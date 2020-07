Retournez à l’école avec d’excellentes offres Best Buy pour les étudiants

L’année scolaire à venir est toujours entourée de questions sur où et comment les cours seront dispensés. Qu’ils soient détenus sur le campus ou enseignés à distance, il y a toujours un besoin de fournitures de retour à l’école. Heureusement, Best Buy vous propose des offres sur les ordinateurs portables, les écouteurs et plus encore.

Pour en profiter, vous devez vous inscrire à Student Deals dans votre compte My Best Buy, mais le processus de vérification est très simple. Vous n’avez même pas à prouver que vous êtes réellement un étudiant.

Pour commencer, vous pouvez économiser 100 $ supplémentaires sur certains livres Samsung Galaxy en plus des offres existantes. Vous pouvez acheter le Galaxy Book Flex Alpha pour seulement 599,99 $ (au lieu de 849,99 $). Si vous préférez un ordinateur portable plus grand, le Galaxy Book Ion tombe à 1049,99 $ (au lieu de 1299,99 $). Vous devrez cliquer jusqu’à la page d’informations de paiement avant de pouvoir appliquer la réduction, mais le cerceau supplémentaire à franchir vaut la réduction.

Voir également: Les meilleurs ordinateurs portables Samsung que vous pouvez acheter dès maintenant

Les joueurs se réjouissent également car Best Buy offre 200 $ de réduction sur le prix du puissant Razer Blade. La lame tombe à seulement 1499,99 $ (au lieu de 1799,99 $) et contient un processeur Intel Core i7 de 10e génération avec 512 Go de stockage.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha 599 $ .99 sauver 250 $ .00 Achetez-le maintenant Samsung Galaxy Book Ion 1049 $ .99 sauver 250 $ .00 Achetez-le maintenant

Il existe de nombreuses autres façons d’économiser si vous êtes satisfait de votre ordinateur portable – Best Buy propose des offres sur tout, des téléviseurs à la très importante cafetière Keurig dans les dortoirs. Vous pouvez économiser 20 $ sur le K-Mini Plus et obtenir une boîte gratuite de K Cups de différentes saveurs pendant que vous y êtes.

En ce qui concerne le téléviseur, un Insignia de 40 pouces est proposé pour seulement 129,99 $ (au lieu de 179,99 $). À 40 pouces, le téléviseur est de la taille parfaite pour un dortoir ou même une chambre à coucher à la maison si les cours sont éloignés. Un dernier accord avec l’Université Zoom à l’esprit est de 120 $ de réduction sur les écouteurs sans fil Skullcandy Crusher qui disposent d’une suppression active du bruit.

Keurig K-Mini Plus avec K-Cups gratuits 79 $ .99 sauver 20 $ .00 Achetez-le maintenant Téléviseur HD 40 pouces d’Insignia 129 $ .99 sauver 50 $ .00 Achetez-le maintenant Casque d’écoute sans fil Skullcandy Crusher 199 $ .99 sauver 120 $ .00 Achetez-le maintenant

Ceci n’est qu’un avant-goût des offres Best Buy disponibles actuellement, alors consultez le widget ci-dessous pour toutes vos options. N’oubliez pas de vous inscrire à Student Deals pendant que vous y êtes.