Rettig critique « G15 » et Rummenigge: « Alors nous pourrons bientôt fermer la boutique »

L’ancien manager de Bundesliga et directeur général de la DFL, Andreas Rettig, a vivement critiqué le sommet du «G15» initié par le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge et craint des conséquences désastreuses pour l’idée de solidarité au sein de la Bundesliga.

« Si l’on apprend que vous avez d’autres pensées que le FC Bayern ou des collègues, cela pourrait conduire au fait qu’à l’avenir, vous serez également persona non grata et exclu de toutes les autres choses », a déclaré Rettig de Sky et a déclaré: « Alors nous pouvons fermer la boutique bientôt. «

Des représentants de 14 clubs de Bundesliga et du club de deuxième division du Hamburger SV se sont réunis mercredi à l’aéroport de Francfort pour discuter de sujets futurs importants dans le football allemand. Cependant, les quatre clubs de Bundesliga FC Augsburg, Arminia Bielefeld, FSV Mainz 05 et VfB Stuttgart n’ont pas été invités par Rummenigge, car ces clubs, ainsi que dix clubs de deuxième division, s’étaient récemment prononcés dans un document de position pour une redistribution des revenus des médias de haut en bas.

Rettig a décrit comme « étonnant » « que l’on méprise les autres d’une certaine manière et joue pratiquement du muscle ici en disant: Vous étiez critique. Vous avez pensé en dehors des sentiers battus et amené à vos pensées – et vous n’êtes plus autorisé à vous récompenser. à la table. » L’homme de 57 ans a également estimé que l’heure de la réunion était erronée. « Dans la situation actuelle, vous ne pouvez pas faire le bruit du sabre ici, où les gens sont préoccupés par leur existence », a-t-il déclaré.

Rettig a également adressé des critiques à Rummenigge personnellement. « Je dois sourire, bien sûr, lorsque M. Rummenigge est contrarié par des réunions secrètes ou des papiers secrets », a-t-il déclaré, après tout, le Bayern avait non seulement eu des entretiens secrets sur des questions de la super ligue européenne ou dans la crise du Kirch « mais a également conclu des contrats secrets. De sorte que quelqu’un se pencher à la fenêtre avec cette vita, je dois dire, ne manque pas d’un certain piquant. «