillé en étroite collaboration avec Higgins?

Snyder: Quand je le pensais au départ comme une histoire plus petite, je savais que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec Dick Grayson quand je faisais Détective Des bandes dessinées. Il ne s’est jamais tout à fait présenté comme une histoire de Dick Grayson. Cela ne ressemblait en rien à ce qui s’est passé pour Bruce, mais j’ai commencé à réfléchir à un moyen de faire en sorte qu’une organisation priant les enfants du cirque vienne après Dick.

Crédit: Greg Capullo (DC)



Kyle et moi, quand il a pris Nightwing, nous étions amis depuis que nous avions déjà fait Batman: Portes de Gotham avec Mike Marts avant le « New 52 ». Quand je faisais Détective, nous sommes vraiment devenus proches au cours de cette période. Il entrait dans la bande dessinée de super-héros à peu près au même moment que moi. C’est un gars formidable, un écrivain formidable. Nous sommes encore assez proches. C’était vraiment un tel effort de collaboration. Il était très favorable aux choses que je faisais sur Homme chauve-souris, et il s’agissait de déterminer quelles pièces convenaient le mieux. Combien donner dans l’histoire de Dick Grayson? Combien garder dans l’histoire de Bruce? Ce fut une expérience vraiment positive.

Nrama: Greg, pourquoi pensez-vous qu’il était important de raconter l’histoire de « Court of Owls » au début de Scott et de votre course Homme chauve-souris?

Capullo: Je pense parce que ça a complètement renversé le personnage. D’une certaine manière, cela l’a tout recommencé. Batman était convaincu qu’il connaissait Gotham à l’envers et à l’envers. Apprendre que la Cour existe depuis des années, juste sous son nez, et il ignorait complètement que cela changeait la donne.

Crédit: Greg Capullo (DC)



Nrama: Pourquoi pensez-vous qu’ils étaient des antagonistes si intrigants?

Capullo: La prise ténébreuse de la Cour, vieille de centaines d’années, tirant les ficelles avec notre héros n’étant pas le plus sage est assez convaincante.

Nrama: Qu’est-ce qui vous a amené à introduire et à créer le Talon pour vous deux?

Snyder: J’ai toujours été fasciné par l’idée que le prédateur naturel d’une chauve-souris est un hibou. Il y a déjà cet aspect profond et multicouche dans la relation entre les hiboux et les chauves-souris dans la mythologie des chauves-souris. Entre des histoires anciennes et oubliées sur les personnages de hiboux et le genre d’aspects étranges et mystérieux de l’histoire de la famille Wayne. Ensuite, certaines choses qui ont été soulignées par Grant Morrison lors de la réalisation de Earth 3 Crime Syndicate Owlman.

Il y a toujours eu cette allusion qu’il y a ce secret qui a à voir avec les hiboux et les chauves-souris à Gotham. Donc, je savais que c’était l’iconographie que je voulais utiliser. C’était drôle parce que j’ai eu une grosse dispute avec DC à ce sujet à un moment donné. Ce fut l’un de mes premiers combats éditoriaux parmi tant d’autres lors de la rédaction de cette histoire.

Je pense que cela m’a donné la réputation d’être un peu difficile, mais j’étais très convaincu que ce serait ma seule chance d’écrire Bruce Wayne. Que j’allais me faire virer ou renvoyer d’ici la fin. Donc, je pourrais aussi bien lui donner tout ce que j’avais et y mettre tous les éléments personnels pour en faire quelque chose que je pourrais vraiment supporter.

Crédit: Greg Capullo (DC)



D’où cela venait en termes de Talon, j’étais à un moment de ma vie où j’ai déménagé là où nous vivons maintenant – environ deux heures à l’extérieur de New York; ma femme étudiait pour devenir médecin et je commençais juste à faire de la bande dessinée après avoir fait de la prose. La bande dessinée a toujours été mon rêve. Il y avait certains aspects de ma vie qui me semblaient vraiment sédentaires et vraiment inévitables. J’avais atteint un certain point que je commençais un nouveau chapitre passionnant.

Ensuite, il y avait d’autres aspects qui étaient vraiment vertigineux. Comme lorsque je suis revenu en ville pour aller dans les bureaux – les bureaux de DC qui se trouvaient sur la 53e rue. J’ai grandi dans la 23e rue, pas trop loin de ces bureaux. Et je marchais parfois jusqu’à l’endroit où mon père travaillait, toujours sur la 34e rue, et c’était mon ancien terrain de jeu quand j’étais enfant dans ce quartier autour de Murray Hill. Je passais parfois par là autour du port maritime où nous avions l’habitude de passer du temps parce que ma sœur y travaillait aussi et voyant à quel point les quartiers avaient changé et comment rien que je savais quand j’étais enfant était toujours là, comme littéralement presque rien. C’était vraiment déconcertant et cela a juste créé ce sentiment étrange de placement.

Et je me souviens avoir pensé à moi-même, j’étais à un carrefour de ma vie à l’époque où nous venions d’avoir notre premier enfant, et nous pensions en avoir un deuxième. J’ai essayé de vraiment mettre ça dans cette histoire. Batman connaît vraiment Gotham en ce moment mieux que quiconque. La façon dont vous connaissez votre quartier quand vous êtes enfant est composée des personnes qui vous sont chères. Il est composé de vous et de vos amis. Il existe en tant qu’imagination que vous réalisez ensemble par la force de la volonté et de l’imagination. Mais une fois que ces choses ont changé ou que les gens ont disparu, ce quartier n’existe plus, même si les bâtiments et les choses sont toujours là.

Crédit: Greg Capullo (DC)



J’ai réalisé que la façon de blesser Batman, de vraiment l’attaquer et de raconter une histoire puissante était à travers une version dramatique et extrême de ce que je ressentais. Où il pourrait être si confiant pour la ville en ce moment, mais si la ville pouvait lui montrer, tu ne me connaîtras pas dans cinq ans et tu ne me connaissais pas il y a cinq ans. Ce faisant, cela lui montre sa propre mortalité et sa petite taille – cela lui enseigne l’humilité et qu’il y a des mystères que vous ne résoudrez jamais. Il y a des choses que vous ne saurez jamais. Ensuite, j’aurai quelque chose de très puissant. Donc, le Talon pour moi était la méthode par laquelle lui montrer qu’il y avait une figure opposée à l’ombre fantôme, un prédateur, qui le reflétait tout au long de l’histoire, et qu’il n’existait que pendant cette minute.

Et si je pouvais tous les faire vivre, et tout cela est venu prier sur lui et le chasser. Ce ne serait pas seulement une armée de ninjas zombies, vous savez, ce qu’ils sont, mais ce serait plutôt un effet de salle des miroirs. Où il voyait quelle partie de la ville il ne connaissait pas, quelle part resterait toujours un mystère pour lui. C’était donc le pouvoir pour moi à la fois dans la cour elle-même et dans les Talons. C’était ce genre de militarisation de l’histoire en disant que vous existez juste un instant, peu importe votre taille.

L’histoire est construite comme une série d’anneaux concentriques, mais ils se déplacent vers l’intérieur. Au début, Bruce ne croit pas que la Cour existe, eh bien ils existent. Eh bien, alors il pense qu’elles ne peuvent pas être trop répandues, eh bien, elles ont des bases dans son immeuble actuel. Ensuite, il pense que cela ne peut pas avoir à voir avec sa propre histoire, alors cela a beaucoup à voir avec son histoire – Dick Grayson est là-dedans. Il voit sa propre famille, où il pourrait même avoir un frère. C’est censé le déstabiliser en se rapprochant de plus en plus, et les Talons pour moi en sont fonction. C’est une façon de dire qu’il n’y en a pas qu’un, mais un à chaque époque que vous ne comprendrez jamais.

Planches originales de Greg Capullo et Jonathan Glapion pour BATMAN Crédit: Greg Capullo / Jonathan Glapion (DC)



Nrama: Souhaitez-vous que DC utilise davantage le personnage Talon dans « Rebirth » et au-delà? Voulez-vous travailler davantage sur le personnage?

Snyder: La Cour, je suis vraiment content de la façon dont ils ont été utilisés.

J’aurais aimé les utiliser davantage de certaines manières. J’ai eu une deuxième histoire avec eux. J’allais les faire rencontrer le hibou royal. Il s’agissait vraiment d’avoir deux choses. Premièrement, c’était la profonde conviction que je n’allais pas me faire virer à un moment donné. À la fois en raison des arguments que j’ai l’impression que je devais protéger des éléments de l’histoire qui avaient été convenus. Et je ne pensais tout simplement pas que vous pourriez obtenir un long terme. Je ne pensais tout simplement pas que cela s’était produit.

Ensuite, l’autre raison, c’est juste que j’avais d’autres idées et je craignais de ne pas y arriver. Tu sais? Je veux dire, il y avait un calendrier mensuel et vous avez 12 numéros par an et je voulais faire cette histoire de Joker en deux parties entre « Death of the Family » et « Endgame ». Je voulais faire ce qui est devenu Dernier chevalier sur terre plus tard. Je voulais faire des histoires que je n’ai jamais vues. Il y a encore des choses que j’aurais aimé y faire que je n’ai pas faites. C’était vraiment juste une question de peur qu’ils me retirent du livre et de manque de biens immobiliers.

Nrama: C’est une grande question englobante – mais vous êtes très proche de Greg Capullo. Comment avez-vous formé ce processus créatif ensemble?

Snyder: C’est la relation éducative la plus importante de ma vie en matière de création de bandes dessinées. Greg, plus que quiconque, m’a appris à écrire des bandes dessinées. Quand nous sommes entrés ensemble, il était habitué à un format – c’était un contour total. C’était un style Marvel complet, et pour les personnes qui lisent ceci, qui ne savent pas ce qu’est le style Marvel, c’est quand vous résumez la partie principale de l’histoire, puis donnez un aperçu et laissez les artistes chorégraphier et dicter beaucoup de l’action, puis vous revenez en tant qu’écrivain et discutez-en plus tard. C’est très collaboratif et à différents moments, cela met beaucoup plus l’accent sur l’artiste que sur l’écrivain. Il s’agit de n’importe quelle version qui n’est pas un script complet exact, vous savez, panneau par panneau. Comme le panneau un, la ville de Gotham pleut la nuit. Les bottes du panneau 2 traversent les toits. Vous êtes le directeur de cette version.

Planches originales de Greg Capullo et Jonathan Glapion pour BATMAN Crédit: Greg Capullo / Jonathan Glapion (DC)



J’étais habitué à la seconde et j’étais fou de voir la seconde sortir de « Black Mirror » et Vampire américain. Et ce que je ne savais pas, c’est que Rafael Albuquerque, Jock et Francesco Francavilla aimaient vraiment tous les scripts complets et j’étais très flexible à ce sujet. Je leur ai toujours dit de changer ce que vous vouliez et ils l’ont fait. Mais ce que j’ai appris de Greg, c’est qu’il y en a beaucoup d’autres qui n’aiment pas travailler le script complet et le trouvent totalement contraignant et contre-productif.

Nous nous sommes vraiment fait la tête au début. Je ne sais pas si je l’ai dit, mais comme j’ai appelé les éditeurs de DC Dan DiDio et Jim Le, e et j’étais comme l’un d’entre nous va devoir quitter ce livre parce que je lui ai envoyé un script complet et il a fait une blague sur la façon dont il a manqué de papier d’imprimante pour l’imprimer parce qu’il y avait comme 40 pages avec toutes ces références. Il ferait ces choses pour se moquer. Comme s’il avait utilisé un programme pour lire le script qui ne verrait pas les références que je mettrais. Donc, je sortais en mettant toutes ces références à des choses historiques ou pour aimer le genre de voiture et il ne le voyait tout simplement pas.

Planches originales de Greg Capullo et Jonathan Glapion pour BATMAN Crédit: Greg Capullo / Jonathan Glapion (DC)



Pendant ces premières semaines, nous nous détestions vraiment. Il y a une série très drôle de courriels où nous serions en quelque sorte en train de nous battre la poitrine. Où il me dit « Donne-moi juste ce qui est important » et je me dis « Ils sont tous importants, Greg ». Je continuerais à parler du succès de «Black Mirror» et il doit me donner plus de respect. Il dit: « Je suis sûr que ta mère est très fière de toi. » Nous y allions vraiment, et j’étais certain que nous nous détesterions et que le tout imploserait.

Mais ce qui s’est passé, c’est que nous avons téléphoné, malgré leurs efforts, ils ne voulaient pas que nous nous parlions parce que nous nous battions tellement. Et je viens de l’appeler et je me disais: « Écoute mec, comme si je suis honnête avec toi, j’ai juste peur. Comme si j’étais terrifiée d’être sur ce livre. J’adore ton art, mais je ne ‘ Je ne vous connais pas. C’est totalement différent de l’art avec lequel je travaille. J’ai travaillé avec principalement des gens de style Vertigo. C’était juste très différent. «

Il était honnête. Il était comme, « Ecoute, j’ai peur aussi, mec, de monter sur ce livre comme ça. C’est un grand concert. Dis-moi juste ce que tu veux et voyons ce que je peux faire. » Je lui ai donné des idées sur les Talons. J’ai commencé à lui parler des hiboux, j’ai commencé à parler de l’apparence de notre Batman – de sa jeunesse, de sa fraîcheur. Le truc avec lequel il est revenu était tellement bon. C’était tout simplement parfait. Et j’étais comme si ce type le comprenait. Ce n’était pas seulement les dessins, il en avait l’essence.

Très vite, je me suis rendu compte que Greg était quelqu’un, peu importe où il était dans sa vie ou sa carrière, il aurait toujours faim et déterminé à faire un travail qui soit le meilleur de sa carrière. Et c’est la boussole North Star absolue pour moi aussi, et pourquoi je reste avec les gens avec qui j’aime travailler avec Jock, Rafael et Francis, Jorge Jimenez – des gens avec qui j’ai travaillé ces dernières années. Ils veulent toujours se surpasser.

Planches originales de Greg Capullo et Jonathan Glapion pour BATMAN Crédit: Greg Capullo / Jonathan Glapion (DC)



Greg m’a montré comment m’adapter à différents artistes. C’est le numéro 5 que beaucoup de gens disent être leur favori de « Court of Owls », c’était à peu près au moment où nous avons arrêté de nous battre. J’étais toujours assez loin – j’étais toujours névrosé de ne jamais être en retard avec les choses. Cela faisait seulement environ un mois que nous parlions et des trucs sur lesquels je travaillais sur un problème. Mais ce que je lui ai dit, c’est que c’est l’un de ces problèmes, je pourrais vraiment utiliser votre aide. Tu veux que je me détende? Et si je me détends et dis que c’est le sentiment que je veux – voici le dialogue, les battements de base, mais le sentiment dont j’ai besoin est la désorientation totale, la perte de votre esprit, la folie. Pouvez-vous faire quelque chose qui nous fait sentir que nous sommes en spirale? Et il a eu l’idée de faire le tour du livre et DC nous a vraiment combattu dessus.

Ils ont dit que les gens vont penser que c’est une faute de frappe. Nous étions comme « Non » et Greg a écrit ce courriel vraiment passionné. Comme pour citer Steve Jobs, c’était comme si parfois nous devions être stupides. Et j’étais comme ouais ce qu’il a dit. Puis ils ont finalement dit de le faire.

Et le plus drôle, c’est que nous l’avons vu dans le PDF, et le PDF que vous lisez verticalement et faites défiler vers le bas. J’étais comme, il ne s’est abstenu de rien, ça se lit bien. Et puis j’ai reçu le livre physique par la poste et ma maquette a eu une semaine avant de sortir sur les stands. Je le lisais et tournais les pages en arrière pour les retourner. C’était tellement gênant que j’ai pensé une seconde que c’était une faute de frappe, puis ça m’a frappé et je me suis dit « Oh mon Dieu, tout le monde va penser que c’est une faute de frappe. »

Ils avaient raison, nous avions tort. Et j’ai tweeté que tout dans cette question est délibéré. Greg m’a appelé tout de suite. Il a dit: « Ne dites pas cela, n’ayez pas peur. Vous devez le posséder. » Je suis d’accord, d’accord. Donc, j’ai supprimé le tweet, puis une demi-heure plus tard, il a obtenu ses compositions et je trouve son tweet qui dit « Il y a une erreur d’impression de Dieu dans le numéro 5 ». Je devais l’appeler et lui dire: « Greg, c’est la bonne façon – c’est ce que nous voulions dire. » Donc, il a supprimé cela et il était extatique et c’était comme si c’était encore mieux comme ça.

C’était drôle, mais c’était un moment que je dirais toujours dans ma carrière qui était juste incroyablement important et une pierre de touche très importante pour moi car cela m’a fait réaliser deux choses: donner à l’artiste l’espace qu’il veut avoir peu importe combien ou peu. Ils reviennent avec des choses que vous n’avez jamais imaginées et qui sont bien meilleures que vous n’auriez pu l’espérer. Deuxièmement, nous avons agi en équipe à DC et lorsque nous verrouillons les bras et disons que cela nous importe. Nous n’allons pas le faire si vous ne nous laissez pas. Cela a vraiment fonctionné. C’est donc une tactique que j’ai utilisée maintes et maintes fois, malheureusement pour eux. Mais avec chaque artiste avec qui j’ai travaillé, si quelque chose est important pour l’artiste, c’est important pour moi. Nous essayons de le faire avec parcimonie, et uniquement sur des choses qui sont vraiment essentielles, mais vous le faites et cela fonctionne vraiment.

Nrama: Greg, quel a été votre aspect préféré du dessin « Court of Owls »?

Capullo: Dépouillant Batman de son excès de confiance et le brisant proprement dans le labyrinthe.

Nrama: Qu’est-ce qui a permis de créer les designs des personnages qui ont fait leurs débuts ici?

Capullo: Scott me donne des notes dans ses scripts sur ce qu’il ressent. Je prends ces graines, les plante dans ma tête et laisse mon imagination et mon instinct pousser les personnages du haut de mon crayon.

Nrama: Pour vous deux … En regardant en arrière, avez-vous un sentiment différent envers l’histoire par rapport à quand vous travailliez si étroitement avec elle?

Snyder: Je l’ai relu récemment et j’en étais vraiment fier. Je n’ai pas de sentiment différent à ce sujet autre que la fierté et la gratitude d’avoir la chance de le faire, honnêtement, à la fois pour les fans et DC. Mes amis comme James Tynion IV et les gens qui me connaissent depuis très longtemps corroboreraient – j’ai toujours cru profondément que la clé pour pouvoir faire ce que vous voulez dans les livres est votre relation avec vos fans, pas avec votre éditeurs.

Pendant un certain temps, j’ai été assez rude à DC, en particulier pendant cet arc, en particulier pendant cette histoire – je ne dis pas que je ne me souciais pas de mes éditeurs, mais cela compte beaucoup plus pour moi que les fans ont aimé ce que nous faisions que les éditeurs ont aimé ce que nous faisions. Dans une certaine mesure, c’est toujours le cas. Maintenant, je travaille avec des éditeurs qui voient dans les yeux. J’écoute tout ce qu’ils ont à dire et leurs conseils sont inestimables la plupart du temps quand il s’agit de faire de l’histoire une version plus raffinée et expressive de ce que j’essaie de faire.

Mais à cette époque, c’était plus comme si les fans aimaient ça et comme moi et Greg – cela nous donnerait la possibilité de faire l’histoire que nous voulons à cause des ventes. Voir les gens répondre nous a donné l’audace de faire cette histoire. Je suis vraiment reconnaissant. Mais j’aimerais juste m’amuser plus. J’aimerais pouvoir revenir en arrière et dire à cette personne d’il y a presque 10 ans maintenant que ça va aller, en profiter, en profiter parce que c’est un grand moment. Ce n’est pas seulement un moment terrifiant. Ne soyez pas si en colère, paniqué, effrayé et anxieux tout le temps. Essayez juste d’en profiter.

Nrama: Que pensez-vous des autres médiums qui adaptent Court of Owls – comme Gotham et les films d’animation DC. Souhaitez-vous voir cela plus?

Snyder: Je suis toujours partant. J’adore toujours quand quelqu’un prend quelque chose que nous avons fait et se l’approprie. Les gens me demandent souvent si je m’énerve si quelque chose n’est pas une adaptation religieuse, en suivant les directives que nous avons utilisées dans les livres. Mais je préfère honnêtement le contraire. J’adore quand les gens prennent nos créations et les adaptent ensuite à leurs propres besoins. J’adore voir la Cour réinterprétée comme bon veut et j’espère la voir interrompue de nombreuses fois.

Capullo: Au-delà de la flatterie. Oui bien sûr. Surtout, si je retire de l’argent de l’accord.

Nrama: Souhaitez-vous revenir à la Cour des Chouettes sous une forme ou une autre?

Capullo: Pas à ce stade. Je veux dire, Scott et moi avions l’intention de Dernier chevalier sur terre d’être la fin de «notre» Batman avec lequel nous avons commencé dans «Court of Owls». Sinon, absolument!