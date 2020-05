Révélation des lignes directrices de l’industrie des parcs à thème – / Film

Alors que la volonté de rouvrir s’intensifie, l’industrie des parcs à thème a publié un ensemble de lignes directrices pour faire face au futur monde post-coronavirus. En plus de cela, la Floride est sur le point de mettre en œuvre une réouverture complète de la «Phase 1» et encourage les parcs à thème de l’État de Sunshine à soumettre des plans de réouverture pour approbation.

Je n’ai jamais fait partie des parcs à thème pour commencer, donc l’idée d’aller dans un parc à thème maintenant, après le déclenchement de la pandémie de coronavirus, me semble absolument impensable. Mais je sais qu’il y a beaucoup de gens qui aiment aller dans les parcs – sans parler de beaucoup d’employés qui luttent et espèrent retourner au travail. Cela signifie que certaines étapes devront être mises en œuvre pour éviter de futurs problèmes. Surtout maintenant que des endroits comme la Floride encouragent les parcs à thème à soumettre des plans de réouverture pour approbation.

Nous avons maintenant certains de ces plans (via MiceChat) directement de l’association professionnelle de l’Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), et bien qu’ils semblent tous nécessaires, ils semblent aussi comme sucer tout le plaisir de se rendre à un parc à thème. Ce qui me fait me demander: est-ce que tout le monde ne devrait pas attendre un peu plus longtemps? Je pense que oui – mais bon, qu’est-ce que je sais?

En attendant, voici les lignes directrices:

Des employés

Séparez les équipes de travail en groupes pour garder les employés programmés à des jours différents au cas où une personne serait positive pour COVID-19. La stratégie d’équipe permet aux opérations de continuer si une équipe entière ou un groupe de travail doit être mis en quarantaine.

Laver et désinfecter les uniformes, costumes, équipements et accessoires partagés des employés.

Points de contrôle de sécurité

Affichez des panneaux aux entrées pour informer les visiteurs des risques associés à la collecte dans les espaces publics.

Réduisez le nombre d’objets personnels que les visiteurs peuvent apporter dans le parc. Exigez que tous les articles soient placés dans un sac en plastique transparent pour des inspections sans contact.

Établir des lignes directrices pour traiter avec les visiteurs qui refusent de porter des masques de protection ou qui souhaitent porter des masques inefficaces ou offensants.

Procédures non recommandées

Les contrôles de température ne sont pas recommandés en raison de la nature incohérente des lectures, en particulier dans les environnements extérieurs. Les visiteurs avec COVID-19 peuvent être asymptomatiques et avoir une température corporelle normale. Certaines agences gouvernementales peuvent néanmoins exiger des contrôles de température.

Les gants de protection ne sont pas recommandés en raison de leur capacité à propager les germes et du faux sentiment de sécurité qu’ils créent. Un lavage fréquent des mains est préférable.

Visiteurs malades

Établir une salle de confinement ou une zone d’isolement pour les visiteurs ou les employés présentant des symptômes potentiels de COVID-19. Déplacer les visiteurs symptomatiques et leur groupe immédiat vers la zone de confinement pour une évaluation plus approfondie.

Refuser l’entrée aux visiteurs symptomatiques et à leur fête immédiate. Offrez des conseils aux visiteurs symptomatiques concernant les soins médicaux ou appelez une ambulance pour les visiteurs en détresse.

Désinfection et propreté

Créez des uniformes «Clean Team» pour les employés qui nettoient les parcs afin de rendre les efforts d’assainissement visibles pour les visiteurs. Rappelez aux visiteurs les récents nettoyages et désinfectations.

Consacrez des employés à nettoyer et désinfecter les toilettes fréquemment.

Affectez des employés pour surveiller la capacité des toilettes afin de respecter les directives de distance physique.

Désactivez toutes les autres toilettes pour maintenir les protocoles de distance physique dans les toilettes.

Désactivez les fontaines à eau et autres articles d’usage courant si le service de santé le permet.

Établissez une ligne de conseils ou créez une fonction d’application pour que les visiteurs signalent à la direction les problèmes de santé, de sécurité ou de propreté.

Manèges et attractions

Échelonner les heures d’ouverture des attractions en fonction des problèmes de capacité ou de budget.

Éliminez les lignes à conducteur unique conçues pour remplir les sièges vides (une pratique inutile à l’ère de la distanciation sociale).

Obliger les visiteurs à porter des masques protecteurs lors des trajets. La dynamique de certaines attractions peut interdire l’utilisation de masques.

Désinfectez les zones de stockage où les cyclistes rangent leurs effets personnels lorsqu’ils sont sur des montagnes russes ou une autre attraction.

Permettre aux employés d’utiliser leurs pieds ou leurs genoux pour vérifier physiquement que les barrières de sécurité sont verrouillées et sécurisées.

Désinfectez le contrôle du trajet et répartissez les panneaux entre chaque rotation des employés.

Spectacles et défilés

Augmentez le nombre de spectacles en raison de la capacité réduite de sièges.

Faire des annonces de fin de spectacle demandant aux visiteurs de quitter le lieu par section ou par rangée pour réduire l’encombrement.

Développez des apparences sur scène ou des expériences de conduite en voiture pour offrir une visibilité à distance.

Attractions proches et encombrantes

Fermer les aires de jeux, les labyrinthes interactifs, les piscines tactiles et les expériences basées sur les accessoires en raison de problèmes de distance physique ou d’hygiène.

Fermer les attractions qui nécessitent des casques VR, des lunettes 3D, des casques ou d’autres accessoires jusqu’à ce que les protocoles de nettoyage soient établis.

Réévaluez les attractions chronophages qui nécessitent un harnais personnel comme des parcours de cordes, des murs d’escalade et des balançoires en acier.

nourriture et boissons

Éliminez les opérations alimentaires en libre-service comme les buffets et les bars à salade.

Demandez aux employés de verser des boissons dans les stations libre-service afin de minimiser les contacts et de garder l’équipement propre et hygiénique. Utilisez une nouvelle tasse pour chaque recharge.

Désinfectez fréquemment les distributeurs automatiques. Offrez des lingettes désinfectantes dans les zones de vente.

Achats

Ajoutez des panneaux rappelant aux visiteurs de ne manipuler que les marchandises qu’ils ont l’intention d’acheter.

Permettez aux invités de placer eux-mêmes les articles achetés dans les sacs lors du paiement.

Retirez les portes et autres surfaces à contact élevé si possible et autorisé.

Affectez des employés à la désinfection des terminaux de point de vente après chaque transaction.

