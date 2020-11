Révision des admissions universitaires afin que les étudiants reçoivent des offres une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme, disent les vice-chanceliers

Les admissions universitaires devraient être révisées afin que les étudiants ne se voient offrir des places qu’après avoir obtenu leurs notes de niveau A, ont déclaré les vice-chanceliers. Actuellement, la plupart des étudiants en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord demandent des places sur la base des notes prévues. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normaleCependant, un examen majeur des admissions par Universities UK a recommandé de passer à «post-qualifications admissions» (PQA) où les étudiants ne reçoivent des offres qu’une fois leurs résultats obtenus. Le Royaume-Uni a déclaré que le changement entraînerait «une plus grande transparence et une plus grande confiance dans le système d’admission», donnerait aux étudiants «plus de choix plus longtemps» et serait «moins distrayant» dans la perspective des examens. Il a également déclaré que cette décision réduirait la dépendance aux notes prédites, ce qui, selon la recherche, peut pénaliser les élèves défavorisés en raison de la sous-estimation des enseignants. Les vice-chanceliers ont résisté à la PQA dans le passé, leur soutien est donc un tournant important. Plus tôt dans la semaine, l’organisme des admissions universitaires Ucas a annoncé qu’il soutenait également une refonte. Ucas a présenté deux options, dont une qui verrait les étudiants postuler aux universités après la journée des résultats avec des cours commençant en janvier. Cependant, le rapport du Royaume-Uni soulève des inquiétudes quant à la perturbation que cela causerait aux horaires scolaires, et il a déclaré que le report du début de l’année à janvier pourrait avoir des implications pour la compétitivité internationale du secteur universitaire. Universities UK a recommandé aux universités de passer à des «admissions post-qualifications» (Photo: REUTERS / Matthew Childs / File Photo) Selon le modèle de l’UUK, les étudiants continueraient à exprimer leur intérêt pour les universités à l’avance via Ucas. passer à la réforme en changeant les demandes jusqu’à ce que le jour des résultats soit terminé, le modèle proposé représente une option juste et viable pour les candidats », indique son rapport. La revue UUK reconnaît que le passage à PQA peut encore être difficile pour les cours qui sont très sélectifs, il peut être difficile d’organiser des entretiens et il peut y avoir une augmentation des tests d’admission. Cela pourrait également signifier qu’il y a moins d’enseignants disponibles pendant l’été pour aider les étudiants à prendre des décisions, et moins de temps pour les candidats pour répondre aux offres. « Une réforme est nécessaire », a déclaré le Royaume-Uni qu’il se consulterait sur les propositions de système, qui pourraient être introduites en 2023 si le gouvernement britannique l’acceptait. Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: «Le gouvernement a promis aux élections d’améliorer le système de candidature des étudiants. Nous avons déjà clairement indiqué qu’une réforme était nécessaire et nous nous félicitons donc de l’accord du Royaume-Uni sur la nécessité d’un changement. Nous expliquerons sous peu les plans du gouvernement en matière d’admission à l’université. Lire la suite La moitié des entreprises pensent qu’avoir un diplôme universitaire n’est pas important lors de l’embauche d’un nouvel employé « Incentives » critiqué offre inconditionnelle s’ils acceptent de faire d’une université leur choix ferme. Cette pratique a fait l’objet d’une interdiction temporaire plus tôt cette année pour stabiliser les admissions à la suite de la pandémie, les offres inconditionnelles conditionnelles étant interdites jusqu’en septembre 2021.La revue a également déclaré que les universités devraient cesser d’utiliser des «incitations» qui «exercent une pression excessive sur les candidats». Cela vient après qu’une enquête i en juillet a révélé que les universités attiraient les étudiants pour qu’ils acceptent des offres en utilisant des «pots-de-vin» en espèces valant des milliers de livres et des «avantages», y compris des ordinateurs portables gratuits.

