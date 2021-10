Retrouvez tous vos produits professionnels pour cils chez CilsExpert

Spécialisé dans les formations ainsi que la vente de produits professionnels, CilsExpert vous propose une large gamme d’articles haut de gamme pour votre institut. Avec une demande grandissante dans le secteur des prestations de beauté, il est aujourd’hui essentiel de s’adapter aux besoins des clientes en ne leur proposant que des produits de qualité qui sauront sublimer leur regard.

Une large gamme de produits professionnels

Les prestations beauté voient leur succès grandir de jour en jour auprès des femmes qui souhaitent camoufler certains complexes ou simplement se faciliter le quotidien en ayant un regard intense et embelli au naturel, sans nécessiter de maquillage. En se rendant en institut, celles-ci s’assurent de profiter d’une prestation de qualité et durable, leur garantissant un résultat impeccable.

De manière à leur proposer une telle réussite, il est alors indispensable de vous équiper du meilleur, c’est pourquoi CilsExpert met en avant une large gamme de produits professionnels pour cils.

Rehaussement de cils

Également appelé “lash lifting”, le rehaussement de cils est une technique à succès qui consiste à courber les cils depuis la base de manière à donner un effet agrandissant sur les cils.

De manière à mener à bien une telle technique, plusieurs équipements sont alors requis. Vous retrouverez des kits complets comprenant tous les matériaux nécessaires pour plusieurs séances de rehaussement de cils, avec entre autres :

Des patchs protecteurs en silicone

Des ciseaux

Du ruban adhésif

Une pincette droite pour pose d’extensions

De la teinture pour cils et sourcils

Du solvant

Des microbrosses

Il est à noter que certains de ces produits sont également retrouvés dans le cadre d’une pose de mascara semi-permanent.

Vous trouverez également des articles à l’unité afin de ne pouvoir remplacer que certains éléments de votre équipement sans avoir à racheter l’entièreté du kit.

Extensions de cils

Certainement la prestation la plus demandée par les clientes, l’extension de cils offre des yeux de biche en toutes circonstances. Cette technique minutieuse et précise nécessite du matériel spécialisé qui permettra d’obtenir un regard plus intense et grand tout en assurant des finitions naturelles.

Dans le cadre d’une extension de cils, vous allez nécessiter plusieurs équipements indispensables que nous pouvons regrouper en cinq catégories :

Colle et solvant

Cils et volume russe 3D-6D

Petits matériels (lunette loupe, brumisateur, patch, primer, brosses, poire souffleur, etc.)

Entretien des cils (lash protect, lash shampo…)

Kit d’extension de cils

Teinture de cils et sourcils

Aujourd’hui, de nombreuses femmes trouvent que leurs cils sont trop clairs et épars, les amenant alors à utiliser de grandes quantités de mascara quotidiennement. De manière à pallier cette imperfection, les teintures de cils et sourcils voient leur succès grandir auprès de nombreuses clientes.

CilsExpert met en avant plusieurs produits destinés à la teinture de cils et sourcils. Nous retrouvons tout d’abord les patchs à placer sous les yeux afin de protéger la peau et l’œil durant la séance tout en assurant un support pratique pour votre soin. Vous trouverez également les teintures en différentes couleurs (châtain, châtain foncé, noir…) mais aussi les crayons sourcils pro longue tenue, proposés dans les teintes medium brown, dark brown, graphite, et blonde.

Mascara semi-permanent

Privilégié par de nombreuses femmes, le mascara semi-permanent est idéal pour celles menant une vie à cent à l’heure. Il permet de proposer un regard intense et naturel sans effort, pour un regard sublimé en toutes circonstances.

La boutique vous propose alors le mascara semi-permanent en 5ml ainsi que le solvant mais également des accessoires tels que le pic métal, les lots de peignes jetables, les microbrosses, le miroir à main, etc. Au même titre que pour les autres types de prestations, si ces derniers sont vendus à l’unité, vous trouverez également des kits réunissant tout le nécessaire.

Une boutique aux nombreux avantages

De manière à ce que vous puissiez proposer des prestations de qualité à vos clientes, CilsExpert s’engage à ne mettre en avant que des produits haut de gamme, certifiés selon les normes en vigueur. En plus de vous garantir un excellent résultat, ces derniers sauront vous faciliter la tâche durant vos prestations.

Pour chacune de vos commandes, CilsExpert vous assure un paiement sécurisé pour chacune de vos transactions, ainsi que la livraison gratuite dès 50 euros d’achat. Enfin, en cas de question, un service client est à votre écoute 5 jours sur 7.