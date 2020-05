Révélation des prix de BS6 Datsun Redi Go; Plus coûteux que Maruti Alto 800

Datsun a révélé les prix de la Redi GO BS6 facelifted qui est maintenant au prix de Rs 2,83 Lakhs. Nous avons comparé ses prix avec l’Alto 800.

Datsun a terminé ses lancements BS6 avec le nouveau Redi GO. Les prix de la trappe facelifted ont été révélés sur leur site Web. Son prix est désormais de Rs 2,83 Lakhs jusqu’à Rs 4,77 Lakhs (ex-showroom). Avec un moteur BS6, il bénéficie également de nouvelles fonctionnalités et d’une mise à niveau cosmétique importante.

Par rapport à son principal rival, le Maruti Alto 800, les prix sont comparativement plus élevés. Les prix d’Alto commencent à Rs 2,94 Lakhs pour atteindre Rs 4,36 Lakhs (ex-showroom). Cependant, les deux obtiennent des variantes différentes, ce qui offre un choix plus facile pour les acheteurs.

Redi GO Variant Prix Alto 800 Prix ré 2,83 Lakhs STD 2,94 Lakhs UNE 3,58 Lakhs STD (O) 2,99 Lakhs T 3,80 Lakhs LXI 3.52 Lakhs À) 4.16 Lakhs LXI (O) 3.57 Lakhs T (O) 1,0 litre 4.44 Lakhs VXI 3,76 Lakhs T (O) 1,0 litre AMT 4.77 Lakhs VXI Plus 3,89 Lakhs LXI CNG 4.32 Lakhs LXI (O) CNG 4.36 Lakhs

Comme vous pouvez le voir, la variante de base de Redi GO est moins chère que celle d’Alto de Rs 11,000. La deuxième variante en ligne (LXI) de l’ALto 800 est moins chère et même la troisième variante en ligne (VXI). La variante haut de gamme de Redi GO monte à Rs 4,77 Lakhs tandis que l’Alto 800 ne dépasse que Rs 4,36 Lakhs (tous les prix hors showroom).

Quant au Redi GO, il vous propose également un moteur essence trois cylindres 1.0 litre plus puissant. L’unité est empruntée à Datsun GO qui produit 67 BHP et 91 Nm de couple maximal. Son moteur de 800 cm3 produit 54 ch et 72 Nm de couple maximal. En outre, un MT à 5 vitesses est livré en standard pour les deux moteurs, mais l’unité de 1,0 litre propose également un AMT à 5 vitesses.

Dans le cas de l’Alto 800, il ne dispose d’aucun moteur en option ou plus puissant. Cependant, il propose un kit CNG monté en usine qui est toujours moins cher que le Redi GO. Ce sera super sur le kilométrage et suffira à l’acte pour les courses en ville. Donc, c’est votre choix entre une boîte de vitesses automatique ou un moteur puissant ou plus de kilométrage.

Les modifications apportées à la BS6 Datsun Redi GO incluent de nouveaux enjoliveurs, des pare-chocs avant et arrière modifiés, une nouvelle calandre, de nouveaux phares fumés avec feux de jour et feux antibrouillard LED, un becquet de toit et un pare-chocs arrière bicolore. La liste des fonctionnalités comprend un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, la reconnaissance vocale, une connexion Bluetooth et une caméra de stationnement arrière. Les dispositifs de sécurité standard incluent deux airbags, ABS avec EBD et capteurs de stationnement arrière.