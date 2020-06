Retour vers le futur: Michael J. Fox parle de la scène Johnny B. Goode

S’il y avait un moment singulier qui se solidifiait Michael J. Fox comme icône de la culture pop, ce serait Retour vers le futur (1985) lorsque Marty joue avec le groupe dans Enchanted Under the Sea Dance. Luttant pour suivre la nature lente des chansons, il commence à s’estomper avant que ses parents ne s’embrassent. Après cela, il se rétablit complètement. Lorsqu’on lui a demandé de prendre les devants, il a interrompu son interprétation de «Johnny B. Goode». Tout en s’écartant de sa guitare électrique et de sa voix, Marty s’emporte un peu, déchiquetant tout en réalisant des mouvements de rock signature avant tout le monde dans le temps du gymnase et renversant des amplificateurs. Les élèves de la danse, avec le groupe, s’arrêtent alors qu’il perd le contrôle. Dans un moment ironique, Marvin, le guitariste Marty remplacé en raison d’une blessure, est lié à Chuck Berry, l’artiste original de « Johnny B. Goode ». Lorsque Marvin reçoit Chuck au téléphone, il tient le récepteur face à la scène afin qu’il puisse «entendre» la chanson jouer. Fox a parlé à Empire quand il a tourné la scène sur scène.

Retour à la scène Johnny B. Goode du futur

« Quand j’ai fait la scène » Johnny B. Goode « , j’avais un super professeur de guitare qui m’a appris à jouer », se souvient Fox. « J’ai dit à [director] Bob [Zemeckis], ‘Quand je fais cette scène, je joue de la guitare, vous pouvez donc me synchroniser avec les doigts. N’hésitez pas à me couper la main à tout moment. Cela dit, cela m’a mis la pression pour que tout se passe bien. J’ai donc eu ce type nommé Paul Hanson, qui était mon professeur de guitare. « Il ne suffisait pas à l’acteur de ralentir le rythme, mais il a travaillé sur la chorégraphie pour canaliser sa star du rock intérieur. » Pendant environ quatre semaines, nous avons travaillé cette pièce et en même temps, je travaillais avec cette chorégraphe pour Madonna », a-t-il déclaré.« J’ai dit: ‘Je danse comme un canard. Je ne peux pas danser. Mais ce que je voudrais faire, c’est incorporer toutes les caractéristiques et les manières et les caprices de mes guitaristes préférés, donc un Pete Townshend moulin à vent, et Jimi Hendrix derrière le dos, et une promenade de canard de Chuck Berry. Et nous avons travaillé tout cela, et il l’a fait couler. C’était des moments comme ça quand tu ne penses pas, je suis fatigué ou je ressens une pression pour faire ça. Faites-le et amusez-vous. « Vous pouvez lire le reste de l’interview dans le numéro Heroes d’Empire Magazine. Découvrez la scène ci-dessous.

https://youtu.be/T_WSXXPQYeYVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: Retour vers le futur | Marty McFly joue « Johnny B. Goode » et « Earth Angel » (https://youtu.be/T_WSXXPQYeY)

